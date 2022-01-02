«Булава» «Князя Олега»: как меняются морские силы России на Дальнем Востоке

Россия завершила очередной этап модернизации Тихоокеанского флота (ТОФ). На это ушло почти два года . Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, теперь на ТОФ сформированы новые части и подразделения, туда поступают только построенные боевые корабли, подводные лодки и другие системы вооружения. Существенные изменения произошли и в жилой инфраструктуре для военнослужащих. В результате ТОФ стал важнейшим геополитическим инструментом России в Азии. На что сегодня способен Тихоокеанский флот, какие задачи он сможет решать и каковы перспективы его развития, разбирались «Известия».

Камчатка и подводные силы

Начатая в нулевых годов XXI века программа модернизации российских военно-морских группировок уже к середине 2010-х дала свои результаты: Черноморский флот из музея кораблей советской эпохи стал современным хорошо вооруженным объединением, взявшим на себя операции в Средиземном море. Каспийская флотилия практически полностью вооружена новейшими кораблями. Корветы Балтийского флота постоянно находятся в море, доходя не только до Средиземного моря, но и до Индийского океана.

На их фоне Тихоокеанский флот, получивший с начала века только две новые атомные субмарины с баллистическими ракетами на борту — «Александр Невский» и «Владимир Мономах», да несколько противодиверсионных катеров, выглядит не столь внушительно. Тем не менее за последние несколько лет, и в первую очередь за ушедший 2021 год, возможности ТОФа и его уровень боевой подготовки существенно выросли.

Булава Князя Олега_1 Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») во время первого испытательного выхода в Белое море. Май 2021 года Фото: ТАСС/Олег Кулешов

21 декабря 2021 года в состав флота приняты атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег» и ударная субмарина проекта 885М «Новосибирск». В следующем году они совершат переход к месту своего базирования в Вилючинск на Камчатке.

Отечественная промышленность набрала хорошие темпы. Так, первая головная лодка 885М «Казань» после долгого комплекса испытаний была принята в состав ВМФ 7 мая 2021 года. Спустя всего лишь семь месяцев флот пополнила и вторая лодка проекта 885М «Новосибирск». Достройка на плаву и испытания серийной ракетной субмарины 955А заняли существенно меньше времени.

По сути, за одну навигацию 2021 года лодка «Князь Олег» была испытана вплоть до стрельбы ракетой «Булава». Такая стрельба показывает уровень подготовки экипажа, ведь это делают те, кто на ней уже служат. В следующем году лодки будут переведены на ТОФ. И если «Князь Олег» будет уже третьей субмариной с «Булавами» на борту в составе этого флота, то «Новосибирск» станет первой ударной лодкой на ТОФе четвертого поколения и будет сильным подспорьем подводным силам . 25 декабря 2021 из эллинга был выведен следующий ракетный крейсер проекта 955А «Генералиссимус Суворов». В достройке находится и ударная лодка «Красноярск». Можно быть уверенными, что приход «Суворова» и «Красноярска» в Вилючинск состоится в 2023 году.

Булава Князя Олега_2 Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сам же пункт базирования подводного флота в Вилючинске — причальный фронт, дома для размещения экипажей, хранилища оружия — модернизированы или построены заново . Времена СССР, когда атомные лодки приходили в неподготовленное для их базирование место, закончились. Попутно началось усиление и корабельных сил Объединенной группировки войск и сил на Северо-Востоке России. В мае 2021 года в состав бригады кораблей прибыл тральщик проекта 12700 «Яков Баляев», став первым новым кораблем бригады с 1994 года. В будущем году в состав этого соединения придет и тральщик «Петр Ильичев». Попутно усилены силы обеспечения деятельности атомных подводных лодок в виде буксиров, морской транспорт вооружения ракетоносца «Академик Ковалев» и других единиц вспомогательного флота.

Корветы и Фрегаты

В целом в этом году ТОФ стал основным получателем современной военно-морской техники. Боеготовый состав пополнил фрегат «Маршал Шапошников». Советский БПК проекта 1155 прошел кардинальное обновление с практической полной заменой основных видов оружия. Теперь корабль может применять противокорабельные ракеты «Уран», крылатые ракеты «Калибр» и противолодочные — «Ответ» . 15 декабря 2021 года состоялся пуск «Ответа» с борта этого корабля. Знаковым событием стал запуск 21 декабря 2021 «Калибра» с борта подлодки «Петропавловск-Камчатский» — первое применение данного изделия с борта подводной лодки на Тихом океане.

