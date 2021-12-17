Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Общество
Путин поручил главе МЭР включить бизнес в организацию питания в школах
Политика
НАТО выразило готовность работать над укреплением доверия с РФ
Спорт
Жеребьевка определила соперников сборной РФ в группе Лиги наций
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Армия
Экипаж МКС с орбиты поздравил РВСН с годовщиной
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В МИД РФ рассказали об альтернативе полетам в рамках ДОН
Мир
Генсек ООН заявил о невозможности победы COVID-19 только вакцинами
Мир
США призвали ЕС подготовить санкции против энергетики и банков РФ

Командующий РВСН заявил о создании новых гиперзвуковых ракетных комплексов в РФ

Командующий РВСН Каракаев заявил о разработке гиперзвуковых стратегических комплексов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические комплексы, которые заменят блоки «Авангард», когда Соединенные Штаты найдут средства противодействия для них. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в пятницу, 17 декабря.

С поезда на «Бал»: ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны
ВМФ отработал переброску противокорабельных комплексов между вероятными театрами военных действий

По его словам, РВСН, поставив «Авангард» на вооружение, получили дополнительные боевые возможности. Также Каракаев отметил, что Штаты не только разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие, но и работают над способами нейтрализации российских комплексов.

«Но мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии. К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом. И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки. Я думаю, что и эта задача нам по плечу», — привел слова генерала телеканал «Звезда».

16 декабря военный эксперт Дмитрий Корнев заявил «Известиям», что гиперзвуковая ракета «Циркон» действительно может быть принята на вооружение в 2022 году. Таким образом он прокомментировал испытательный пуск ракеты с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по береговой мишени.

29 ноября «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря на дальность более 400 км. Предыдущий пуск ракеты «Циркон» «Адмирал Горшков» выполнил 18 ноября по морской мишени из Белого моря. Цель была поражена прямым попаданием.

3 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард». В настоящее время завершаются испытания «Циркона».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021