Место силы: в Новороссийске завершают создание военно-морской базы

Россия завершает создание новой военно-морской базы в Черном море. В конце прошлого года окончился основной этап ее строительства в Новороссийске. В Цемесской бухте уже возведены новые причалы и защитные портовые сооружения. База станет основным местом стоянки подводных лодок Черноморского флота (ЧФ). Для соединения субмарин построены штаб, учебные корпуса и спецхранилища. При необходимости в Новороссийске смогут базироваться и большие корабли ЧФ. Эксперты отмечают, что вторая полноценная база ЧФ укрепит всё черноморское побережье России.

Второй дом

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, строительство основных объектов военно-морской базы (ВМБ) завершено, акты сдачи-приемки подписаны в конце прошлого года. Все работы проходили в рамках федеральной программы по созданию системы базирования Черноморского флота на территории России. Они велись по двум направлениям — строительство наземной инфраструктуры и возведение портовых сооружений в Цемесской бухте Новороссийска. В военной гавани была создана новая система молов. Возведены восточный и западный общей протяженностью 1400 и 850 м соответственно. Для кораблей построили пять причалов.

Также возведено более 70% необходимых для военно-морской базы вспомогательных объектов. В частности, построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры. В их числе — усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок, общежитие для размещения личного состава и столовая на 1000 мест.

Источники в Минобороны уточнили, что после завершения работ военно-морская база способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. т.

Базировать весь флот в Севастополе стратегически неверно, объяснил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Две укрепленные базы не позволят нанести концентрированный удар по Черноморскому флоту, — сказал эксперт. — На побережье Краснодарского края базируется морская пехота и береговые ракетные противокорабельные комплексы. Есть там и сильная ПВО. Появление молов тоже закономерно. В Новороссийске есть ветер бора — когда он дует, кораблям запрещают подходить к причалам. Теперь там должно быть спокойно.

Появление еще одной базы сделает оборону всего черноморского побережья менее уязвимой, уверен экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе.

— Корабли, базирующиеся в Севастополе, смогут действовать вне зависимости от того, как будет складываться обстановка в районе Крыма, — считает эксперт. — Блокировать две базы уже сложнее. Это важно с учетом того, что ситуация в регионе в последнее время довольно напряженная. Мы видим регулярные разведывательные полеты, тренировки бомбометания, заходы военных кораблей в Черное море. Появление второй базы должно продемонстрировать потенциальному агрессору готовность России отразить угрозу с этого направления и возросшие возможности нашего флота.

После оставления Севастополя Новороссийск становился главной ВМБ Черноморского флота во время Великой Отечественной войны, напомнил Валентин Селиванов.

— Благодаря подвигу матросов и солдат на Малой земле Новороссийск стал одним из символом героизма, — заметил он. — Служить в таком месте всегда почетно.

В последние годы СССР флот размещался в Севастополе, Одессе, Поти и Батуми. После распада страны у него осталась одна база — в Севастополе, который тогда входил в состав Украины. В итоге занялись и воссозданием ВМБ в Новороссийске. Широкомасштабное строительство начали после принятия федеральной программы в 2005 году. После присоединения Крыма оно замедлилось, но в прошлом году объемы выполненных работ восстановились.

Молы и тренажеры

Многие строения и сооружения, возведенные в Новороссийске, считаются уникальными. Например, молы, защищающие внутренний рейд гавани от штормов, способны выдерживать волны высотой до пяти метров и землетрясения до девяти баллов.

Специализированный учебно-тренировочный комплекс (УТК) «Гефест» предназначен для отработки действий экипажей надводных кораблей, судов и подводных лодок при возникновении аварийных ситуаций. В здании УТК есть учебные классы и современные тренажеры. Сначала экипажи кораблей освежают теоретические знания в области борьбы за живучесть кораблей. Потом переходят в тренажерные залы. На одной из площадок моряки учатся локализовывать и тушить пожары в отсеках корабля. На другой — заделывать пробоины в корпусе и устранять поступление в отсек «забортной» воды.

Учебно-тренажерный комплекс «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки специалистов по выполнению водолазных и спасательных работ. Большую часть здания занимает бассейн, который имитирует морские условия на различных глубинах Черного моря — температуру, видимость и даже замутнение.

С помощью него отрабатывают действия по выходу из аварийной субмарины, находящейся под водой. Учатся снимать с гребных винтов посторонние предметы, заделывать пробоины при помощи специальных пластырей и даже — подводной сварке. Пловцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам Новороссийской ВМБ под водой отрабатывают рукопашные бои.

Новороссийская ВМБ — это не только база, но и самое большое объединение в ВМФ. В его состав входят группы кораблей охраны водного района и подводных лодок, береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и обеспечения.

На их вооружении состоят современные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков». Основные задачи — содействие силам Южного военного округа на приморском направлении, охрана госграницы вместе с погранвойсками, а также обеспечение развертывания сил флота и воинских морских перевозок.