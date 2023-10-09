Сонная причина: почему атака ХАМАС на Израиль была столь успешной

Результаты атаки боевиков группировки ХАМАС на Израиль свидетельствуют о провалах работы местных спецслужб и недостаточной подготовке армии, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Несмотря на то, что вдоль все границы с сектором Газа была создана система обороны с наблюдательными пунктами, патрулями и базами батальонов быстрого реагирования, отрядам палестинцев за считаные часы удалось захватив ключевые опорные пункты ЦАХАЛ и серьезно углубиться на территорию страны. За двое суток армия Израиля не смогла полностью выбить боевиков из городов и поселений. Почему первый удар ХАМАС стал неожиданным, какой тактики придерживаются палестинцы, и как будут развиваться боевые действия — в нашем материале.

На глубину до 30-35 километров

Атака на Израиль началась рано утром 7 октября. Первоначально из сектора Газы отрядами ХАМАС было выпущено несколько тысяч самодельных ракет. Также арабские боевики задействовали в ограниченном количестве ударные беспилотники. Их целями стали военные и гражданские объекты на приграничной территории — в Сдероте, Нетивоте, Беэр Шефе и других городах.

За оборону территории Израиля от воздушных атак из сектора Газа отвечает полк ПВО «Южный». В его составе — несколько дивизионов противоракетных систем Iron Dome. Но количество запущенных ХАМАС ракет превосходило возможности ЗРС. Поэтому многие снаряды достигли своих целей.

Сразу после обнаружения запуска ракет израильское командование объявило тревогу. Гражданское население было отправлено в бомбоубежища, а личный состав воинских частей в специальные укрытия. Это серьезно облегчило реализацию планов ХАМАС.

После ракетного атаки арабские боевики пошли на штурм израильских оборонительных позиций, прикрывающих границу сектора Газа. За оборону этого направления отвечала 143-я территориальная дивизия «Шуалей ха-Эш» (в переводе с иврита — «Огненные лисы»).

У самой границы командованием дивизии были развернуты наблюдательные пункты, между которыми ежедневно вели патрулирование пешие подразделения, а также личный состав на бронеавтомобилях, БТР и танках. На пограничных КПП были также развернуты израильские пехотные роты и силы полиции.

В глубине обороны 143-й дивизии находились базы батальонов быстрого реагирования. По замыслу командования их личный состав должен был оперативно выдвигаться на помощь в случае обострения ситуации.

Для штурма израильских позиций отряды ХАМАС применили тактику, ранее использовавшуюся боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) в ходе боев в Сирии. Сначала с помощью беспилотников или джихад-мобилей наносится удар по ключевым позициям обороны. После этого в атаку с максимальной скоростью идет большая масса пехоты — пешком, на автомобилях или мотоциклах. Деморализованным защитникам сложно противостоять мгновенной атаки большой массы живой силы.

В случае же со 143-й дивизией на руку боевикам ХАМАС сыграло то, что большая часть личного состава израильских военных убыла на выходные. А оставшиеся на позициях бойцы в большинстве спрятались в укрытиях во время ракетной атаки.

С 6 до 14 часов боевикам ХАМАС удалось уничтожить практически все наблюдательные пункты, а также взять штурмом несколько приграничных КПП и даже базы батальонов быстрого реагирования. Также жертвами атаки стали несколько пеших патрулей и танков. На военных базах было захвачено большое количество израильского вооружения и бронетехники.

Во время решающей атаки боевики ХАМАС высадили несколько морских и воздушных (на мотодельталетах) десантов. Их задачей стал захват важных участков местности, чтобы не допустить подхода к месту боев израильских резервов. Несколько лодок было уничтожены израильскими силами. Но в целом десанты свою задачу выполнили.

Также активную поддержку наступающим силам оказали небольшие террористические отряды, действующие практически во всех городах южной части Израиля. Они захватили несколько правительственных зданий и полицейских участков.

