Минное море: на тральщиках ВМФ появятся подводные роботы

Министерством обороны России принято решение вооружить тральщики военно-морского флота подводными аппаратами «Марлин-350». Их будут использовать для поиска и уничтожения мин. Такой робот с помощью оптических систем обнаруживает на глубине цель, после чего ставит на нее специальный подрывной заряд. Технику испытали летом прошлого года в Финском заливе — с ее помощью было уничтожено множество немецких мин времен Великой Отечественной войны. Такие аппараты повысят надежность обороны военно-морских баз и морских коммуникаций, отмечают эксперты.

Ржавые мины

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение об оснащении тральщиков телеуправляемыми подводными роботами разминирования «Марлин-350» уже принято. Новые аппараты получат противоминные корабли всех четырех флотов — Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского. Перевооружить тральщики решили после успешного похода кораблей Балтийского флота летом прошлого года в Финский залив, во время которого велись масштабные работы по разминированию.

Минобороны до этого сообщало, что тральщики Балтийского флота «Александр Обухов» проекта 12700 шифр «Александрит» и «Леонид Соболев» проекта 1265 шифр «Яхонт» с помощью «Марлинов-350» нашли и уничтожили методом подрыва около 20 якорных и донных магнитных мин. Эти боеприпасы были обнаружены недалеко от острова Гогланд. Проржавевшие мины из-за коррозии находились в таком состоянии, что поднимать их на поверхность было опасно.

Во время Великой Отечественной войны немцы установили в Финском заливе несколько сверхнасыщенных минных полей, чтобы изолировать Балтфлот в Кронштадте и Ленинграде. Советские моряки прорвали и уничтожили эти заграждения, но мины в заливе находят до сих пор.

Роль тральщиков по обеспечению действий военно-морского флота и поддерживанию гражданского судоходства не стоит недооценивать. В сложившейся военно-политической обстановке их надо усиливать и модернизировать, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В ВМФ новые тральщики начали поступать совсем недавно — почти 30 лет такие корабли не строились, — напомнил он «Известиям». — Минная война, как показывает опыт той же Великой Отечественной, может начаться еще до начала масштабных боевых действий. Ее цель — заблокировать корабли в базах и прервать коммуникации. Тральщики должны обеспечить развертывание флота и безопасность грузового судоходства. От их работы может зависеть эффективность дальнейших действий на море. Особенно важно обеспечить безопасность флота на Балтике, в Черном море, а также на Тихом океане, где тральщикам надо обеспечить развертывание стратегических подводных ракетоносцев. Усиление траления в том числе и новой аппаратурой — важный и нужный момент, повышающий обороноспособность и возможности флота.

Глубоководный «Марлин»

Как утверждали СМИ, Минобороны России заключило контракт на закупку 45 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов —«Марлин-350», заплатив за них почти 604 млн рублей.

Такие аппараты нужны для поиска подводных объектов и подводно-технических, поисковых и осмотровых работ на глубине до 350 м. Это довольно компактная машина. При длине чуть менее метра подводный аппарат весит всего 50 кг. Он способен работать в температурном коридоре от минус 20 до плюс 50 градусов. Его скорость — около 5 км/ч, или 2,5 узла.

Аппарат легко передвигается под водой. Он маневрирует с помощью шести двигателей. Такая схема позволяет вращаться на одном месте и при необходимости быстро давать задний ход.

Команды передаются на подводный беспилотник по кабелю. Оператор следит за работой на пульте — туда поступает вся информация: телеметрические данные, координаты аппарата, а также картинки с видеокамер. Все эти данные отображаются на трех больших дисплеях. «Марлин» управляется джойстиками, им можно совершать под водой сложные маневры и манипуляции. Для робота подготовлен набор съемных манипуляторов — именно с их помощью на обнаруженные мины устанавливаются подрывные заряды.

На подводный робот можно установить дополнительную аппаратуру. Например, камеру высокого разрешения, гидролокатор кругового обзора или манипуляторы разной конструкции. Еще у робота есть лебедка, которая при аварии поможет вернуть аппарат на борт тральщика. Компактные размеры и маневренность позволяют использовать аппарат не только в открытом море, но и в портах и тесных бухтах.

Сияние «Александритов»

— В составе ВМФ России числится несколько тральщиков еще советской постройки, но они уже устарели, — объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Появление «Мерлинов» значительно расширит возможности этих кораблей, но всех проблем, конечно, не решит. ВМФ приходится наверстывать упущенное, но, к сожалению, темпы поступления новых кораблей недостаточны. Заменить ветеранов должны тральщики проекта «Александрит». В составе флота числится пять таких кораблей, еще несколько строятся.

Эти тральщики получили корпус из монолитного стеклопластика, что сделало их невидимым для магнитных взрывателей морских мин. На командном пункте — автоматизированная система управления, где в режиме реального времени аккумулируется информация о подводной обстановке.

Для поиска и уничтожения мин на борту есть система «Диамант» — это два легких, сделанных из углепластика беспилотных катера со специальными подводными роботами, внешне напоминающими торпеды.

Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на эти аппараты не реагируют мины, что позволяет им спокойно прочесывать морские районы. Катера обнаруживают мины с помощью гидроакустических систем и магнитомеров. После этого с них или с борта тральщиков спускают в воду подводных роботов, которые уничтожают смертоносные «подарки». Искать объекты на большой глубине помогают подводные аппараты системы «Александрит-ИСПУМ».