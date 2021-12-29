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Авиа толк: оборону Калининграда усилят морскими «Супер-Сухими»

Балтийский флот получит самолеты Су-30СМ2 уже в 2022 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Авиа толк: оборону Калининграда усилят морскими «Супер-Сухими»
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2021-12-28 19:06:43
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Балтийский флот России начал подготовку первых экипажей и авиационных расчетов новых боевых самолетов Су-30СМ2. Предполагается, что первые полеты в штатном режиме начнутся уже в следующем году. По словам экспертов, поступление Су-30СМ2 значительно усилит потенциал авиагруппировки, прикрывающей Калининград. Укрепление воздушной компоненты сил Балтийского флота происходит на фоне значительно увеличившейся военной активности НАТО в регионе.

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Летный состав и специалисты инженерного и аэродромного обеспечения уже приступили к освоению модернизированных самолетов Су-30СМ2, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Формируются экипажи и авиарасчеты, которым предстоит совместно проходить тренировки на этом типе техники. Ожидается, что они закончат в следующем году и тогда же получат первые машины, уточнили источники. Новинка поступит в 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк.

Этот полк — одна из самых известных частей морской авиации России, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Их основная задача — ведение борьбы как с корабельными, так и с наземными группировками, а также воздушные операции в водах калининградского эксклава. Вообще, в морской авиации исторически сложилось, что самолеты Су-24, Су-24М, Су-30 классифицируются как морские штурмовики, а не как в ВКС — бомбардировщики и истребители-бомбардировщики.

В условиях, когда государства балтийского региона активно закупают новые самолеты, авиация, прикрывающая Калининград, нуждается в обновлении, полагает эксперт.

Сегодня в парке 4-го штурмового авиаполка стоят базовые Су-30СМ и довольно устаревшие Су-24, — пояснил он. — Последние давно пора менять, а Су-30СМ необходима модернизация до версии 2. Эта воинская часть наряду с 689-м истребительным авиаполком защищает Калининград от воздушных ударов как со стороны моря, так и со стороны границ сопредельных государств. Су-30СМ2, которые поступят в этот полк, — эффективные боевые единицы, способные противостоять современным угрозам.

Авиа толк
истребитель Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Базовая версия самолета — Су-30СМ — стала самым многочисленным из новых типов истребителей, поступивших в распоряжение Минобороны. Около 130 машин находятся на вооружении ВКС и флотской авиации. В 2015 году стартовала работа по созданию его глубокой модификации, которая обеспечит повышение боевых возможностей и импортозамещение. Первый полет получившей обозначение Су-30СМ2 машины состоялся в феврале этого года.

Улучшения в рамках модернизации позволили расширить набор управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты. Для этого на СМ2 доработали бортовую радиолокационную станцию.

В 2018 году по поручению президента РФ стартовала программа по унификации истребителей Су-30СМ и Су-35. Она должна сблизить их характеристики и возможности, а также упростить обслуживание парка самолетов. Новая модификация получит те же двигатели АЛ-41Ф1С, которые установлены на Су-35С. По тяге он на 16% превосходит использующийся сейчас мотор АЛ-31ФП. Вдвое больше у него будет и ресурс.

Вслед за истребителями пятого поколения Су-30СМ2 получили многоканальную объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Она позволит интегрировать машину в современные автоматизированные системы управления и взаимодействовать с Су-57, а впоследствии и с тяжелыми беспилотниками.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о заключении в конце 2020 года первого контракта на 21 серийный истребитель этой модели. «Известия» уже писали, что подписан также договор на модернизацию до уровня СМ2 строевых Су-30, состоящих сейчас на вооружении. Количество самолетов, которые будут усовершенствованы, официально не оглашалось.

Авиа толк
Истребитель Су-30

Истребитель Су-30

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Балтика, как и Черноморский регион, сейчас остается точкой напряженности. В Литву, Латвию и Эстонию по ротации постоянно направляются авиагруппы, которые патрулируют возле границ России. 26 декабря замминистра обороны Александр Фомин заявил, что в течение этого года в Балтийской морской зоне странами НАТО совершено более 1200 вылетов самолетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В прошлом году командование ОВС НАТО провело в регионе более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки. При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и ближайшие соседи России — Финляндия и Швеция.

В последние годы военное ведомство активно укрепляет как авиационную, так и наземную компоненту сил, прикрывающих Калининградский район. До недавнего времени 4-й гвардейский штурмовой полк был единственной авиационной частью в регионе, однако в 2019 году там был воссоздан некогда знаменитый 689-й истребительный авиаполк. Сухопутная группировка несколько лет назад была сведена в в 11-й армейский корпус (АК). До нынешнего года в него входили отдельные мотострелковые бригады и полк. В этом году на базе бригады сформирована 18-я гвардейская мотострелковая дивизия. Кроме того, на защите Калининграда стоит 152-я гвардейская ракетная бригада, в 2018 году получившая оперативно-тактические комплексы «Искандер». Корпусная артиллерия представлена 244-й артиллерийской бригадой. В прошлом году она была перевооружена со 122-мм «Градов» на 300-мм реактивные системы залпового огня «Смерч». Дальность стрельбы этих комплексов превышает 100 км.

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