Оборонительные в порядке: ВФУ безуспешно атакуют в районе Работино

Очередная атака вооруженных формирований Украины была отбита 17 сентября в районе населенного пункта Работино, сообщили в Минобороны РФ. Обороняющихся поддерживала артиллерия. У вооруженных формирований Украины нет возможности прорвать даже первую линию обороны ВС России на запорожском направлении, считают эксперты, и от бессилия они обстреливают Токмак . В то же время российские военнослужащие удерживают рубежи на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

Бой под Работино

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии в течение суток отражали атаку в районе населенного пункта Работино.

Потери вооруженных формирований Украины составили до 140 боевиков и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система M777 и гаубица M119, а также одно орудие Д-30.

Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

По словам источников «Известий», за субботу и воскресенье украинские силы пытались провести перегруппировку и прорвать российские позиции на линии Вербовое – Новопокровка и с юга обойти Работино. Во время сосредоточения в районе Малой Токмачки по украинским силам был нанесен комбинированный удар российскими подразделениями. Противник понес большие потери.

В районе Работино ВС РФ занимают высоты, а украинские боевики постоянно попадают в огневой мешок , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Минометчики Западного военного округа ведут огонь по позициям ВСУ Фото: ТАСС/Александр Река

— Уже сейчас на этом направлении действуют стратегические резервы ВФУ, одна из бригад даже выведена на пополнение, — объяснил он. — Украинские боевики наступают не только под Работино, однако для них это знаковое направление. Они выбрали узкий, как моряки говорят, фарватер, насколько сил хватает. Но на таком участке на них обрушивается вся мощь нашего огня: артиллерия, противотанковые средства, авиация. Украинские боевики бьют «Хаймарсами» по Токмаку, потому что, по сути, возможности, чтобы прорвать даже первую линию обороны, у них нет.

Проанализировав потери ВФУ и интенсивность боев на разных направлениях, можно сделать вывод — контрнаступление идет на спад, подчеркнул эксперт.

Бои на всех направлениях

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском, южнодонецком и краснолиманском направлениях и наносить поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.

— На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка ДНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Расчет РСЗО «Град» производит заряжание установки Фото: ТАСС/Александр Река

На запорожском направлении в районе Работино и Вербового нанесено огневое поражение скоплениям войск и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВФУ.

В районе Новоданиловки уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Танк Т-90М «Прорыв» выдвигается на боевое задание Фото: ТАСС/Александр Река

Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское в ДНР и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение личному составу и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВФУ.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила три атаки штурмовых групп морской пехоты ВФУ в районах населенных пунктов Старомайорское в ДНР и Приютное Запорожской области.

На купянском Западная группировка войск поразила войска и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области .

На этих направлениях противник потерял свыше 600 боевиков и 38 единиц техники, включая две самоходные гаубицы М109 Paladin, самоходную артиллерийскую установку Krab, две артиллерийские системы М777, боевую машину пехоты Bradley, а также самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

1100 км

Ополченец из ЛНР Денис Борисенко после тяжелого ранения и ампутации ноги отправился в велопробег из Свердловска, что в Луганской Народной Республике, до Москвы. Подробнее о его поездке узнал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Чтобы добраться до Москвы, бойцу пришлось проехать через Ростовскую, Воронежскую, Липецкую и Тульскую области. В пути велосипед ломался не раз, но с помощью отзывчивых россиян, а также стального донбасского характера всегда получалось всё починить. Бывший шахтер, затем ополченец ЛНР, потерявший ногу после ранения, проехал 1100 км.

— Город-герой Москва. У меня ушло на это 13 дней. Русские не сдаются! — говорит Денис в своем видео.

Ополченец из ЛНР Денис Борисенко Фото: ИЗВЕСТИЯ

Однажды он увидел на паперти молодого бойца без ноги с протянутой рукой и решил, что его жизнь будет другой.

— Он часто у меня перед глазами как напоминание, что я не хочу быть таким. Я не хочу, чтобы меня жалели. Жалеют слабых. И мои друзья мной гордятся. А враги сто раз подумают, стоит ли иметь со мной дело, потому что я всегда иду до конца, — заметил Денис Борисенко.

Его сын Егор — кадет, который с детства воспитывается отцом в патриотическом ключе. В Донбассе подвиги, испытания и настоящие герои — это не книжные истории, а реальность и люди, которые живут рядом. Среди них и его папа, за веломарафоном которого он пристально следил.

— Почему русские не сдаются?

— Мы не вправе опустить то знамя, что несли наши предки и проливали кровь за нашу землю. У нас нет права на ошибку, — уверен Денис Борисенко.

Удары по цехам

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 625 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая гаубицы, САУ, бронеавтомобили и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

В районе Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода , где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники ВФУ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости

В районе населенного пункта Серебрянка в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВФУ.

Российские средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 28 украинских БПЛА.