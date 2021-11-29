Наука для жизни: как в РФ будут развивать природоподобные технологии

В России будет сформирована полноценная правовая база, регламентирующая внедрение и использование природоподобных технологий, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Такое заявление спикер верхней палаты сделала на выездном заседании комитета по науке, образованию и культуре в Курчатовском институте 29 ноября. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, в свою очередь, представил участникам заседания положения Стратегии развития природоподобных (конвергентных) технологий в РФ . На мероприятии он также рассказал об основных этапах и сложностях реализации этой программы. Сенаторы рекомендовали правительству подготовить проект указа президента об утверждении стратегии. В Совфеде «Известиям» рассказали, что развитие подобных технологий — единственная возможность соблюсти баланс между техническими достижениями и природой .

Институт будущего

В первый рабочий день недели комитет Совфеда по науке, образованию и культуре обсудил развитие природоподобных технологий в России. Заседание прошло в Президентском зале Курчатовского института , где собрались не только парламентарии, но и ученые. В начале встречи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала участников, среди которых был и помощник президента РФ Андрей Фурсенко, и поблагодарила руководство НИЦ за гостеприимство.

— Именно здесь рождаются самые передовые идеи, которые обеспечивают лидерство нашей страны в сфере ядерных технологий и целом ряде других отраслей, — подчеркнула Валентина Матвиенко .

Она напомнила и о том, что именно отсюда велось руководство разработкой атомного и термоядерного оружия, здесь же было положено начало мирному использованию атома. По ее словам, сегодня, почти восемь десятилетий спустя Курчатовский институт — это уже не только ядерная физика, но также биотехнологии, создание новых материалов, суперсовременные медицинские исследования, разработки в области искусственного интеллекта и многое другое.

Справка «Известий» Природоподобные технологии — это воспроизведение процессов живой природы в виде технических систем, интегрированных в естественный оборот. В России идеологом развития подобных технологий выступает президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По словам Валентины Матвиенко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук показывает пример настоящего ученого-энциклопедиста . Уделила спикер Совфеда внимание и собственно развитию природоподобных технологий.

— В современном мире эволюция научной мысли направлена уже не на завоевание природы, а на выстраивание гармоничного взаимодействия между человеком и окружающим нас миром . В этом и заключается основная цель развития природоподобных технологий. В России этой темой занимаются не первый год. У нас уже есть конкретные успехи и конкретные проекты, инициированные прежде всего Курчатовским институтом, — добавила Валентина Матвиенко.

Наука для жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Она также сообщила, что сейчас уже настало время сформировать полноценную правовую базу, регламентирующую внедрение и использование природоподобных технологий. «Мы, законодатели, к этому готовы», — резюмировала спикер Совфеда.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил, что, пожалуй, впервые в истории Россия не догоняет США, а опережает по развитию вооружений. Такая же ситуация должна быть и в научной сфере, подчеркнул ученый.

Он подробно рассказал о подготовке проекта Стратегии развития природоподобных (конвергентных) технологий в РФ . В документе обоснована важность создания принципиально нового научно-технологического базиса экономики в России.

Михаил Ковальчук также представил основные этапы реализации стратегии. В первый (2022–2026 годы) включено формирование научной и кадровой базы развития природоподобных наук. На следующем этапе (2027–2032 годы) предполагается создание технологических основ для формирования отдельных научно-производственных кластеров. Третий же этап (2033–2037 годы) будет посвящен формированию базовых элементов природоподобной техносферы. По его словам, Стратегия природоподобных технологий — это основа для разработки законодательства в этой сфере.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила надежду на то, что стратегия, которую подготовил НИЦ «Курчатовский институт», будет одобрена в самое ближайшее время и станет основой законодательства в этой сфере .

Баланс природы и технологий

Среди рисков исполнения стратегии Михаил Ковальчук назвал недостаток в обществе понимания сути и масштаба глобальных угроз и необходимости ответа на них. Также он рассказал об опасности отсутствия в обществе знаний о природоподобных технологиях, нехватке адекватного представления о них.

— Мы переходим, с одной стороны, к технологическому воспроизведению систем живой природы и создаем качественно новые энергетику, медицину, биологию, материаловедение. Но при этом нельзя исключать возможность целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность человека , — добавил ученый.

Он отметил, что сегодня мировое лидерство обеспечивается не столько военным, сколько технологическим превосходством.

Наука для жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Михаил Ковальчук напомнил о внимании президента к развитию природоподобных технологий. Глава государства ранее поручал правительству совместно с Курчатовским институтом проработать меры по развитию этого направления . Еще в 2015 году Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о том, что для снижения воздействия человека на климат необходимо развивать природоподобные технологии, «которые не наносят урона окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой».

— Сегодня, в век технологий и активного развития науки, мы должны понимать, что природоподобные технологии — единственная возможность соблюсти баланс технических достижений и природы, направление прорыва, шанс избежать ресурсного коллапса . Мы понимаем, что это очень важно, что есть возможность на базе такого солидного научного учреждения обсудить этот вопрос. Сегодня наука не может двигаться без симбиоза разных направлений, — подчеркнула в беседе с «Известиями» председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она также выразила надежду на то, что те решения, которые были приняты на заседании, помогут усовершенствовать законодательство и выработать различные стратегические документы. В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «Известиям» рассказали, что развитие этого направления технологий позволит дать ответы на имеющиеся вызовы .

— Человечество своей жизнедеятельностью и производством оказывает серьезное влияние на окружающую среду. Нам необходимо заменять на природоподобные те технологии, которые сегодня существуют . То есть теми технологиями, которые не наносят вред окружающей среде, а создаются по образцу природных, — отметил глава комитета Алексей Майоров, добавив, что это позитивно отразится на здоровье россиян.

По итогам заседания, как заявила Лилия Гумерова, одобрен подготовленный Курчатовским институтом проект документа Стратегии развития конвергентных (природоподобных) технологий. Кроме того, кабмину было рекомендовано подготовить проект указа президента об утверждении документа.