Робота техника: важные объекты начнут охранять умные пулеметы

Военные объекты в России скоро будут защищать роботы-пулеметы с элементами искусственного интеллекта. При охране военных баз собираются применять специальные бронированные установки с пулеметами с оптико-электронными системами и радиолокаторами. Такая система находит, идентифицирует противника и предупреждает человека. Программа управления машины основана на технологиях построения нейросетей. Оператору остается только дать команду "открыть огонь". Эксперты отмечают, что над разработкой таких систем работают во многих странах мира и российские инженеры находятся в числе первых.

Возглавить процесс

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, при охране особо важных военных объектов будет применяться новые стационарные бронированные установки, вооруженные пулеметами. Сейчас разработка уже в высокой степени готовности, в ближайшее время ее планируют отправить на испытания. После принятия на вооружение новую установку включат в качестве одного из боевых элементов в состав перспективного комплекса охраны военных объектов, отметили источники.

Сейчас во всех армиях развитых стран стараются добиться максимальной автоматизации систем вооружения и остановить этот процесс практически невозможно — его нужно возглавить. Тем более, что мы не отстаем, заверил «Известия» военный эксперт Вадим Козюлин.

— Стрелковые автоматизированные установки уже стоят на вооружении других стран, — объяснил он. — Например, в Южной Корее вооруженные пулеметом подобные системы используются для охраны границы. На них установлены громкоговорящие устройства, с помощью которых можно предупредить нарушителя о том, что он совершает противоправные действия. Считается, что они могут открывать огонь только с разрешения оператора, но не исключено, что функцию контроля со стороны человека можно отключить. Испытания показывают, что такие стрелковые системы, как правило, справляются с задачей лучше человека — быстрее находят цели и точнее их поражают. Кроме того, исследования показывают, что солдат только в 80 процентах случаев верно идентифицирует цель. В дальнейшем такие установки можно сделать мобильными или разместить на летающих дронах.

Библиотека образов

Внешне новый российский робот-охранник напоминает бронированную башню от боевой машины. В случае тревоги установка приводится в боевое положение. Установка получила штатные оптико-электронными системы, а также радиолокаторы, которые позволяют обнаружить цели не только при дневном, но и ночном освещении. Она сделана с применением технологий, которые используются при создании нейросетей. Специальный алгоритм позволяет искусственному интеллекту определить, кто попал в запретную зону — человек или, например, зверь.

— Такие алгоритмы работают достаточно просто, — пояснил «Известиям» Вадим Козюлин. — Установка находит цель, сверяет его с библиотекой образов и, если объект занесен в нее, предупреждает оператора об опасности.

При этом электроника может понять, насколько человек опасен для объекта, сравнив его поведение с зашитыми в матрице примерами. Например, она идентифицирует боевое стрелковое оружие в руках противника и отличит его от охотничьего.

Также в алгоритм заложены те или иные признаки террористической деятельности в поведении человека. Их наличие позволит электронике предупредить оператора об опасности. Исходя из характеристик цели или рельефа будет принято решение о том, когда и в каком режиме лучше поразить цель.

Открыть огонь новая установка сможет только по команде военнослужащего. Он сможет следить за обстановкой дистанционно — из специального укрытия или командного пункта. Оптико-электронные системы и радиолокаторы не только обеспечат прицеливание, но и проконтролируют уничтожение целей.

Оператор сможет самостоятельно руководить роботом-охранником. Для этого у него есть пульт дистанционного контроля и управления, на который он получает картинку от средств слежения, входящих в штатный набор оборудования установки. Обмен сигналами между установкой и пультом управления — по защищенной сети.

Умные гидрофоны

Известно, что уже сейчас при охране особо важных военных объектов применяется различные дистанционно-управляемые роботизированные комплексы. Они могут функционировать как автономно, так и под управлением оператора, рассказал «Известиям» Вадим Козюлин.

— Такие комплекс обеспечивают визуальное наблюдение контролируемой территории, оснащены громкоговорителями, камерами, тепловизором и другими техническими средствами обнаружения нарушителей, — перечислил эксперт, — При появлении нарушителя такие системы предупреждают по громкой связи о том, что ему нельзя находиться на охраняемой территории и предлагают остаться на месте до прибытия патруля. Если же предупреждение проигнорировано, при команде «открыть огонь» колпак открывается и наверх выдвигается боевой модуль с гранатометами и пулеметом.

Сейчас в армии и на флоте активно внедряют новые образцы техники, которые обеспечивают надежную охрану военных объектов. Как писали «Известия», на вооружение ВМФ поступила гидроакустическая противодиверсионная система ДИАБАС. Она позволяет обнаруживать пловцов-диверсантов. Комплекс состоит из гидрофонов и стандартного контейнера, где оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих обстановку. Гидрофоны, установленные на дне или на причалах, без труда находят не только пловцов, но и подводные беспилотники. Система максимально мобильна. Контейнер можно погрузить на грузовой автомобиль и перевезти в нужное место.

Также противодиверсионные силы ВМФ получают воздушные беспилотники «Тахион». Их оборудование позволяет обнаружить вражеских боевых пловцов на глубине в несколько метров.