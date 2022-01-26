Путь на воду: МРК «Наро-Фоминск» отправят на Балтику

Балтийский флот ждет ракетное усиление. До конца года в его состав войдет новейший малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М». В его арсенале — крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс». Корабль будет спущен на воду в первом полугодии, после чего начнутся его испытания. Уже сформирован экипаж МРК и подготовлено место базирования в Балтийске. Несмотря на малые размеры, «Буяны» можно назвать одними из самых опасных на Балтике: они способны поражать корабли и наземные цели на расстоянии в тысячи километров. Эксперты предупреждают: военно-политическое противостояние России и НАТО в Балтийском регионе закончится не скоро, и укрепление ВМФ станет дополнительным сдерживающим фактором.

Балтика ждет

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже принято решение о включении нового МРК «Наро-Фоминск» в состав Балтийского флота. Обсуждались варианты передачи корабля Черноморскому флоту или Каспийской флотилии, но в итоге выбор был сделан в пользу Балтфлота. Для нового корабля уже сформирован экипаж, а на военно-морской базе в Балтийске для него подготовлена вся необходимая инфраструктура — в частности, построена и оборудована причальная зона.

По словам источников, пока корабль находится на верфи в Зеленодольске и будет спущен на воду в первом полугодии. Обычно корабли передают ВМФ накануне нового года, но «Наро-Фоминск» может стать исключением. Ожидается, что его сдадут флоту раньше намеченных сроков — осенью этого года. Технология изготовления МРК проекта 21631 отработана, и видимых причин задержки строительства «Наро-Фоминска» нет.

Путь на воду Строительство малого ракетного корабля проекта 21631 Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Сегодня у ВМФ есть девять «Буянов-М», которые входят в состав Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Еще три корабля проекта 21631 строятся по дополнительному контракту. «Наро-Фоминск» стал вторым МРК, заложенным в рамках этого соглашения между Минобороны и АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». По словам вице-премьера Юрия Борисова, стоимость контракта — 27 млрд рублей.

Страны НАТО сейчас наращивают силы в Балтийском регионе, и уходить оттуда они не собираются, объяснила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— Напряженная ситуация там была все последние годы, — напомнила она. — В условиях эскалации противостояния России с США и странами НАТО спокойнее там не станет. Регион считают нашим уязвимым местом и оказывают в этом районе сильное давление. В первую очередь это относится к Калининградской области . Политики ряда стран ЕС говорят, что она якобы не по праву принадлежит России. Сейчас ситуация только усугубляется. России надо увеличить там свои военные силы, и появление новых кораблей не будет лишним.

МРК прекрасно подходят для действий в прибрежных морях — Балтийское в их числе, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— «Буян-М» — это универсальная платформа с восемью пусковыми установками для крылатых ракет, — уточнил он. — После перезарядки залп можно повторить. «Буяны» способным нанести удары как по морским, так и по наземным целям. В случае обострения обстановки эти корабли должны будут рассредоточиться, а во время начала боевых действий — нанести сверхточные удары по важным целям, в том числе и в глубине территории противника. Это могут быть военные, военно-морские базы, аэродромы или другие объекты. Таким образом «Буяны-М» должны стать дополнительным сдерживающим фактором.

В состав Балтфлота сейчас входят два МРК этого проекта — «Зеленый дол» и «Серпухов». Оба корабля себя хорошо зарекомендовали, напомнил Дмитрий Болтенков.

Возмутитель спокойствия

Изначально «Буяны-М» разрабатывались для охраны и защиты прибрежной морской зоны, а также для действий на крупных реках и озерах. Но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по объектам террористов в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1,5 тыс. км.

Первые ракетные пуски «Буянов-М» осенью 2015 года стали мировой сенсацией. Для западных СМИ ударные возможности «малышей» стали неожиданностью.

Путь на воду Малый ракетный корабль «Зеленый дол» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В 2016 году «Буяны-М» вновь удивили западных «партнеров». Путешествие вокруг Европы из Балтийского в Средиземное море двух «Буянов-М» — «Серпухов» и «Зеленый дол» — наделало много шума. Представители европейских СМИ не ожидали увидеть у своих берегов носителей дальнобойных крылатых ракет «Калибр».

Эти корабли строились с применением современных технологий. «Малыши» получили футуристические ломаные обводы, которые делают их малозаметными для радиолокационных станций. Небольшой размер позволяет им прятаться в морских шхерах, в руслах и у берегов рек и озер, а также скрытно подходить к кораблям и побережью противника.

«Буяны-М» несут на своем борту сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс» с боевой частью массой 300 кг. Ракета может наносить удары не только по кораблям, но и по наземным целям с заранее известными координатами на дистанции до 500 км. Крылатые ракеты «Калибр» вооружены проникающей фугасной боевой частью массой до 450 кг, дальность стрельбы — около 1,5 тыс. км. «Известия» уже писали, что в перспективе МРК должны получить на вооружение миниатюрную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Также на их борту есть 100-миллиметровая артустановка А-190. С воздуха корабль прикрывают 30-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт» и пусковые установки «Гибка» для зенитных ракет «Игла» или «Верба».

Путь на воду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

МРК включены в состав разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Это сделало «Буяны-М» универсальными ударными платформами, способными действовать в тесной связке с ВКС и наземными войсками.

ВМФ сейчас активно усиливают. «Известия» писали, что Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота «Адмирал Чабаненко». С начала 1990-х годов это был один из самых мощных представителей ВМФ страны. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр», гиперзвуковыми «Цирконами» и ракетами-торпедами Х-35.