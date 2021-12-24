Ракетное предложение: Путин рассказал о пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

Стране необходимо распределенное научное развитие всех территорий, а не отдельные «узлы», расположенные в разных регионах. Об этом Владимир Путин заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию , которое прошло в онлайн-формате. Мероприятие было приурочено к завершению Года науки и технологий. О важности научного просвещения и стратегическом значении этих сфер для национальной безопасности страны «Известиям» рассказали и в Госдуме. К слову, на этом же заседании Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон» . Кроме того, российский лидер в этот день провел встречу с правительством, где подвел итоги уходящего года и наметил планы на 2022-й.

Из года в десятилетие

В последний рабочий день недели Владимир Путин принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. В начале своей речи президент выразил намерение обсудить совместные планы дальнейшего развития этих сфер.

— Подчеркну, развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой. Именно поэтому на протяжении двух десятилетий мы последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры , на укреплении высшей школы в регионах. В результате почти втрое выросло число вузов, которые ведут научную деятельность, — рассказал президент.

Он также добавил, что флагманами целых территорий становятся научно-исследовательские университеты и опорные вузы в регионах. Совместные задачи уже объединяют научные высшие учебные заведения, институты и компании из разных регионов России, подчеркнул глава государства. Владимир Путин также сообщил о том, что такое сотрудничество будет поддержано и в будущем, «потому что для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределенное научное развитие ».

Ракетное предложение Фото: ТАСС/Михаил Почуев

— Не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах, а настоящее целостное пространство, связывающее всю страну — как говорил академик Вернадский, своего рода сфера научного поиска, креативных решений, просвещения, поддержки и поощрения талантов передового технического бизнеса. Именно такой подход лежит в основе научно-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генетики и сельского хозяйства, — добавил президент.

Рассказал он и о том, что будет продолжена программа мегагрантов. «При этом будем так выстраивать ее механизмы, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы , привлекать не только молодых исследователей из России, но и наших соотечественников, зарубежных специалистов», — перечислил лидер РФ. Уделил он внимание и вопросам по поддержке молодежи.

— Благодаря Российскому научному фонду уже сформирована целостная система грантов для молодых ученых от проведения небольшого исследования до руководства научным коллективом. Убежден, что такие же понятные единые механизмы поощрения должны быть созданы и для аспирантов, — отметил глава государства.

Ракетное предложение Фото: РИА Новости

Он подчеркнул, что ключевой результат уходящего Года науки и технологий — это качественно новый уровень научного просвещения . Президент выразил мнение, что «будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия». На мероприятии также выступили вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент РАН Александр Сергеев, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, главы регионов и депутаты Госдумы.

Новые Ломоносовы

Наука и образование имеют стратегическое значение для будущего России, ее конкурентоспособности и национальной безопасности, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель профильного думского комитета Сергей Кабышев .

— Во многом это произошло благодаря прошедшему Году науки и технологий, который теперь трансформирован в десятилетие. Участники заседания представили конкретные предложения, теперь нужно посмотреть поручения по итогам. Важно, что действительно назрели вопросы создания комфортной образовательной среды. Пример «Сириуса» нам это показывает. Поэтому строительство кампусов и научно-образовательных центров, а также меры поддержки молодых ученых надо продолжать и расширять, — отметил глава комитета ГД по науке и высшему образованию.

О важности научного просвещения для России рассказали и другие парламентарии, которые напомнили о большом количестве ученых, которых дала миру наша страна.

Ракетное предложение Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Наши соотечественники совершили ряд важнейших открытий, внесли значительный вклад в мировую науку. Наша страна всегда была и остается великой научной державой, что подтверждают победы в международных турнирах российских школьников и студентов, которые завтра будут новыми Ломоносовыми, Менделеевыми и Курчатовыми , — отметила в разговоре с «Известиями» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Успешно и безупречно

Кроме того, на этом заседании Владимир Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон ».

— Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским, и наземным целям, — напомнил он. — Испытания проведены успешно, безупречно .

Также президент отметил, что пуск — большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности и обороноспособности России. Владимир Путин попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова передать самые наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим изделием.

Ракетное предложение Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Незадолго до этого президент провел традиционную предновогоднюю встречу с членами правительства. На ней обсуждались итоги работы кабмина и основные задачи на 2022 год .

— Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, а уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, стала лучше даже, чем до кризиса. Снижается безработица, — отметил Владимир Путин.

При этом, российские власти должны сделать все для подавления инфляции и защиты людей от роста цен, подчеркнул президент.

— Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы , — поставил задачу глава государства.

Он также напомнил о продолжении борьбы с пандемией коронавируса и о тех мерах помощи, которые были приняты. «Но эпидемия, как мы хорошо знаем, ещё не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико», — констатировал президент и попросил и дальше уделять внимание вопросам поддержки здравоохранения. Владимир Путин также определил приоритеты работы правительства на будущий год.

Ракетное предложение Здание Правительства РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития — конечно же, человек, он в центре всей нашей работы, благополучие человека . Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили — много раз мы с вами повторяем это — реальные, зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты, — подчеркнул Владимир Путин.

В конце встречи президент поблагодарил коллег за совместную работу и поздравил с наступающими праздниками.