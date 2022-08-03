Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»

Ленинградскую военно-морскую базу ВМФ России усилят береговые ракетные комплексы «Бастион», сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Они оснащены сверхзвуковыми ракетами «Оникс», способны поражать как морские, так и наземные цели с высокой точностью. Укрепление обороны Санкт-Петербурга становится особенно актуальным на фоне решения Финляндии войти в НАТО, считают эксперты. Береговые ракетные комплексы смогут держать под прицелом побережье этой страны, весь Финский залив, часть акватории Балтийского моря, а также территорию Эстонии.

Балтийский «Бастион»

Принципиальное решение о вооружении Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион» уже принято, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны России. Правда, собеседники издания отказались назвать сроки, когда БРК заступят на боевое дежурство.

Ракеты «Бастионов» могут поражать цели на дистанции 600 км, так что береговые войска будут держать под контролем весь регион. Наводить эти системы можно с воздуха, с кораблей или подлодок. За счет особой радиолокационной головки самонаведения эти ракеты с особой точностью могут уничтожать не только корабли, но и наземные цели. Также собеседники «Известий» напомнили, что в состав ЛенВМБ еще в прошлом году вошли ракетные комплексы «Бал», оснащенные малозаметными высокоточными крылатыми ракетами Х-35.

У российских береговых ракетных войск есть опыт боевого применения «Бастионов». В Сирии они хорошо зарекомендовали себя как надежные средства поражения наземных объектов — пунктов управления, узлов связи, аэродромов. На море комплексы могут уничтожать как одиночные корабли, так и десантные соединения, конвои, авианосные ударные группы.

Береговое предупреждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

До последнего времени современные береговые ракетные комплексы на Балтике были только в Калининградском эксклаве. Теперь зона, которую держат под прицелом современные средства поражения, значительно увеличилась.

— «Бастион» в своей современной модификации — многоцелевое средство, он может использоваться как для береговой обороны, так и для ударов по наземным целям на значительную дальность, — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — С учетом роста напряженности, вступления Финляндии в НАТО это один из закономерных элементов усиления группировки на данном направлении. Потребуется и много других шагов. Но ясно, что одна из первостепенных мер — увеличение там количества высокоточного оружия. К таковому относятся «Бастионы», «Искандеры» во всех своих модификациях, морские ракеты «Калибр» и тому подобное вооружение. Учитывая, что у вероятного противника на этом направлении есть системы залпового огня M270 MLRS, конечно, нам нужно там иметь мощные средства.

Операционная зона Ленинградской военно-морской базы — от финской границы до границы с Эстонией, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Это должно показать и Эстонии, и особенно Финляндии и Швеции, которые сдуру пошли в НАТО: «Вы находитесь под ударом, вам не поздоровится». Если поставить комплексы «Бастион» где-то у Нарвы и под Выборгом, под ударом окажутся все финские корабли, всё побережье Финляндии, вся Эстония, вход в Финский залив и северная часть Балтийского моря. К Петербургу корабли противника не подойдут, эти комплексы по ним бьют без промаха. «Бастионы» достанут и до Рижского залива, — отметил Валентин Селиванов.

Береговое предупреждение Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Зона высокого напряжения

В последние годы в балтийском регионе нарастала напряженность. В Литву, Латвию и Эстонию по ротации направляются авиагруппы НАТО для патрулирования вдоль российских границ. В декабре прошлого года замминистра обороны Александр Фомин заявил, что за год в Балтийской морской зоне страны Североатлантического альянса совершили более 1200 вылетов самолетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. За год НАТО провело в регионе более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки.

Россия же особенно активно укрепляет береговые силы флота и, в частности, береговые ракетно-артиллерийские войска (БРАВ). Их перевооружили на новейшие комплексы, формируют современные дивизионы и ракетные бригады.

Ранее «Известия» сообщали о решении Минобороны направить на балтийское побережье под Санкт-Петербургом береговые комплексы «Бал». Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У нее есть возможность стрелять одиночными ракетами и залпами до 32 дозвуковых ракет. После перезарядки, которая занимает 30–40 минут, комплекс готов произвести повторный залп.

Береговое предупреждение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько