Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы

С первого дня спецоперации на Украине в боевых действиях активно участвуют морские пехотинцы . Люди в бушлатах и бескозырках в 1918-м были одним из символов Гражданской войны. Подвиги морских пехотинцев Советского Союза вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны — они отличились в обороне Одессы и Севастополя, Новороссийска и Ленинграда, Мурманска и Москвы. В дальнейшем эти подразделения принимали участие в чеченских войнах, в операции по принуждению грузинских властей к миру, а также во множестве локальных конфликтов по всей планете. Как сегодня воюют легендарные черные береты и каких изменений можно ожидать в структуре морской пехоты в ближайшее десятилетие — разбирались «Известия» .

В упорных боях

На счету морских пехотинцев — успешная высадка десанта в районе Бердянска, освобождение Мариуполя. Серьезные силы ВФУ были скованы в районе Одессы , когда десантные корабли Черноморского флота имитировали подготовку десантной операции. Успешными были и бои на киевском и харьковском направлениях в начале СВО. В дальнейшем морские пехотинцы отметились при штурме населенного пункта Павловка в Донбассе.

На сегодня указами президента России Владимира Путина почетный титул «гвардейская» получила 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. А 336-я бригада Балтийского флота удостоена ордена Жукова . Восемь морских пехотинцев заслужили звание Героя России, к сожалению, некоторые из них — посмертно. Бесспорно, морские пехотинцы, их мужество и подготовка стали одним из открытий СВО. Можно только пожалеть, что в настоящее время не практикуется присвоение почетных титулов за освобождение того или иного населенного пункта, а то имеется информация, что военный совет Черноморского флота подал заявку о присвоении 810-й бригаде почетного наименования «Мариупольская».

Морскими темпами Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота работает по позициям ВСУ на Херсонском направлении Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Морские пехотинцы (МП) — по сути, солдаты трех стихий, способные действовать в высадке с моря, с воздуха и на суше . Такие возможности дает им усиленная боевая подготовка, а история морской пехоты России служит хорошей мотивацией «не уронить славу предков».

В советское время их основным формированием была бригада . Такое соединение в то время состояло из десантно-штурмового и разведывательных батальонов, трех батальонов морской пехоты (один из них был кадрированный), танкового — на плавающих ПТ-76 — и мощной артиллерийской компоненты. Всего бригад было четыре. Но также существовала и 55-я дивизия морской пехоты во Владивостоке. Ее основной задачей была сухопутная оборона полуострова Муравьева-Амурского, на котором стоит Владивосток. Бригады же морской пехоты были ориентированы в первую очередь на операции начала возможной войны с НАТО — захваты проливных зон в Балтийском море и турецких проливов для обеспечения вывода сил ВМФ СССР из закрытых морских районов Балтийского и Черного морей.

В конце советской эры шел процесс адаптации частей морской пехоты, как и других береговых частей ВМФ СССР, к новым реалиям — так называемая реформа генерала Ивана Скуратова. В ходе нее, в частности, планировалось вдвое увеличить мощь этого рода войск — создать в их составе второй десантно-штурмовой батальон и развернуть еще пару батальонов морской пехоты . Сами же батальоны становились более крупными единицами в составе четырех рот с двумя артиллерийскими батареями. На вооружение частей МП должны были прийти новые танки. Однако распад СССР помешал этим планам, более того, началось масштабное сокращение. В результате в начале первой чеченской войны основное подразделение 61-й бригады Северного флота — десантно-штурмовой батальон — имело некомплект в 80% личного состава. Но это не помешало командованию Северного флота доукомплектовать и подготовить батальон. В результате морпехи Северного флота сумели себя достойно проявить в штурме Грозного и, в частности, дворца Дудаева.

Морскими темпами Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С 1991 года постоянно шел процесс реформирования, сокращений и оптимизации частей морской пехоты ВМФ России , особенно в ходе реформ так называемых нового и новейшего обликов. В принципе к 2017 году структура частей устоялась в бригадной форме (разведывательный и десантно-штурмовой батальоны, один или два батальона морской пехоты, артиллерийский дивизион, танковый батальон или рота, роты снайперов и беспилотников, а также другие части).

