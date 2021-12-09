Показаться на высоте: полки бомбардировщиков усилят эскадрильями Су-34

Флот истребителей-бомбардировщиков Су-34 ждет пополнение. Минобороны России приняло решение сформировать в вооруженных ими полках дополнительные, третьи эскадрильи. Наращивание численности модернизированных машин с расширенными возможностями уже началось. Новый вариант сможет эффективнее вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием. Эксперты отмечают, что это позволит серьезно увеличить боевой потенциал усиленных такими самолетами соединений.

Расширение штатов

Новые машины в дополнительные эскадрильи будут поставляться в модернизированном варианте, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. У них будут серьезно расширены разведывательные и боевые возможности.

7 декабря военное ведомство сообщило о поступлении на вооружение Восточного военного округа (ВВО) нескольких дополнительных бомбардировщиков Су-34. Их получил 277-й бомбардировочный авиаполк, дислоцирующийся в Хабаровском крае на авиабазе Хурба. Минобороны не уточнило количество и модификацию новых машин. До этого заявлялось о намерении поставить восемь единиц модернизированных Су-34М до конца этого года в Центральный военный округ (ЦВО).

В перспективе Су-34 планируется разместить не только на материковых аэродромах, но и на полярных архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова. «Известия» писали, что завершилась интеграция на эти многоцелевые самолеты противокорабельных ракет Х-35У. Такое решение позволит взять под контроль часть трассы Северного морского пути.

Су-34 — единственный тип современных самолетов, который Министерство обороны классифицирует как многоцелевые истребители-бомбардировщики. С прошлого года их экипажи готовят не только для бомбовых и ракетных ударов по наземным и морским целям, но и для ведения воздушного боя, в том числе маневренного.

Полки трехэскадрильного состава раньше были стандартом. Их сократили до двух эскадрилий после распада СССР и сделали это зря, считает бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России Валерий Горбенко.

— С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами, — сказал он «Известиям». — Это хороший вариант: боевые возможности таких соединений серьезно возрастут. Количество самолетов, летчиков и технического персонала при такой структуре будет оптимальным. Такая структура полка доказала свою эффективность еще во время Великой Отечественной войны, в последующие годы к ней тоже не было нареканий.

Зоркий «Сыч»

Су-34 прекрасно показали себя в Сирии. В ходе боевых действий дорабатывались приборы, обеспечивающие точность бомбометания, модернизировали систему наведения с земли, отметил Валерий Горбенко.

— Уже сейчас авианаводчик, находясь на земле, может набрать на компьютере координаты цели, и самолет в автоматическом режиме тут же ее уничтожит, — рассказал он.

С весны 2021 года на вооружение ВКС начали поступать модернизированные машины Су-34 НВО, разработанные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч». Они получили обновленные системы разведки, целеуказания, связи, радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс и мощный радар.

Для Су-34 НВО было разработано несколько вариантов унифицированных подвесных разведывательных контейнеров — оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. Их применение позволит пилоту самостоятельно на гораздо большей дальности, чем у базового Су-34, обнаруживать самые разные наземные, морские и воздушные цели. Расширена и номенклатура применяемых им «умных» боеприпасов.

— Боевой опыт Сирии был учтен при модернизации самолета, — считает Валерий Горбенко. — Обновленный Су-34 может эффективно работать как по земле, так и по воздушным целям. Более дальнобойная РЛС улучшит обзор, а обновленный прицельный комплекс для ракет «воздух–воздух» позволит эффективно вести воздушный бой. Модернизированные машины по основным характеристикам всегда значительно превосходят своих предшественников.

Боевой «утенок»

Еще одна особенность Су-34 — кабина, в которой летчик и штурман сидят рядом, а не друг за другом, как на остальных двухместных боевых самолетах. За получившийся характерный вид носовой части этот самолет с самого начала получил неофициальное прозвище «утенок».

От обычных бомбардировщиков Су-34 отличают его истребительные «корни». Ударный самолет начали проектировать еще в конце 80-х годов прошлого века, взяв за основу новейший на то время Су-27. От него «утенок» унаследовал мощные турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с форсажными камерами, позволившие летать на скоростях почти в два раза быстрее звука. Машина получила многофункциональную радиолокационную станцию, способную обнаруживать не только наземные цели. В небе вражеский бомбардировщик или транспортник она может заметить на дальности до 250 км.

Кроме широкого набора обычных и управляемых бомб Су-34 оснащен авиационной пушкой и может нести до шести ракет «воздух–воздух» малой или средней дальности, включая самые современные их образцы.

Сейчас Су-34 превратились в самый многочисленный тип ударных машин в нашей стране. По двум контрактам Министерство обороны начиная с 2012 года получило более 120 таких самолетов. В 2020 году сообщалось о подписании дополнительного контракта еще на 24 истребителя-бомбардировщика для ВКС, но уже в усовершенствованном варианте.

«Утята» с первых дней участвуют в российской операции в Сирии. Там они чаще других машин применяли высокоточное оружие. Во время наиболее интенсивных боевых действий против террористов количество Су-34 на авиабазе Хмеймим достигало 14 единиц одновременно.