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Дальний укол: какие ракеты увеличат боевые возможности российских ВКС

Для стратегических бомбардировщиков разработана целая линейка боеприпасов
Фото: commons.wikimedia.org
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Российская авиация получит обновленную «длинную руку» — на ее вооружение поступает модернизированная линейка крылатых ракет, а также ведется работа по принципиально новым изделиям. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны РФ. О каких системах идет речь и как они увеличат боевые возможности российских стратегических сил — в нашем материале.

История создания

Во время показа авиационной техники министру обороны России Сергею Шойгу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну на авиабазе Кневичи под Владивостоком 16 сентября командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

С момента своего появления в 1940–1950-х годах крылатые ракеты, или, как их еще тогда называли, «самолеты-снаряды», поступательно развивались по принципу «дальше, выше, быстрее». Росли скорости полета, дальность, а высота полета в атмосфере достигла своего технического максимума.

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу в международном аэропорту Кневичи (Владивосток)

Но противовоздушные системы также развивались, и возникла почти патовая ситуация, когда новые сверхзвуковые и высотные крылатые ракеты могли оказаться относительно легкой целью для ПВО. И тогда, в конце 1960-х годов, в одном из ведущих исследовательских авиационных центров СССР ГосНИИАС провели научно-исследовательскую разработку «Эхо», чтобы определить облик ракет будущего.

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Было установлено, что применение относительно недорогих и простых дозвуковых крылатых ракет большой дальности в условиях ядерного конфликта может оказаться более эффективным, чем удар высокоскоростными стратосферными боеприпасами. Система ПВО потенциального противника могла быть преодолена за счет большого количества изделий в налете, а также за счет применения технологии «недотрог» — крылатые ракеты могли инициировать свои ядерные заряды при поражении средствами ПВО и таким образом «ослепляли» и поражали их электронику, расчищая путь другим ракетам атакующей волны. Скрытность же могла достигаться за счет размера, конструкции и полета на максимально малой высоте с огибанием рельефа местности.

Макет первого варианта ракеты Х-45 под крылом макета самолета Т-4 ОКБ Сухого. 1966 год

Макет первого варианта ракеты Х-45 под крылом макета самолета Т-4 ОКБ Сухого. 1966 год

Фото: forums.airbase.ru

В 1971 году конструкторское бюро «Радуга» вышло с предложением о создании такой ракеты для вооружения стратегической авиации. Но Министерством обороны СССР отвергнуто инициативу из-за ее низких характеристик — она была не сверхзвуковая и какая-то необычная. Как раз в это время завершалось создание мощной и почти гиперзвуковой ракеты Х-45 (масса 4,5 т, дальность действия до 1,5 тыс. км, скорость полета не менее 3.2М), на фоне которой малогабаритные и дозвуковые ракеты выглядели явно проигрышно.

Но в середине 1970-х годов стало известно, что за океаном развернуто несколько программ создания как раз малогабаритных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Возможно, кстати, что там как раз всерьез отнеслись к результатам НИР «Эхо» — вполне вероятно, что ЦРУ могло ознакомиться с ними. И СССР начал догонять США в очередном витке гонки вооружений. В 1976 году начались работы по морскому и наземному комплексам — их вело свердловское КБ «Новатор» с проектом ракеты КС-122 «Гранат».

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Ответ Америке

В то же время в МКБ «Радуга» начались работы по нашему ответу американским авиационным крылатым ракетам ALCM — стратегической ракете «воздух-земля» Х-55.

В основу системы наведения легли исследования профессора Александра Красовского из Академии имени Жуковского по экстремальной навигации. Маршрут ракеты строился между участками коррекции, на которых она самостоятельно определяла свои координаты и вносила корректировки в направление полета. В 1981 году она вышла на испытания вместе с первым самолетом-носителем, которым стал четырехмоторный тяжелый ракетоносец Ту-95М-55 (в серии — Ту-95МС).

Крылатая ракета Х-55 на транспортировочной тележке у самолета Ту-95МС

Крылатая ракета Х-55 на транспортировочной тележке у самолета Ту-95МС

Фото: RussianPlanes.net/Волков

31 декабря 1983 года авиационный ракетный комплекс со стратегической ядерной крылатой ракетой Х-55 был принят на вооружение дальней авиации СССР. Ту-95МС мог нести шесть ракет на пусковой установке револьверного типа внутри фюзеляжа и до 10 ракет на пилонах под крылом. Дальность действия такого комплекса была межконтинентальной и позволяла наносить удары по территории США с возвратом самолетов-носителей на свои аэродромы.

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Совершенствование технологий

Во второй половине 1980-х годов дальняя авиация получила сверхзвуковой самолет-носитель Ту-160 и модернизированную ракету Х-55СМ, дальность полета которой была увеличена за счет применения на ней конформных дополнительных топливных баков. Позже, в начале 2000-х годов на вооружение приняли неядерную крылатую ракету Х-555, которая стала воплощением всех изменений в развитии электроники и была оснащена улучшенной системой наведения.

17 ноября 2015 года в ходе контртеррористической операции в Сирии впервые по целям были применены крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Х-101 и Х-555. Носителями выступали Ту-160 и Ту-95МС. Всего с пяти самолетов применили 34 боеприпаса.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Х-101 стала первой российской «стелс»-ракетой — ее конструкция изначально была выполнена с учетом снижения радиолокационной заметности для радаров вражеской ПВО. Испытания начались в 1998 году, и в течение 2000-х было запущено серийное производство. Новую ракету могли нести как Ту-160, так и модернизированные самолеты Ту-95МСМ. И, конечно, она вошла в комплекс вооружения вновь производимых модернизированных Ту-160М.

Традиционно ракета оснащена выдвижным турбореактивным двигателем и раскладывающимся после пуска крылом. Боевая часть у Х-101 неядерная, но есть ядерный аналог — Х-102. Дальность действия Х-101, по разным оценкам, от 3 тыс. до 5 тыс. километров. Скорость полета — околозвуковая.

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Новые возможности

В 2010-х стало ясно, что даже удачные проекты ракет 1990-х годов надо заменять более совершенными изделиями. В 2017 году научный руководитель ГосНИИАС академик Евгений Федосов заявил, что в проект модернизированного самолета Ту-160М заложена перспективная крылатая ракета, дальность полета которой будет значительно превышать эту характеристику Х-101. Так впервые в открытой печати упомянули будущую ракету Х-БД, где БД означает «большая дальность». По словам Федосова, «сегодня обозначилась концепция: не вводить самолеты дальней авиации в зону ПВО противника».

Стратегический ракетоносец Ту-160М перед началом планового полета над нейтральными водами Балтийского моря

Стратегический ракетоносец Ту-160М перед началом планового полета над нейтральными водами Балтийского моря

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— Он должен работать вне этой зоны, а оружие входит в зону. Если такой самолет несет много оружия, то опять начинает работать принцип информационной деградации у ПВО противника. Не входя в зону ПВО, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. И если мы хорошо разведаем ПВО противника, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку. Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно, — сказал Федосов.

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И вот в 2023 году Министерство обороны России официально объявило о том, что самолеты Ту-160 могут нести ракеты Х-БД с дальностью действия не менее 6,5 тыс км. Сегодня таких нет ни у одной страны в мире. Причем наверняка у них есть как термоядерный, так и обычный «конвенционный» вариант боевых частей. И, вполне возможно, в ближайшие месяцы может состояться дебют новых ракет в специальной военной операции.

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