В 2018 году в Каспийске был создан 177-й полк морской пехоты . В его состав входят три батальона, разведывательно-десантная рота, рота беспилотников, артиллерийские и другие подразделения. Скорее всего, именно на нем и обкатывается перспективная полковая структура морской пехоты.

Перспективные изменения

К началу СВО морская пехота включала в себя пять бригад и один полк. В ходе операции было сформировано определенное число батальонов из добровольцев и мобилизованных, прошедших подготовку на базе формирований МП . Так, известно не менее чем о трех батальонах «Тигр», сформированных в Приморье на базе 155-й гвардейской бригады.

Происходящие в настоящее время мировые тектонические события требуют существенного усиления в первую очередь именно частей морской пехоты ВМФ России. 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах формирования пяти дивизий МП.

Морскими темпами Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На Камчатке 40-я Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная бригада — практически единственное формирование, способное противостоять попыткам вероятного противника овладеть этой удаленной территорией . В связи с развитием имеющихся у него десантных кораблей и транспортных самолетов лучше иметь в этом регионе более крупные части, чем сейчас. В нынешнем виде 40-я бригада включает в себя, по сути, два боевых батальона, что явно недостаточно. При этом рядом с Камчаткой еще находятся Курильские острова, и надо иметь силы и для их обороны.

В Приморье 155-я гвардейская бригада — также, по сути, единственное крупное соединение в районе Владивостока, способное вести защиту региона и участвовать в контрдесантных операциях на острове Сахалин и на Курилах . В ближайшие годы Тихоокеанский флот (ТОФ) пополнится минимум одним, а то и двумя универсальными десантными кораблями проекта 23900 «Иван Рогов» и двумя десантными кораблями проекта 11771. Соответственно, возможности проекции десантной силы увеличатся и потребуется соединение несколько большего размера, чем нынешнее.

На севере, на Кольском полуострове, у России в настоящее время есть всего три бригады: 61-я Киркенесская Краснознаменная МП, 200-я мотострелковая и арктическая бригады . Швеция и Финляндия окончательно решили порвать со своим нейтралитетом и войти в НАТО. Соответственно, России придется укреплять свои северные рубежи. Недавно министр обороны сообщил, что в мотострелковые дивизии будут переформированы несколько бригад, включая и 200-ю мотострелковую. Но, помимо этого, у России протяженная граница по Северному Ледовитому океану. Учитывая креативность наших западных вероятных противников, ничего не мешает им организовать какое-нибудь «освободительное движение» где-нибудь на Ямале, потом объявить о независимости от России и попросить иностранную военную помощь. Что-то похожее мы уже наблюдаем в странах Азии и Африки. Поэтому Россия должна иметь свободные мобильные силы, которые можно быстро перебросить по морю или воздуху в любой район наших арктических владений. Так что и на севере также нужна дивизия МП.

Морскими темпами Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В Калининградском эксклаве развернуты 336-я гвардейская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригада и ряд других частей береговых войск Балтийского флота . Эксклав находится в окружении максимально враждебных к России государств НАТО — Польши и балтийских лимитрофов. Причем в последнее время Польша количественно и качественно усиливает свои вооруженные силы. Отсюда прямая необходимость России укреплять свои формирования в этом отдаленном регионе, в том числе и подразделениями, способными вести десантные операции.

В Крыму развернута 810-я гвардейская ордена Жукова бригада. В составе войск ДНР есть формирования, которые могут быть отнесены к морской пехоте, — это 9-й Мариупольско-Хинганский полк МП . В 2023 году стоит ожидать интеграции частей ДНР и ЛНР в состав Вооруженных сил России. Не исключено, что черноморская дивизия морской пехоты и будет развернута на базе этих частей. Да и в общем ситуация на украинском направлении на долгие годы потребует наличия мощных сил, способных также проводить и морские десантные операции.

Не стоит забывать и тот факт, что на боевых кораблях и вспомогательных судах в дальних походах находятся группы морских пехотинцев для обороны самих этих единиц от вражеских диверсантов. С увеличением флотского корабельного состава и интенсификации несения ВМФ РФ боевой службы требуется и больше морских пехотинцев для обороны наших кораблей.

Морскими темпами Фото: РИА Новости/Виталий Аньков