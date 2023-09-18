«Машины первой волны штурма наши ребята размотали моментально»

Под Донецком идут тяжелые позиционные бои. Всего в нескольких километрах от центра города находится поселок Спартак. Российские войска сдерживают здесь атаки украинских националистов. Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса пытаются выбить украинские силы с их позиций и прорваться в Авдеевку. Обе стороны активно используют артиллерию и беспилотники. А не так давно в небе над Спартаком появились FPV-дроны-камикадзе. «Известия» провели несколько суток в одном из батальонов, который прикрывает это направление.

Знакомые кассеты

Поселок Спартак стал ареной боев за северо-западные подступы к Донецку еще в 2014 году. Сегодня там продолжаются позиционные сражения: с левого фланга в 2015 году освобожден Донецкий аэропорт. Но украинские боевики продолжают удерживать бывшую часть ПВО , которая находится всего в паре километров от Спартака. Важность поселка очень сложно переоценить. Для российских войск это важнейший плацдарм для штурма Авдеевки

Сейчас вооруженные формирования Украины пытаются вести наступление на освобожденный менее года назад поселок Опытное и снова прорваться к Спартаку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— «Птица» в воздухе! — детектор дронов у сопровождающего военного начинает пищать еще на въезде в поселок. Пристрелянные годами перекрестки и повороты довольно близко к фронту. Они не просматриваются напрямую, но видны с воздуха . И, как ни старайся, скорость на них необходимо сбрасывать.

Под писк детектора слышны разрывы 155-миллиметровых кассетных снарядов на дороге впереди — хлопок раскрытия кассеты и несколько взрывов послабее после паузы. Похоже, с воздуха ловят другую машину, не нашу. Возможно, украинские боевики нащупывают российский миномет, ориентируясь на данные контрбатарейного радара, и ведут огонь по площадям. Плотность линии фронта такая, что всё рядом — по меркам артиллерии. Западные кассетные снаряды появились здесь недавно, но часто применяются на донецком направлении. Поэтому в самом Донецке кассеты уже хорошо знакомы и мирным, и военным.

Дронобойка

Под землей на опорном пункте свободная смена старательно чистит оружие — из-за больших настрелов автоматы надо часто менять. Но свежие стволы перед боями необходимо тщательно обработать после консервации. Опытные солдаты помогают резервистам. Конечно, сборка-разборка АК известна всем, но уход за оружием имеет свои тонкости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Между очередными разрывами артиллерии два бойца оставляют чистку и берут так называемое противодроновое ружье, по-простому дронобойку. Это на самом деле не ружье, а система радиоэлектронной борьбы. Но название уже прижилось. Выделять отдельных бойцов-дронобойщиков при такой плотности воздушных целей — непозволительная роскошь. Поэтому противодроновые ружья становятся групповым оружием — на опорных пунктах или в группах. Сейчас такими нередко обзаводятся даже отдельные артиллерийские расчеты для обороны своих орудий.

На выходе из подвала боец Сарань прислушивается к разрывам артиллерии.

— На аэропорт пошло, — приходит он к выводу и перебегает к своей позиции с дронобойкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Между ящиками с песком Сарань, вскинув дронобойку, прислушивается и обдумывает возможный путь пролета украинского дрона-разведчика. На груди бронежилета популярная нашивка «Жена сказала надеть». Многие носят такие, иногда в зависимости от возраста вместо жены упоминается мама.

Украинский дрон не виден, и, пока молчит детектор, обсуждаем с Саранью особенности войны роботов.

— В мое время не было коптеров , — свист снаряда прерывает размышления бойца о тех событиях, в которых он участвовал до мобилизации.

Через несколько минут к работе артиллерии добавляются пулеметные очереди невдалеке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Его [блиндаж] уже не раз разбирали, а они снова по ночам отстроились, — комментирует Сарань стрельбу в посадках. Там находится позиция, которую украинские боевики пытаются разобрать артиллерией.

Вылет из Дронодедово

Охота на дроны завершается, и мы спускаемся снова вниз. В это время командир батальона инструктирует свою беспилотную разведку и назначает вылет. Звучат стандартные шутки про аэропорт Дронодедово и плотный график вылетов. Сарань возвращается к чистке оружия.

В назначенное время с беспилотчиками бегом выдвигаемся к месту запуска. Надо пробежать достаточно далеко и спрятаться в укрытии. Как только мы поднимем дрон в воздух, украинские боевики будут пытаться найти его расчет и поразить. Поэтому надо максимально обезопасить себя от возможных прилетов.

ВФУ эпизодически обстреливают дорожки, по которым передвигаются бойцы. Так они пытаются затруднить российским военнослужащим смену личного состава и возможность поднести боеприпасы и продукты. Из-за этого бежать до укрытия надо как можно быстрее и быть готовым в любой момент спрятаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

До места пуска добираемся без приключений. Расчет дрона начинает готовиться к вылету. Ребята показывают нам свой коптер. Раньше он принадлежал украинской стороне, но был посажен средствами РЭБ на одной из позиций.

— Ребята посадили у себя на позиции и принесли нам. В принципе, ничего не делали, заменили только батарею, — объясняет боец с позывным Балу.

Коптер отправляется в сторону украинских позиций. Балу и его напарник Пуля ищут возможные передвижения украинской бронетехники, но видят только подбитые в одной из прошлых атак машины врага.

— Это была одна из попыток контрнаступления. Машины первой волны штурма наши ребята размотали моментально. Вторую немного подольше, но всё равно в итоге всё вышло хорошо. И вот она стоит в поле — сгоревшая, ржавая груда металлолома , — комментирует картинку на пульте Балу.

— Наши ребята-артиллеристы работают точно, молодцы парни, — добавляет его напарник Пуля.

Ирония истории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Противник постепенно снижает активность техники и переходит к пешим штурмовым группам. На таком плотном участке фронта, как донецкое направление, бронетехника, выходящая в прямой контакт, чаще всего быстро уничтожается и артиллерией, и огнем пехоты с многолетних подготовленных позиций.

По иронии истории названный в честь восставшего гладиатора поселок Спартак пережил свой бунт против несправедливости и уже почти 10 лет остается ареной позиционных боев. После вылета дрона мы быстро выезжаем с позиций. По давно уже разрушенным улицам поселка идет опасное ралли — от укрытия до маскировочной сети. Главное — успеть проскочить грунтовую дорогу и скрыться в руинах . Там пересесть в свою машину, и остается еще один короткий рывок на скорости. До Киевского района Донецка от окраины Спартака всего пара километров — минуты опасной езды, умещающиеся в одну сигарету водителя.

Еще в километре на перекрестке Киевского и Партизанского проспектов — первый со стороны фронта работающий светофор и автобусная остановка, конечная перед фронтом.