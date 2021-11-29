Сцена знаний: как в Кремле вручали премию «За верность науке»

Седьмая всероссийская премия «За верность науке» нашла своих обладателей. Награды ученым, журналистам и другим популяризаторам знаний и исследований вручили в Кремлевском дворце. В номинации «Лучшая телевизионная программа о науке» лауреатом стала передача «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». Вручал награду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выйдя на сцену, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук поблагодарил за приз, а также подчеркнул: главное — привлекать в сферу молодежь и поднимать ее авторитет среди всех граждан.

Лицо науки

Впервые вручение премии «За верность науке» проходило в Кремлевском дворце . Она собрала рекордное количество как заявок, так и тех, кто пришел 28 ноября во фраках и вечерних платьях на церемонию. Она прошла уже в седьмой раз.

— Впервые премия собрала 744 заявки , — рассказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков перед началом действа. — Из них 322 — из Москвы, а другая часть из регионов.

Справка «Известий» Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в России. Организатором традиционно выступает Минобрнауки. Партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова.

После краткого вступления последовало награждение победителей в первой номинации — «Лучшая телевизионная программа о науке». Для вручения премии на сцену поднялся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Перед тем, как открыть конверт с именами победителей, он отметил, что эта номинация особенно важна, так как «современная наука не может жить без ТВ».

— Показать телезрителям что-то сложное и рассказать таким языком, чтобы они захотели смотреть и слушать, — это невероятно сложная задача, — отметил Дмитрий Песков.

Первое место в этой номинации заняла программа «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» телеканала «Культура» . Михаил Ковальчук — фигура в журналистике особенная, так как он может с улыбкой и абсолютно доступно рассказать про что угодно, например, о том, как работает ядерный реактор, отметил Дмитрий Песков.

Сцена знаний Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

— Если у науки и может быть лицо, то оно должно быть такое, как у Михаила Валентиновича . Оно должно быть очень умное и с улыбкой, — резюмировал пресс-секретарь президента.

Он вспомнил недавнее совещание у Владимира Путина по генетическим технологиям и то, как тогда выступил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. А глава государства потом пошутил, что благодаря Курчатовскому институту у нас будет «и что выпить, и чем закусить».

В ответном слове Михаил Ковальчук отметил, что главная цель года науки — привлечение молодежи в эту сферу и поднятие авторитета знания среди наших людей. Он напомнил, что снимает телевизионную программу уже в общей сложности 14 лет.

— Поверьте, я человек занятой. Но я не могу это бросить, потому что это важно для широкого круга людей, молодежи. Но я делаю это не один, а с командой коллег в институте и на канале «Культура», за что их хочу особо поблагодарить, — сказал Михаил Ковальчук.

Второе место в этой номинации заняла программа «Истории болезней» телеканала «Наука», а третье — «Популярная наука», выходящая на «Седьмом канале Красноярск».

Новые номинации

Как известно, 2021-й был назван Годом науки и технологий, поэтому здесь не обошлось без специальной номинации . Для вручения призов в ней на сцену поднялся вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Награду из его рук принял ректор МГУ Виктор Садовничий, так как работа университета заняла первое место в номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в РФ».

Второе место получила ежедневная рубрика в программе «День в истории» на канале «Россия 24», третье — онлайн-проект «Хочу всё знать!» КГАОУ «Школа космонавтики».

Вручить награды в еще одной новой номинации — «Лучший проект, направленный на защиту исторической правды» — было доверено директору Службы внешней разведки, председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину.

Сцена знаний Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

— Последние годы растет потребность наших граждан в объективом историческом знании, — сказал он со сцены. — Защита исторической правды, как внутри страны, так и за ее пределами, является важной государственной задачей.

Первое место в этой номинации получил исторический лонгрид «Поколение Д» информагентства ТАСС . Серебро взяли просветительский проект «#НаукаВеликойПобеды» НИЦ «Курчатовский институт» и цикл телевизионных передач «Гамбургский счет», посвященных новейшим исследованиям в области истории и археологии. Третьем место получила «История России от А до Я с Николаем Борисовым» телеканала «История».

Спецпризы и вклады

Первое место в номинации «Специальный вклад среди ученых, преподавателей, журналистов и общественных деятелей» получил академик РАН, российский физик Юрий Оганесян . Приз ему вручал Валерий Фальков. Второе место завоевал космонавт-популяризатор Олег Артемьев, а третье — основатель научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

Среди молодых ученых-популяризаторов премию получил руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор Московского физико-технического института Алексей Федоров . Второе место занял доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов, начальник управления стратегических коммуникаций Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Георгий Шахгильдян. Третьим в номинации признали заведующего лабораторией механико-математического факультета Томского государственного университета, старшего научного сотрудника лаборатории прогнозирования состояния атмосферы Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН Дениса Касымова.

Сцена знаний Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

Также на церемонии были вручены спецпризы от двух мощнейших российских корпораций. Награду «Роскосмоса» объявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. В своей речи со сцены он отметил, что 2021-й — не только Год науки и технологий, но год космонавтики, так как 60 лет назад Юрий Гагарин вышел в космос. Первое место в номинации досталось проекту лунного микроспутника Виталия Егорова, второе — научному журналисту Михаилу Котову, третье — музею космонавтики Москвы.

Лауреатом спецприза «Росатома» стал проект «Путь атома» ассоциации ИД «ПостНаука». Серебро получил YouTube-канал «Химия — просто» сотрудника кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ Александра Иванова, бронзу — научный портал «Атомная энергия 2.0» ООО «Атомное сообщество».