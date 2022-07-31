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Зримая мощь: какие новейшие корабли представят на Главном морском параде

По Неве пройдут почти бесшумная атомная субмарина, фрегат и проверенная советская классика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В День ВМФ России, 31 июля, в Санкт-Петербурге пройдет Главный военно-морской парад. В нем примут участие более 40 кораблей и подводных лодок, 42 самолета и вертолета и более 3,5 тыс. военнослужащих. Они будут представлять все флоты — от Балтийского до Тихоокеанского. В том, какие новинки и проверенные временем вооружения увидят зрители церемонии, какими они обладают возможностями, разбирались «Известия».

Подводные новинки

В строю Главного военно-морского парада в этом году будет особо выделяться одна из самых совершенных атомных подводных лодок российского флота — К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Это головной корабль серии. А следом за ним будет построено не менее десяти ударных лодок проекта 885М «Ясень-М».

На сегодняшний день это наименее шумные субмарины во всем ВМФ. Они могут как уничтожать подводные лодки противника, так и наносить удары по надводным кораблям и наземным целям. Десять торпедных аппаратов калибра 533 мм расположены в бортах корабля группами по пять. Такое решение освобождает носовую часть корпуса для размещения уникальной шарообразной антенны гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора». Он «слышит» любой подводный объект на расстоянии в десятки километров.

Зримая мощь
 Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» во время церемонии поднятия Андреевского флага в Северодвинске

Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» во время церемонии поднятия Андреевского флага в Северодвинске

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

Помимо торпед и ракето-торпед, лодка несет универсальную пусковую установку усиленного ракетного комплекса «Калибр», которая в восьми ячейках несет боеприпасы разного типа: противокорабельные сверхзвуковые «Ониксы», крылатые «Калибры» для стрельбы по кораблям и наземным целям, а также перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон». Всего боезапас «Ясеня» может достигать 32 единиц.

«Ясени» усилили ударный потенциал флота, а после получения ракет «Циркон» станут единственными в мире подводными лодками, оснащенными гиперзвуковым оружием.

Второй подводный атомоход парада — К-156 «Вепрь» проекта 971. Это ударная субмарина постройки середины 1990-х годов, одна из лучших лодок позднего СССР. По своим возможностям она сопоставима с лучшими американскими субмаринами типа «Лос-Анджелес». В 2020 году «Вепрь» прошел модернизацию и получил крылатые ракеты «Калибр», которые может применять из четырех торпедных аппаратов калибра 533 мм.

Кроме того, на лодке установлены два 650-мм торпедных аппарата с дальнобойными торпедами и универсальными дальними ракето-торпедами. Несколько лодок проекта 971 модернизируются северодвинским ПО «Севмаш» и в ближайшие пару лет поступят в ВМФ России с обновленными возможностями. В сочетании с остальными подводными силами корабли проекта 971 составят костяк ударных сил российского флота.

В парадном строю будут и две неатомные субмарины — Б-585 «Санкт-Петербург» проекта 677 и Б-602 «Магадан» проекта 06363. Обе разработаны питерским ЦКБ МТ «Рубин». И если «Магадан» — представитель наиболее совершенного проекта неатомных подлодок предыдущего поколения, то «Санкт-Петербург» относится к следующему поколению.

Малошумный многорежимный единый ходовой электродвигатель, революционная для нашего ВМФ полуторакорпусная архитектура конструкции, уникальный гидроакустический комплекс и самое совершенное торпедное вооружение обеспечивают «Санкт-Петербургу» выдающиеся возможности в дуэльной ситуации с любой другой субмариной.

Зримая мощь
Субмарина Б-585 «Санкт-Петербург» проекта 677

Субмарина Б-585 «Санкт-Петербург» проекта 677

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Лодки обоих проектов могут применять крылатые ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» и наносить удары по наземным целям на дальности до 2,5 тыс. км, а также поражать корабли противника на расстоянии, превышающем возможности торпедного оружия.

Обе серии находятся сейчас в процессе строительства. Это позволяет обновить неатомные подводные силы флота, на плечи которых ложатся как задачи по защите районов базирования атомных «стратегов», так и операции против наземных целей.

Большие и малые

Самый крупный боевой надводный корабль парада — фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350. Их строят в Петербурге относительно большой серией. Они призваны стать ударным кулаком ВМФ на океанских просторах. У фрегата нет ограничений по типам возможных целей — это универсальная ракетная морская боевая машина с наиболее совершенным вооружением.

В состав ракетного комплекса фрегата уже осенью 2022 года могут поступить гиперзвуковые ракеты «Циркон». Именно с «Адмирала Горшкова» в 2020 году пусками по наземным и морским целям начались летные испытания этого оружия. Кроме них фрегат может применять всю номенклатуру крылатых и аэробаллистических ракет комплекса «Калибр-НК» для поражения наземных, морских и подводных целей.

Зримая мощь
Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также корабль оснащен зенитным ракетным комплексом зональной обороны «Редут» с дальностью действия до 120 км и двумя ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш», которые обеспечивают оборону от противокорабельных ракет. Фрегат может воевать и в одиночку, но в составе эскадры кораблей он, конечно, более эффективен. Современный российский флот может выделить ему соответствующее сопровождение.

Отдельное место в парадном строю отводится малым ракетным кораблям (МРК) «Зеленый Дол» и «Великий Устюг» проекта 21631 «Буян» и «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Эти корабли объединяет комплекс «Калибр-НК» — каждый несет по восемь ракет «Калибр». Мощь залпа одного малого корабля эквивалентна удару ракетного дивизиона наземных комплексов «Искандер-М».

Особенным кораблем является «Одинцово». Это первый МРК, оснащенный самым современным зенитным комплексом самообороны «Панцирь-М», способным сбивать не только самолеты и вертолеты, но и противокорабельные ракеты, и беспилотники, и даже снаряды систем залпового огня.

Зримая мощь
Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800

Малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Все корабли этих проектов относятся к классу «река-море». При необходимости они могут перемещаться между морскими акваториями в европейской части страны без выхода из российских территориальных вод — по внутренним водным артериям.

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» проекта 11711, как и атомные подводные лодки, пришел в Санкт-Петербург с Северного флота специально для участия в Главном морском параде России. Сейчас он по праву может называться флагманским кораблем морского десанта ВМФ.

БДК принят флотом в 2018 году, а его серийный собрат — «Петр Моргунов» — встал в строй два года назад. Он может доставить на дистанции до 4 тыс. миль до 40 единиц бронетехники, 400 десантников, пять вертолетов Ка-29 и Ка-52К и высадить эти силы на неподготовленное побережье.

В конце текущего десятилетия роль флагмана десантных сил российского флота «Иван Грен» уступит более совершенному универсальному десантному кораблю (УДК) «Иван Рогов» проекта 23900, строительство которого ведется с 2020 года. И тогда два «Ивана» вдвоем смогут высадить где угодно более 100 единиц техники и полторы тысячи десантников с обеспечением их высадки более чем 20 вертолетами огневой поддержки.

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