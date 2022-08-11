Незримая угроза: «Адмирал Чабаненко» становится ракетным эсминцем

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко» в ходе модернизации оснастят уникальными многофункциональными ракетами Х-35У, которые могут надежно поражать надводные корабли. Кроме того, на БПК будет смонтировано орудие А-190, незаметное для радаров противника, выяснили «Известия». По словам экспертов, обновленный комплекс вооружения превратит «Чабаненко» в мощную боевую единицу океанской зоны, способную противодействовать авианосным соединениям. По аналогичной схеме будут переоборудованы и другие БПК проекта 1155.1.

Корабельное превращение

Минобороны уже утвердило план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко», сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Частью проекта будет увеличение огневой мощи корабля. Артиллерийское вооружение будет заменено на 100-миллиметровую стелс-пушку А-190, установленную в специальной башне — незаметной для радаров противника. Скорострельная автоматизированная универсальная артсистема способна не только топить корабли противника, но и сбивать воздушные цели.

«Чабаненко» получит и более мощное ракетное вооружение. Вместо ракет «Москит» он примет на оснащение уникальные многофункциональные Х-35У. Дальность их действия превышает 250 км. При общем весе 550 кг они имеют массу боевой части 145 кг. Такая боеголовка может потопить средний корабль и нанести серьезные повреждения крупному. Ракета получила комбинированную систему наведения: на маршевом участке полета она использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер, а при выходе в заданный район активируется радиолокационная головка самонаведения. Ракета идет к цели на высоте 10–15 м, а на финальном этапе снижается до 4 м, что делает ее трудной целью для ПВО противника.

— Эти системы вооружений оптимальны для такого корабля, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Программа модернизации позволит повысить его боевые возможности без каких-то больших трат. Он довольно долго стоит на ремонте, и теперь можно ожидать, что он в обозримом будущем вновь встанет в строй. «Адмирал Чабаненко» — уникальный БПК, который может действовать в составе корабельных соединений. Его задача — охранять от надводных и подводных угроз авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и другие крупные корабли.

Артиллерийская система «Адмирала Чабаненко» может применяться против небольших надводных объектов, а также против низколетящих воздушных целей, например сбивать ракеты, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Но главное вооружение — это ракеты. С ними корабль превращается из противолодочного в ракетный эсминец или фрегат. «Адмирал Чабаненко» — корабль океанской зоны, и он предназначен для действий в составе корабельной ударной группы против авианосных соединений.

Ракеты Х-35У могут нести не только корабли. «Известия» уже писали, что в прошлом году Минобороны России завершило работы по интеграции этих огневых средств и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Связку длительное время тестировали в самых разных природных и погодных условиях. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски, которые самолеты произвели на Дальнем Востоке. С такими боеприпасами новейшие российские бомбардировщики могут атаковать не только отдельные корабли, но и целые соединения.

Первый и единственный

БПК «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 стал одной из последних советских разработок для ВМФ СССР. Он был заложен в 1989 году как головной серии из десяти кораблей. От своих предшественников проекта 1155 они должны были отличаться более мощным и универсальным вооружением, а также усовершенствованным комплексом бортового оборудования.

После 1991 года от строительства серии кораблей проекта 1155.1 отказались, «Чабаненко» остался недостроенным. Лишь в конце 90-х БПК был достроен и вошел в состав российского ВМФ, став единственным кораблем в своем роде. До 2014-го он числился на Северном флоте, после чего был выведен на ремонт. В 2009–2010 годах «Адмирал Чабаненко» охранял от пиратов морское судоходство в районе Африканского Рога и в Аденском заливе.

Корабль проекта 1155.1 изначально получил противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад», который поражает подводные цели на дальности до 50 км. Ракетный двигатель доставляет боевую часть в заданный район, где она приводняется и движется, как обычная торпеда. Кроме того, «Чабаненко» был вооружен артиллерийской установкой АК-130, зенитно-ракетным комплексом «Кинжал» и противокорабельными ракетами «Москит». Последние в ходе модернизации заменяют современными крылатыми ракетами, способными стрелять как по надводным, так и по наземным целям. Корабль может нести на борту два противолодочных вертолета Ка-27.

Проект 1155.1 разрабатывался в развитие знаменитой серии 1155 «Удалой». Ее представители до сих пор составляют основу противолодочных сил российского ВМФ. Из 12 построенных БПК проекта 1155 в строю на сегодняшний день остается семь. «Маршал Шапошников», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» несут службу на Северном. «Адмирал Виноградов» находится на модернизации, после которой он станет носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».

Предполагается, что обновлены по проекту 1155М будут и другие «Адмиралы». В рамках модернизации они получат новую бортовую электронику и оборудование, маршевые двигатели, охладительные установки и запорную арматуру. Кроме того, расширится их арсенал за счет крылатых ракет, после чего они станут самостоятельной ударной силой.