Израильское командование реагировало на атаку с запозданием. Только с 14 часов 7 октября Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам в секторе Газа. Только в районе 15:00 в район боев началась переброска резервов вертолетами.

В ночь с субботу на воскресенье начали подходить первые бронетанковые и мотопехотные подразделения. При этом несколько колонн бронетехник были обстреляны боевиками ХАМАС. Было уничтожено несколько танков «Меркава» и бронеавтомобилей.

К вечеру 8 октября палестинские боевики углубились примерно на 30-35 км вглубь территории Израиля. В официальной сводке ХАМАС сообщил, что они провели скоординированную атаку на более чем 50 населенных пунктов в окрестностях сектора Газа и в южном регионе.

В ночью с субботы на воскресенье ХАМАС нанесли новый массированный ракетный удар по территории Израиля. На этот раз целями были практически все крупные города, включая Тель-Авив и Иерусалим. Было выпущено не менее трех тысяч ракет. В очередной раз такое количество снарядов серьезно перегрузило израильскую ПВО. Значительная часть ракет смогла достичь своих целей. Весь день 8 октября взаимные удары продолжались.

Днем 8 сентября ХАМАС заявил, что его бойцы на пяти катерах высадились на побережье у израильского Ашкелона и захватили отдельные районы города.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в тот же день заявил, что ситуацию в стране пока не удалось взять под полный контроль. Силы Израиля очищают от мелких террористических групп населенные пункты и продолжают переброску резервов.

За сутки погибло несколько высокопоставленных офицеров армии и полиции. Среди них командир бригады ЦАХАЛ Йонатан Штайнберг, бригадный генерал пограничной полиции Изхар Пелед, много старших офицеров.

Общее число пострадавших составило 2156 человек, сообщило министерство здравоохранения Израиля вечером 8 октября. Местные СМИ сообщили о гибели более 700 человек.

Минздрав Газы вечером 8 октября заявил, что у них из-за ответных израильских ударов погибло 370 человек, 2,2 тыс. получили ранения различной степени.

По просьбе «Известий» события прокомментировали военные эксперты и ветераны спецслужб.

«Контрразведка ХАМАС хорошо запудрила мозги израильтянам»

Военный эксперт Виктор Мураховский:

— В этом конфликте лучше всего показала себя контрразведка ХАМАС. Хорошо запудрила мозги израильтянам, которые проспали начало боевых действий. Отсюда и потери первых часов, включая технику. ПВО Израиля показало, что может справляться с выделенными целями. Но израильтянам не хватало зенитных ракет, чтобы отбить атаку. На цель обычно надо две ракеты, но их не оказалось. ПВО попросту перенасытили количеством целей и прорвали.

В Палестине выросло новое поколение, которое не видело большой войны. ХАМАС получил молодежь, которая готова идти в бой без раздумий. Она показала, что умеет на сегодняшний день. Но методы остались те же. Нападение на мирное население, захват заложников — все это не принято при ведении большой войны, это террористические методы.

Израиль объявил военное положение и начал призыв военнообязанных. Думаю, черед пару-тройку дней он разберется с проблемами и преодолеет кризис.

«Большой провал израильских спецслужб и армии»

Военный эксперт Юрий Лямин:

— Мы увидели большой провал израильских спецслужб и армии. Они проспали приготовление большой операции. Причем, как ты не скрывай, есть признаки, которые насторожат противника, выдадут твою подготовку. Это и наращивание арсеналов, боеприпасов и ряд других мероприятий.

Мне кажется, что в Израиле просто не верили в то, что палестинцы решатся провести масштабную сухопутную операцию. Отсюда и поражения первых часов. Солдаты и офицеры были застигнуты врасплох, их расстреливали в казармах, техника стояла зачехленной. При этом армия показала себя не с лучшей стороны: находящиеся на границе гарнизоны проявили халатную беспечность.

