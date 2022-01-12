Матуа-часть: Курилы укрепили дивизионом комплексов «Бастион»

Тихоокеанский оборонительный рубеж расширили и укрепили . В конце прошлого года стало известно об установке ракетных комплексов на острове Матуа, который входит в состав Курильской гряды. «Известия» выяснили подробности развертывания морских ракетчиков в регионе. Главной задачей нового форпоста станет защита Камчатки. При этом личный состав несет службу по ротации и после нескольких месяцев на острове убывает на Большую землю. Эксперты отмечают, что одна из основных задач дивизиона — защита базирующихся на полуострове стратегических подлодок, а в перспективе и ядерных подводных беспилотников «Посейдон» .

Защита атомных подлодок

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на острове Матуа Курильской гряды был размещен дивизион ракетных комплексов «Бастион» из состава 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады, которая базируется на Камчатке . Эта воинская часть подчиняется Объединенному командованию войск и сил на северо-востоке. Личный состав дивизиона «Бастионов» на Матуа постоянно ротируется. После определенного времени, проведенного на острове, солдат и офицеров отправляют на материк для отдыха, отметили собеседники «Известий» .

В состав каждого дивизиона БРК входят четыре вездехода на колесном шасси с пусковыми установками — по две на каждом из них . Таким образом соединение обеспечивает залп из восьми ракет. Причем пусковые установки БРК можно быстро перезарядить, после чего повторить удар. В дивизионном комплекте также есть четыре транспортно-заряжающих машины, а также машины боевого управления и обеспечения боевого дежурства. Кроме того, в него входит мобильная загоризонтная РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б» .

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Остров Матуа

Ранее военное ведомство сообщало, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» ТОФ были развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа в начале декабря прошлого года. Техника, личный состав и материалы были доставлены на остров большими десантными кораблями Тихоокеанского флота.

Матуа расположен примерно посередине Курильской гряды, что позволяет с его территории контролировать проливы, ведущие в Охотское море , рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Курилы — это критически важный барьер, — подчеркнул он. — Охотское море считается одним из основных районов несения службы наших стратегических атомных подлодок. Они должны обеспечить ответный удар в случае агрессии против нашей страны. Задача новых БРК — не пропустить в Охотское море военно-морские силы других стран . До появления противокорабельных ракет на Матуа у флота имелись силы только на южных островах гряды.

«Бастионы» на Матуа прикроют не только морскую акваторию, но и Камчатку, где расположена база наших атомных подводных лодок , уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас группировка АПЛ в Тихом океане усиливается и ее роль в проведении стратегии ядерного сдерживания растет, — считает эксперт. — В этом году туда придет АПЛ «Князь Олег». Также на Камчатке в дальнейшем должны разместить и лодки-носители для ядерных подводных беспилотников «Посейдон» .

Известно, что первые «Бастионы» на Курильских островах были развернуты в 2016 году — на Итурупе. Их тут же укрепили менее дальнобойными противокорабельными ракетами «Бал», установленными на острове Кунашир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм БРК «Бастион»

Группировка БРК Тихоокеанского флота будет расти: в 520-ю бригаду входит два дивизиона «Бастионов» и один дивизион «Балов», которые ранее дислоцировались на Камчатке , полагает Дмитрий Болтенков.

— Один из дивизионов «Бастионов» был отправлен на Матуа, — отметил эксперт. — Не исключено, что в ближайшее время камчатская бригада получит еще один дивизионный комплект таких БРК, взамен убывшего на Курилы.

Суровый остров

Долгие годы Матуа был мало изучен, хотя во время Великой Отечественной войны здесь располагались японская военно-морская база, аэродром и подземная крепость . Японцы в 1945 году в спешке оставили их. При СССР на острове располагалась погранзастава. Прежде чем начать строить современную инфраструктуру, остров был тщательно изучен географами и военными.

— Сейчас Минобороны сначала строит инфраструктуру, а потом уже размещает войска — это повышает боеготовность , — отметил Дмитрий Болтенков. — На Матуа в короткие сроки был построен военный городок.

При его возведении учитывалось, что плохая погода может на длительное время отрезать гарнизон острова от Большой земли. Инфраструктура военного городка рассчитана на то, чтобы обеспечить автономную жизнь солдат и офицеров . Сейчас все работы по благоустройству помещений, предназначенных для несения службы, проживания и отдыха, завершены.

Также заблаговременно были оборудованы стартовые позиции для «Бастионов», смонтировано оборудование технических постов, развернуты специальные ангары для боевой и специальной техники, хранилища для материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям .

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) во время несения дежурства на острове Матуа

БРК «Бастион» стоят на боевом дежурстве. Они оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 300 км. Они могут уничтожать крупные корабли, в том числе в составе десантных соединений, конвоев и авианосных ударных групп. Благодаря радиолокационной головке самонаведения ракеты «Бастионов» могут поражать и наземные цели. Комплексы успешно прошли проверку боем в Сирии. Известно, что в 2016 году они наносили удары по базам террористов.

Наводить БРК на противника могут корабли ВМФ и дроны. В Крыму и на Балтике завершилась серия учений, на которых отрабатывались совместные действия «Бастионов» и «Балов» с беспилотниками. Кроме того, давать целеуказания огневым средствам могут самолеты и вертолеты.

Ранее «Известия» писали, что система взаимодействия между фрегатами проекта 22350 и береговыми комплексами уже проверена и признана боеготовой. Известно, что малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод» после модернизации тоже могут искать цели для БРК. Они получили современные РЛС и системы связи, что позволяет в режиме реального времени передавать информацию береговым расчетам. Для этого бортовые системы и РЛС кораблей объединяют с разведывательным контуром береговых войск и флота.