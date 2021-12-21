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Путин указал на необходимость уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил

Путин: Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил
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Российская Федерация и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

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«Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание», — сказал глава государства.

По словам Путина, 2021 год был экстраординарным из-за пандемии коронавируса. Но принципиально важно, что в сложных условиях российские военные четко и без сбоев выполнили все задачи.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — сказал президент.

Часть новейших видов вооружения, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал», поставлены на боевое дежурство, подчеркнул он.

В 2022 году необходимо продолжить плановое и сбалансированное оснащение войск России современным оружием, заключил он.

17 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о разработке Россией новых гиперзвуковых стратегических комплексов, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них.

16 декабря военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году. Так он прокомментировал испытательный пуск ракеты с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по береговой мишени.

29 ноября «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября президент России сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

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