У палестинцев, конечно, нет той техники, что у ЦАХАЛа, но они использовали достижения последних лет. Важную роль сыграли беспилотники, видно, что опыт последних конфликтов был изучен и на его основе выработана тактика. И она была на первом этапе успешно применена. Были у палестинцев и свои находки — те же тактические десанты на парапланах, благодаря которым удалось зайти в тыл противостоящей стороне. Они стали неожиданностью.

С планированием и реализацией на первом этапе у ХАМАСа все было хорошо. Палестинцам удалось прорвать и ПВО противника. Знаменитый «Железный купол» просто перенапрягли. Полетело больше ракет, чем было в израильских зенитных установках. Посмотрим, что будет дальше. У Израиля полное превосходство в авиации, тяжелой бронетехнике, артиллерии.

«Боевики всё очень тщательно спланировали»

Офицер-ветеран подразделений специального назначения ВС РФ, участник боевых действий и специальных операций, позывной Скат:

— Даже при благоприятном для Израиля развитии событий, когда в ходе проведения контртеррористической операции силами обороны боевики будут уничтожены и выдавлены, а военная структура этих формирований будет планомерно уничтожаться авиа- и ракетными ударами — мир уже не будет прежним.

Угроза для Израиля за каких-то пару дней значительно выросла. Теперь все знают, что «Меркавы» можно жечь дешевыми дронами, а тиктокерш в израильский форме — безнаказанно таскать в багажнике джипа.

Атаки в ближайшие время будут продолжаться и уже сейчас делаются попытки расширить их масштабы. Будут привлекаться все больше боевиков из числа обычных жителей Палестины. Там особо никого агитировать не надо.

Сразу бросилось в глаза что на направлениях вероятного вторжения — полная расхлябанность личного состава. Нападения банально проспали. Подавляющая часть убитых — в нижнем белье. И речь даже не о том, что налицо отсутствие упреждающей развединформации. Речь о банальном нарушении всех возможных стандартов караульной и внутренней службы самими военнослужащими.

Видно и отсутствие какой-либо организации мероприятий по отражению возможного вооруженного вторжения. Пограничные подразделения должны проводить регулярные тренировки этой направленности, готовить карточки огня, опорные пункты и т.п.

Это «заслуга» не только руководства этих подразделений — это тенденция, которая формировалась длительное время в условиях отсутствия контроля со стороны вышестоящего командования. Налицо отсутствие проверок боевой готовности либо формальный подход к проведению контрольных и проверочных мероприятий.

Большое количество пленных и убитых из числа командования. Пленен генерал, убит командир бригады. Налицо планирование таких мероприятий. Я не верю в случайную удачу. Работали адресно. Проводилась тщательная работа по доразведке информации об израильском военном руководстве на местах.

Координация действий боевиков: все очень тщательно спланировано. При широкомасштабной ракетно-артиллерийской поддержке, задействовании практически полного спектра имеющихся средств дешевого, но эффективного вооружения (БПЛА, парапланы, мототехнику). Удары малыми подготовленными и хорошо вооруженными группами по ключевым постам и объектам. И тут же массированная работа по организации беспорядков среди местного населения. И это все израильтяне проспали. Возникает вопрос об эффективности разведывательной работы израильскими спецслужбами.

Пленные израильские военнослужащие женского пола — это сильнейший удар по морально-психологическому состоянию самих военных и гражданского населения. Кроме того, это удар по имиджу израильской армии.

Посмотрел несколько роликов с действиями израильского полицейского спецназа. Откровенно говоря, напоминает соревнования по бегу. С учетом того, что больше половины просмотренного — это работа по одиночным боевикам и малочисленным группам — просто какая-то суетливая беготня лишенная какого-либо тактического замысла. Нет даже попыток блокирования захваченного здания. Отсутствует применение брони и специального вооружения. Перемещения бестолковые — толпой в полный рост по открытой местности. Нет даже отдаленной какой-то похожести на построение боевого порядка, продиктованного обстановкой и задачами.