Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тыс. кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Мир
В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ 29 ноября.

«По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена», — говорится в сообщении.

«Циркон» надвигается: новые ракеты поступят в войска в 2022-м
Владимир Путин рассказал, какие передовые виды вооружения разрабатываются в стране

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

4 октября были завершены испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что в рамках программы испытаний выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск» (атомной подводной лодки проекта 885/885М).

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021