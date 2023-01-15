«Адмирал» — флоту: Россия вскоре получит атомный суперкрейсер

В Минобороны согласовали график работ и подготовительного этапа испытаний для «Адмирала Нахимова». Крейсер проекта 11442М — один из самых больших военных кораблей в мире. Построенный в конце 1980-х годов, он проходил службу в составе Северного флота. Но в конце 1990-х годов был отправлен на ремонт. Работы по возвращению «Нахимова» в состав ВМФ РФ стартовали в 2013 году. После модернизации обновленный крейсер станет самым мощным кораблем российского флота и настоящим флагманом. В том, что это за крейсер и какие возможности он получит после обновления, разбирались «Известия».

Атомные «Орланы»

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, график работ на борту атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а также подготовительного этапа его испытаний уже согласованы. После их завершения государственная комиссия примет решение, готов ли крейсер к испытаниям и выходу в море

История тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 уходит в далекие уже 1960-е годы. Именно тогда в СССР начались исследования концепции крупного надводного противолодочного корабля с атомной силовой установкой. Основной задачей для него в то время считалось уничтожение вражеских атомных подводных ракетоносцев в районах их боевого дежурства. В результате исследований конструкторские бюро выработали техзадание на разработку проекта большого противолодочного корабля «Орлан» с атомной энергетической установкой, имеющего водоизмещение 8 тыс. т. Разработку проекта поручили Ленинградскому Северному проектно-конструкторскому бюро. Проект с самого начала считался высокоприоритетным и непосредственно курировался Главкомом ВМФ СССР С.Г. Горшковым.

Адмирал Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Уже в процессе проектирования корабль предложили дополнительно оснастить эшелонированными средствами противовоздушной обороны, а позже — ударным противокорабельным ракетным комплексом , ориентированным на применение против авианосной группы вероятного противника. Из-из увеличения водоизмещения и универсализацией возможного назначения корабля было принято решение классифицировать его как «тяжелый атомный ракетный крейсер» и построить серию из нескольких единиц.

Закладка головного корабля проекта состоялась на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде 26 марта 1974 года. Первый тяжелый атомный ракетный крейсер, получивший название «Киров», передали флоту в 1980 году.

Следом за головным «Кировым» по переработанному проекту 11442 было построено еще два крейсера: «Фрунзе» и «Калинин», которые флот СССР получил соответственно в 1984 и 1988 годах. Третий — «Юрий Андропов» — спустили на воду в 1989 году. В 1991-м, когда Советский Союз перестал существовать, он еще был не достроен. В новой России его завершили и ввели в строй уже под названием «Петр Великий». В 1998 году после испытаний новый флагман российского флота был принят в его состав.

Ремонтные вопросы

Другие тяжелые ракетные крейсеры советской постройки в начале 1990-х годов тоже были переименованы. Головной «Киров» стал «Адмиралом Ушаковым», «Фрунзе» назвали «Адмиралом Лазаревым», а «Калинин» — «Адмиралом Нахимовым». Судьба всех их оказалась драматичной — столь крупные корабли требовали дорогостоящего обслуживания и ремонтов, чего невозможно было обеспечить в 1990-е годы. В итоге к концу 1990-х годов прошлого века все три атомных гиганта замерли у причалов.

Лишь в 2008 году на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» производственным объединением «Севмаш» были начаты работы по подготовке к ремонту. Одновременно шла разработка проекта большой модернизации корабля, получившего обозначение 11442М. В июне 2013 года между Министерством обороны и ПО «Севмаш» был подписан контракт на сумму 50 млрд рублей со сроком сдачи корабля флоту в 2018 году. 24 октября 2014 года крейсер был заведен в наливной бассейн «Севмаша», после чего стартовали работы по модернизации корабля, продолжающиеся до настоящего времени.

Адмирал Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Объемы по замене старого оборудования, ремонту проводки и энергетической установки оказались выше плановых и выбили ремонт из графиков. Бюджет первоначального проекта также оказался превышен в разы. Во многом сказалось то, что «Севмашу» пришлось заново с нуля выстраивать всю кооперацию сотен предприятий, искать замены комплектующим и узлам тех заводов, которые остались за пределами России в странах СНГ. Но в итоге сегодня «Севмаш» выходит на финальные монтажные работы. Идет установка систем вооружений, завершается работа с оборудованием.

Корабль готовят к выходу сначала на швартовные, а затем на ходовые испытания. По заявленным предприятием планам это должно произойти до конца 2023 года. Последующие испытания корабля такого класса могут занять достаточно длительное время — от полугода до полутора или даже двух лет.

Новый старт

Как изменится обновленный «Нахимов»? Тут стоит сказать об исходных характеристиках тяжелого атомного крейсера. Полное водоизмещение корабля почти 26 400 т. Длина корпуса — 250 м, ширина — 28,5 м. Скорость полного хода — 31 узел, т.е. 57 км/ч — это внушительные показатели для сооружения массой 20 тыс. т с лишним. На корабле будет полностью обновлено вооружение и вся электроника, радары и средства связи, энергетическая установка и системы боевого управления.

Основной ударной силой обновленного крейсера станут крылатые ракеты большой дальности. Вместо 20 тяжелых сверхзвуковых ракет «Гранит» на корабле будет установлено несколько — по некоторым оценкам, до десяти универсальных пусковых установок комплекса «Калибр-НК» с ракетами «Калибр» и «Оникс». Если оценки верны, то это 80 ракет — рекордное для нашего надводного флота количество . Эти же установки могут применять гиперзвуковые «Цирконы». Надо напомнить, это оружие в варианте для надводных кораблей в 2022 году уже принято на вооружение флота. «Цирконы» размещены и испытаны на новейшем фрегате «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22350.

Адмирал Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» на заводе «Севмашпредприятие» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Оборону крейсера будут осуществлять комплексы зональной ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М». Сегодня это одни из самых совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны для кораблей флота. Противолодочную оборону обеспечит ракетный комплекс «Ответ» и многоцелевая торпедная система «Пакет». Торпеды последней могут поражать как корабли и подводные лодки, так и атакующие крейсер вражеские торпеды.