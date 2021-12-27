Адмиральское обновление: ВМФ получит ракетный мини-крейсер в конце 2023 года

Мини-крейсер-носитель гиперзвуковых «Цирконов» вернется в строй в конце 2023 года. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота «Адмирал Чабаненко». С начала 1990-х годов это был один из самых мощных представителей ВМФ России. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и уникальными ракетами-торпедами Х-35. В настоящее время главный калибр обновленного «Чабаненко» — гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» уже находится в высокой степени готовности.

Подведут под «Циркон»

В настоящее время работы на корабле уже начались, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Сейчас завершается ремонт корпуса. Ожидается, что в январе «Чабаненко», который находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, перейдет в Мурманск, где и начнется его модернизация. По словам собеседников редакции, проведенный анализ показал, что всё запланированное может быть реализовано. Ожидается, что работы на корабле будут завершены в конце 2023 года.

После модернизации «Чабаненко», который изначально строился и нес службу как большой противолодочный корабль (БПК), сменит свой статус. Он станет фрегатом. Однако фактически с учетом больших габаритов (7,7 тыс. т водоизмещения) и набора вооружения он сможет полноценно выполнять функции крейсера. Иными словами, из специализированного охотника за субмаринами «Адмирал Чабаненко» превратится в универсальный корабль с широкими ударными возможностями. Он сможет работать по любым типам целей — надводным, подводным, наземным и воздушным.

Пройдя модернизацию, корабль станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению. 24 декабря президент Владимир Путин сообщил, что накануне ночью был проведен залповый пуск новой системы.

— Это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности, — сказал глава государства на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» способна за считаные минуты поражать цели на дальности до 500 км. Это уникальная разработка, аналогов которой в мире пока не существует. На сегодняшний день надежных средств защиты от гиперзвукового оружия нет ни у одной страны.

Но и, помимо «Цирконов», модернизированный корабль будет нести внушительный арсенал. В частности, крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также уникальные ракеты-торпеды «Ответ», способные поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Это сделает «Чабаненко» одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.

— Модернизация «Адмирала Чабаненко» принципиально изменит его возможности, — рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — У нас не так много кораблей океанской зоны. Больших кораблей сейчас не строят и даже если начнут, это займет 10–15 лет. Кто-то должен ходить в океан, создавать корабельные соединения. А эти БПК по размерам были океанского класса и обладали очень мощным противолодочным вооружением. После модернизации его потенциал по борьбе с подводными целями вырастет еще больше. На нем будут установлены новые средства обнаружения и средства поражения. Но теперь возможности корабля станут гораздо шире: он сможет эффективно использоваться и против надводных кораблей, и защищаться от воздушных — средства ПВО там, скорее всего, тоже обновят. Думаю, раз уж его спроектировали, выделяют средства и сроки назначены, то это будет стоящая модернизация. После нее корабль прослужит еще лет 10. Это выгодное решение по соотношению стоимости и эффективности. И завод поддержат, и средств на это потребуется гораздо меньше.

Единственный на флоте

БПК «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 — единственный в своем роде представитель российского ВМФ. Его заложили в 1989 году как головной корабль серии. Тогда планировалось создать 10 таких БПК. Однако после 1991 года от строительства всех остальных отказались и «Адмирал Чабаненко» стоял недостроенным. ВМФ он был передан только в конце 1990-х. До 2014 года корабль служил на Северном флоте, после чего был выведен на ремонт. В 2009–2010 годах БПК действовал в районе Африканского рога и в Аденском заливе, где охранял торговые суда от пиратов.

«Главным калибром» БПК проекта 1155.1 стал мощный противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад», способный поражать подводные цели на дальности до 50 км. Ракетный двигатель доставляет боевую часть до места нахождения цели, где она приводняется и движется как обычная торпеда. Кроме того, «Чабаненко» был вооружен спаренной 130-миллиметровой артиллерийской установкой АК-130, зенитно-ракетным комплексом «Кинжал» и противокорабельными ракетами «Москит». Последние в ходе модернизации заменяют современными крылатыми ракетами, способными стрелять как по надводным, так и по наземным целям. Корабль может нести на борту два противолодочных вертолета Ка-27.

Проект 1155.1 разрабатывался в развитие знаменитой серии 1155 «Удалой», представители которой остаются основой противолодочных сил России по сей день. Всего было построено 12 «Удалых», из которых в составе флота на сегодняшний день остается семь. «Маршал Шапошников», «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» несут службу на Северном. В последние годы их модернизируют по проекту 1155М: устанавливают новую бортовую электронику и оборудование, маршевые двигатели, охладительные установки и запорную арматуру. А главное, на БПК монтируют пусковые установки крылатых ракет, что делает их самостоятельной ударной силой.