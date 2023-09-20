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Пассивная кампания: атаки ВФУ на запорожском направлении затухают

Одной из причин может быть недостаток личного состава, полагают эксперты
Фото: РИА Новости
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Российские войска продолжают держать оборону на запорожском направлении. 19 сентября была отражена одна атака противника в районе населенного пункта Вербовое. Есть несколько факторов, способствующих снижению активности ВФУ на этом направлении, один из главных — отсутствие достаточного количества подготовленных боевиков, отмечают эксперты. Также в Тегеране министр обороны Сергей Шойгу обсудил с начальником иранского генштаба ситуацию в Нагорном Карабахе и актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. А российские силы отразили несколько атак украинских БПЛА самолетного типа на территорию России.

Удерживая рубежи

На запорожском направлении подразделения российской группировки отразили атаку 71-й егерской бригады ВФУ в районе населенного пункта Вербовое. Потери вооруженных формирований Украины составили более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили 19 сентября в Минобороны России.

В ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении поражены две самоходные артиллерийские установки Krab, артиллерийская система М777, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

Артиллерийская система М777

Артиллерийская система М777

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Adeline Witherspoon

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские силы после перегруппировки перешли в наступление. В настоящее время штурмовые группы ВФУ пытаются с востока обойти Работино и закрепиться в южной части поселка. Пока все попытки отбиты, но противник продолжает активизировать свои атаки на этом направлении. Сейчас задача командования ВФУ — выйти к поселку Новопокровка. Это последний оборонительный рубеж передовых позиций ВС РФ. Дальше уже начинается первая линия обороны.

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Снижению активности ВФУ на запорожском направлении способствует несколько факторов, главный из них — отсутствие достаточного количества профессиональных военных, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мобилизация, которая проводится на Украине, не дает быстрого результата, да и обучение тоже, — объяснил он. — Также сказывается отсутствие поставок тяжелого вооружения со стороны Запада. В основном поставляются боеприпасы к существующим системам. Кроме того, их подводит отсутствие каких-либо тактических приемов. Они просто ломятся в лоб, чтобы дойти хотя бы до первой линии нашей обороны, при этом несут большие потери. Такого рода штурмы называются «мясные». Противник несет большие потери, а результат у него скажем так — не впечатляющий.

Раненые военнослужащие ВСУ

Раненые военнослужащие ВСУ

Фото: Соцсети

Кроме того, в этот день ВС РФ нанесли удар по украинской инфраструктуре, обеспечивающей действия морских дронов в Черном море. Как рассказали источники «Известий», целью стал мобильный пункт управления, с которого координировались удары украинских морских беспилотников.

По словам собеседников издания, из-за того, что российские войска удачно поражали такие стационарные объекты, украинское командование приняло решение сделать пункт управления мобильным. Однако ВС РФ средствами разведки выявили его, после чего нанесли по нему удар.

Также целью было место дислокации мобильных пусковых установок морских дронов. С их помощью украинские моряки вывозили беспилотники к морю и производили запуск.

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Встреча в Тегеране

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла 19 сентября в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщили в военном ведомстве.

— У главного задания генерального штаба вооруженных сил ИРА состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери, — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил Ирана на переговорах обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник иранского генштаба Мохаммад Багери

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник иранского генштаба Мохаммад Багери

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

— Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа — это Карабах, — сказал Сергей Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

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По словам главы российского военного ведомства, данная встреча является очередным шагов к укреплению стратегического партнерства России и Ирана.

— Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч, как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений, — отметил министр обороны России.

Террористические атаки

Утром 19 сентября киевский режим попытался атаковать объекты на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью.

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Также в этот день российские системы ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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Противник потерял 500 боевиков

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях и наносили поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 19 сентября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка в ДНР.

На запорожском направлении нанесено поражение войскам и техники ВФУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

Российские войска успешно отбивают атаки ВФУ

Российские войска успешно отбивают атаки ВФУ

Фото: РИА Новости

Кроме того, нанесено поражение личному составу и технике 110-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

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На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили три атаки штурмовых групп механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР и южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск Восток отражена атака ВФУ в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.

Российские войска успешно отбивают атаки ВФУ

Российские войска успешно отбивают атаки ВФУ

Фото: РИА Новости

На купянском направлении Западная группировки войск поразила живую силу и технику ВФУ в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.

На этих направлениях противник потерял свыше 500 боевиков и 39 единиц техники, включая три самоходные артиллерийские установки Krab и три артиллерийские системы М777.

«Отжатый» Т-64

Российские танкисты рассказали военному корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о своей работе на лисичанском направлении.

Здесь у наших бойцов квадрат атак прежний — район Белогоровки с ее линиями окопов у ЛЭП и промышленной зоной, где вооруженные формирования Украины цепляются за уцелевшие здания, стараясь держать оборону. Поэтому наши танкисты пытаются выбивать ВФУ плотным огнем.

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Экипаж танка Т-64 получил координаты цели и выдвигается на закрытую позицию, наводится и открывает огонь.

— Работаем много. Было такое, что из 20 боевиков 15 — прямо в окоп. До этого работали только по прямой наводке. Но так как всё заминировано, приходится работать с закрытых позиций, — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Колесо.

Танк Т-64

Танк Т-64

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский военнослужащий с позывным Тоша принимает участие в боевых действиях уже восьмой год. Столько же на переднем крае и трофейный или, как говорят танкисты, «отжатый» у ВФУ Т-64. Забрали еще в Дебальцево, добавили только навес с динамической защитой от дронов.

— Когда прилетает, внутри пластид. Он как бы откидывает снаряд. Из-за этого он меньше пробивает. ПТУР в крышу прилетал. Крыша отлетела, а экипаж остался жив, не ранен, ничего, — рассказал он.

Для маскировки российские бойцы используют обычную садовую сеть или маскировочную сетку, сшитую из кусочков термобелья. А если потерялся чехол, можно использовать «сапог» от РХБЗ.

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— Т-64 — очень старая машина, ей уже, как мне, 50 лет. Она выработала свой ресурс. Но мы стараемся, делаем. Работает, стреляет, ездит, всё нормально, — отметил боец с позывным Удав.

Сбит Су-25

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 625 бойцов ВФУ и 43 единицы техники, включая гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

В ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВФУ и три пункта управления бригад теробороны.

Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25

Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25

Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 38 украинских БПЛА.

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