Путин сообщил об успешном пуске «Циркона»

В России успешно провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, «Циркон» является новейшей ракетой, которая «работает и по морским целям, и по наземным целям».

«Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», — сообщил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Российский лидер также поздравил специалистов, которые работали над системой, передав слова благодарности разработчикам, инженерам и конструкторам.

21 декабря Владимир Путин заявил, что РФ будет уделять повышенное внимание развитию вооруженных сил. Он отметил, что в России в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

В Минобороны 16 декабря сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

Российская ракета «Циркон» на текущий момент не имеет аналогов в мире и способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Она может развивать скорость до 10,7 тыс. км/ч при максимальной дальности в 1000 км, пишет «Газета.Ru».