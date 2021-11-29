Сцена знаний: как в Кремле вручали премию «За верность науке»
Седьмая всероссийская премия «За верность науке» нашла своих обладателей. Награды ученым, журналистам и другим популяризаторам знаний и исследований вручили в Кремлевском дворце. В номинации «Лучшая телевизионная программа о науке» лауреатом стала передача «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». Вручал награду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выйдя на сцену, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук поблагодарил за приз, а также подчеркнул: главное — привлекать в сферу молодежь и поднимать ее авторитет среди всех граждан.
Лицо науки
Впервые вручение премии «За верность науке» проходило в Кремлевском дворце. Она собрала рекордное количество как заявок, так и тех, кто пришел 28 ноября во фраках и вечерних платьях на церемонию. Она прошла уже в седьмой раз.
— Впервые премия собрала 744 заявки, — рассказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков перед началом действа. — Из них 322 — из Москвы, а другая часть из регионов.
После краткого вступления последовало награждение победителей в первой номинации — «Лучшая телевизионная программа о науке». Для вручения премии на сцену поднялся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Перед тем, как открыть конверт с именами победителей, он отметил, что эта номинация особенно важна, так как «современная наука не может жить без ТВ».
— Показать телезрителям что-то сложное и рассказать таким языком, чтобы они захотели смотреть и слушать, — это невероятно сложная задача, — отметил Дмитрий Песков.
Первое место в этой номинации заняла программа «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» телеканала «Культура». Михаил Ковальчук — фигура в журналистике особенная, так как он может с улыбкой и абсолютно доступно рассказать про что угодно, например, о том, как работает ядерный реактор, отметил Дмитрий Песков.
— Если у науки и может быть лицо, то оно должно быть такое, как у Михаила Валентиновича. Оно должно быть очень умное и с улыбкой, — резюмировал пресс-секретарь президента.
Он вспомнил недавнее совещание у Владимира Путина по генетическим технологиям и то, как тогда выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. А глава государства потом пошутил, что благодаря Курчатовскому институту у нас будет «и что выпить, и чем закусить».
В ответном слове Михаил Ковальчук отметил, что главная цель года науки — привлечение молодежи в эту сферу и поднятие авторитета знания среди наших людей. Он напомнил, что снимает телевизионную программу уже в общей сложности 14 лет.
— Поверьте, я человек занятой. Но я не могу это бросить, потому что это важно для широкого круга людей, молодежи. Но я делаю это не один, а с командой коллег в институте и на канале «Культура», за что их хочу особо поблагодарить, — сказал Михаил Ковальчук.
Второе место в этой номинации заняла программа «Истории болезней» телеканала «Наука», а третье — «Популярная наука», выходящая на «Седьмом канале Красноярск».
Новые номинации
Как известно, 2021-й был назван Годом науки и технологий, поэтому здесь не обошлось без специальной номинации. Для вручения призов в ней на сцену поднялся вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Награду из его рук принял ректор МГУ Виктор Садовничий, так как работа университета заняла первое место в номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в РФ».
Второе место получила ежедневная рубрика в программе «День в истории» на канале «Россия 24», третье — онлайн-проект «Хочу всё знать!» КГАОУ «Школа космонавтики».
Вручить награды в еще одной новой номинации — «Лучший проект, направленный на защиту исторической правды» — было доверено директору Службы внешней разведки, председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину.
— Последние годы растет потребность наших граждан в объективом историческом знании, — сказал он со сцены. — Защита исторической правды, как внутри страны, так и за ее пределами, является важной государственной задачей.
Первое место в этой номинации получил исторический лонгрид «Поколение Д» информагентства ТАСС. Серебро взяли просветительский проект «#НаукаВеликойПобеды» НИЦ «Курчатовский институт» и цикл телевизионных передач «Гамбургский счет», посвященных новейшим исследованиям в области истории и археологии. Третьем место получила «История России от А до Я с Николаем Борисовым» телеканала «История».
Спецпризы и вклады
Первое место в номинации «Специальный вклад среди ученых, преподавателей, журналистов и общественных деятелей» получил академик РАН, российский физик Юрий Оганесян. Приз ему вручал Валерий Фальков. Второе место завоевал космонавт-популяризатор Олег Артемьев, а третье — основатель научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.
Среди молодых ученых-популяризаторов премию получил руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор Московского физико-технического института Алексей Федоров. Второе место занял доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов, начальник управления стратегических коммуникаций Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Георгий Шахгильдян. Третьим в номинации признали заведующего лабораторией механико-математического факультета Томского государственного университета, старшего научного сотрудника лаборатории прогнозирования состояния атмосферы Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН Дениса Касымова.
Также на церемонии были вручены спецпризы от двух мощнейших российских корпораций. Награду «Роскосмоса» объявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. В своей речи со сцены он отметил, что 2021-й — не только Год науки и технологий, но год космонавтики, так как 60 лет назад Юрий Гагарин вышел в космос. Первое место в номинации досталось проекту лунного микроспутника Виталия Егорова, второе — научному журналисту Михаилу Котову, третье — музею космонавтики Москвы.
Лауреатом спецприза «Росатома» стал проект «Путь атома» ассоциации ИД «ПостНаука». Серебро получил YouTube-канал «Химия — просто» сотрудника кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ Александра Иванова, бронзу — научный портал «Атомная энергия 2.0» ООО «Атомное сообщество».
Также были вручены призы в номинациях «Лучший научно-просветительский проект года», «Лучший онлайн-проект о науке», «Лучшее периодическое издание о науке», «Лучшая программа о науке на радио», «Лучшее электронное СМИ о науке», «Специальная номинация по стратегии научно-технологического развития РФ», «Специальный приз за популяризацию национального проекта «Наука и университеты» и «Специальный приз имени Даниила Гранина».