Перевооружен и опасен: флагману ВМФ России наращивают огневую мощь

Российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» увеличивают боевые возможности. Теперь от ударов с воздуха его будут защищать уникальные зенитные комплексы «Панцирь-М» , сведенные в интегрированную систему ПВО, сообщили «Известиям» источники в Минобороны РФ. Также на борту появились места для хранения и подготовки к применению новейших авиационных боеприпасов — управляемых бомб и крылатых ракет. Их смогут применять истребители Су-33 и МиГ-29 авиакрыла «Кузнецова». По словам экспертов, подобная модернизация повысит защищенность и боевые возможности флагмана ВМФ России.

Новая защита

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вооружат новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» , рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Кроме того, на корабле внедрят новую интегрированную систему управления ПВО. Она в автоматическом режиме будет распознавать цели, разделять их между зенитными комплексами и уничтожать.

«Панцири» с новой системой управления способны отражать массированные удары по кораблю всех средств нападения , начиная от самолетов и вертолетов и заканчивая противокорабельными ракетами и беспилотниками.

Также, по словам собеседников издания, на борту корабля уже построены специальные помещения, в которых будут храниться, обслуживаться и готовиться к боевому применению высокоточные авиационные средства поражения для авиакрыла «Кузнецова». Речь идет о крылатых ракет воздушного базирования, а также о корректируемых и самонаводящихся авиабомбах.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на малом ракетном корабле проекта 22800 «Одинцово» на территории военно-морской базы в Балтийске Фото: ТАСС/Виталий Невар

В настоящее время противовоздушная оборона «Адмирала Кузнецова» состоит из четырех пусковых установок зенитно-ракетного комплекса «Кинжал». Он может одновременно обстреливать четыре цели на дистанции до 12 км и на высоте до 6 км. Также за ПВО корабля отвечают восемь зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик». Дальность действия их ракет — до 8 км. На ближней дистанции «Кортик» использует два шестиствольных орудия АО-18К. Кроме того, на борту размещены шесть шестиствольных 30-мм скорострельных установок АК-630М со скорострельностью 5 тыс. выстрелов в минуту.

«Панцирь-М» идет на смену более старым «Кортикам». Сейчас это наиболее совершенный корабельный зенитный комплекс ПВО. В арсенале морского «Панциря» восемь ракет и две шестиствольные 30-миллиметровые скорострельные автоматические пушки. Он способен поражать цели, выполняющие полет на высотах от одного метра до нескольких десятков километров.

Это современный комплекс, который хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Огонь по плавучей цели из 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АО-18 (АК-630) корвета «Громкий» на учениях «Морское взаимодействие – 2021» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— С ним «Адмирал Кузнецов» будет более защищен от атак с воздуха — «Панцирь-М» может сбивать в ближней зоне любые типы целей. Лучшей системы для корабельной ПВО сегодня нет. А новые боеприпасы для авиакрыла сделают его еще более грозным кораблем. Вообще модернизация крейсера заключается в том, что с него снимают все системы и вместо них устанавливают самые современные.

Также в нынешнем году начались поставки в авиационные части линейки сверхточных дальнобойных бомб. В нее входит несколько моделей, способных поражать цели на расстоянии в десятки километров. Они различаются своей массой, дальностью применения, а также системой коррекции и наведения.

Бомбы способны с особой точностью уничтожать как наземные цели, так и движущиеся объекты, в том числе и бронированные. Преимущество планирующих боеприпасов в том, что они значительно дешевле управляемых ракет при сопоставимой точности. Кроме того, из-за отсутствия ракетного двигателя и топлива бомба может нести более массивную боевую часть.

Пуск зенитной ракеты комплекса «Кинжал» с борта корабля Фото: Министерство обороны РФ

— Идущая специальная военная операция ясно показывает, что планирующие бомбы и современные управляемые ракеты — это то, что надо , — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — А самое главное, самолеты могут применять их, не входя в зону действия ПВО противника. Тем самым авианосец может решать задачи по поражению надводных и наземных целей, а дальность действия его палубной авиации увеличивается.

Ранее «Известиям» сообщали, что для «Адмирала Кузнецова», который в последние годы находится на ремонте и модернизации, начали формировать экипаж. Планируется набрать более 1 тыс. матросов, мичманов и офицеров. Помимо чисто морских должностей — мотористов, штурманов, связистов — экипаж укомплектуют специалистами по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники и оборудования.

После завершения комплектования экипаж пройдет обучение и слаживание. А затем проведет все испытания корабля, который в 2024 году должен вернуться в боевой состав флота.

Долгая дорога в море

У «Адмирала Кузнецова» непростая история. Уже долгие годы это единственный тяжелый авианесущий крейсер в составе ВМФ России. Его спустили на воду в 1985 году, в 1991-м он вошел в состав Северного флота. Тогда на него заявило свои претензии правительство Украины, однако корабль успели перебазировать.

В 1995 году «Кузнецов» нес боевую службу в Средиземном море. В 2007–2008 годах во главе отряда кораблей совершил поход в Атлантический океан и Средиземное море.

В 2016–2017 годах в составе оперативного соединения кораблей в Средиземном море крейсер выполнял боевые задачи у берегов Сирии. Пилоты авиагруппы выполнили более 400 боевых вылетов, поразив свыше 1,2 тыс. объектов террористов. После возвращения из похода корабль отправили на ремонт и модернизацию.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии. 2017 год Фото: ТАСС/Андрей Лузик

В ходе ремонта произошло несколько серьезных происшествий. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50. Корабль был поврежден от падения докового крана, но остался на плаву. Его отбуксировали к причалу 35-го судоремонтного завода в Североморске, где он в дальнейшем проходил ремонт.

В декабре 2019 года на борту авианосца произошел пожар. Во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. В результате погибли два человека, 14 пострадали. В конце прошлого года также сообщалось о возгорании на корабле, его ликвидировали, обошлось без пострадавших.