«Петропавловск-Камчатский» вместе со своей «сестрой» «Волхов» и корветом проекта 20385 «Гремящий» совершили впечатляющий переход с Балтики во Владивосток. «Гремящий» стал вторым кораблем с ракетами «Калибр» на ТОФе. Такие переходы представители нашего флота не совершали уже давно. И в составе приморской флотилии ТОФа теперь девять крупных боевых кораблей, в том числе четыре современных корвета и модернизированный фрегат«Маршал Шапошников». А с приходом новых подлодок проекта 6366 началось и обновление неатомного подплава приморской флотилии. В следующем году на ТОФ придет уже вошедшая в состав флота лодка «Магадан», также в состав ВМФ войдет и субмарина «Уфа ». Ведется строительство еще двух лодок — «Можайск» и «Якутск». Включение их в состав ВМФ можно ожидать в 2024–2025 годах. Но это станет уже следующим этапом обновления Тихоокеанского флота.

Булава Князя Олега_3 Фрегат «Маршал Шапошников» перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В последние дни декабря стало известно, что еще один большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» пройдет редизайн и станет мощным и хорошо вооруженным фрегатом. А весной 2022 года состав ТОФа пополнит и корвет «Резкий», который сейчас достраивается во Владивостоке. Вместе с тем произошедший 17 декабря 2021 года пожар на строящемся в Санкт-Петербурге корвете «Проворный» отодвинет срок ввода его в строй на пять лет.

Еще три корвета в прошлом году были заложены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре: 23 августа 2021 года корветы «Грозный» проекта 20380 и первый корвет проекта 20385 «Буйный». 26 сентября 2021 года был заложен корабль проекта 20380 «Бравый». В дальнейшем будет строиться еще пять корветов серии 20385. Одновременно строятся и четыре малых ракетных корабля проекта 22800. Они войдут в состав ТОФа в 2024–2026 годах.

Амурский судостроительный завод, построенный с большим трудом в 1930х годах специально для создания кораблей для Тихоокеанского флота, в 1990х — начале нулевых годов был практически в мертвом состоянии без перспектив оживления. Предпринятые Минобороны и Объединенной судостроительной корпорацией усилия позволили наладить выпуск кораблей с хорошим темпом и высоким качеством. Первый корвет «Совершенный» строился 11 лет, второй — «Громкий» — шесть, а третий — «Герой России Алдар Цыденжапов» — был создан уже за пять лет. Эти корабли пополнили ТОФ в 2017–2020 годах.

Булава Князя Олега_4 Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Виноградов» на генеральной репетиции парада ко дню ВМФ во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Во время спуска на воду 1 июля 2021 года корвета «Резкий» контр-адмирал Евгений Сирота сказал: «Я счастлив побывать наконец-то здесь и своими глазами увидеть тех людей, которые подарили Тихоокеанскому флоту три современных боевых корабля, которые сейчас возвращаются с Гавайских островов, выполнив задачи боевой службы. Огромное вам спасибо за четвертый корабль!»

Таким образом, в 2021 году командование ВМФ и Министерство обороны России завершили очередной этап модернизации Тихоокеанского флота. Следующий рассчитан на 2025–2026 годы, когда ТОФ получит все строящиеся и заказанные для него корветы и неатомные подводные лодки, два десантных корабля «Владимир Андреев» и «Василий Трушин»; фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько», перестроенный фрегат «Адмирал Виноградов», ряд атомных подводных лодок. Еще один этап закончится к 2030 году с получением серии фрегатов 22350 и головного универсально-десантного корабля «Иван Рогов». К этому же времени ТОФ получит все заказанные и строящиеся для него атомные подводные лодки проектов 955А и 885М.

— До последнего времени надводные силы Тихоокеанского флота были представлены в основном кораблями в возрасте более 30 лет, — рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. — Часть из них можно глубокого модернизировать, что и было произведено, но дальше надо строить новое. Спрос на эти корабли большой, потому что Россия всё активнее участвует в региональной политике. Каждый год у нас проходит всё больше совместных и собственных учений в разных регионах Тихого океана. Поэтому флот там понадобится, причем именно крупные надводные корабли. Это связано с нашим растущим участием в вопросах региональной безопасности в Азии.

Булава Князя Олега_5 Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Совместные маневры — важный инструмент российской политики в регионе, добавил эксперт. РФ проводит их с Китаем, с Индией, странами АСЕАН. Количество партнеров растет. Кроме того, флот по-прежнему вовлечен в операции у берегов Сомали и Сирии, что дополнительно истощает его ресурсы. Поэтому сидеть до бесконечности на старом корабельном составе с ним нельзя, подчеркнул Василий Кашин.

Качественное изменение и усиление корабельного состава ТОФа позволяет ему проводить новые виды операций. Так, л етом 2021 года впервые несколько групп боевых кораблей были развернуты в центральной части Тихого океана. В ходе этих учений были отработаны задачи нанесения ударов по береговым объектам совместно с силами Дальней авиации, отработаны противолодочные, противовоздушные и противокорабельные задачи . Такие учения не проводились с середины 1980-х годов.