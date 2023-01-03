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Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы

И за счет чего их боевая мощь вырастет в разы
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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С первого дня спецоперации на Украине в боевых действиях активно участвуют морские пехотинцы. Люди в бушлатах и бескозырках в 1918-м были одним из символов Гражданской войны. Подвиги морских пехотинцев Советского Союза вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны — они отличились в обороне Одессы и Севастополя, Новороссийска и Ленинграда, Мурманска и Москвы. В дальнейшем эти подразделения принимали участие в чеченских войнах, в операции по принуждению грузинских властей к миру, а также во множестве локальных конфликтов по всей планете. Как сегодня воюют легендарные черные береты и каких изменений можно ожидать в структуре морской пехоты в ближайшее десятилетие — разбирались «Известия».

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На счету морских пехотинцев — успешная высадка десанта в районе Бердянска, освобождение Мариуполя. Серьезные силы ВФУ были скованы в районе Одессы, когда десантные корабли Черноморского флота имитировали подготовку десантной операции. Успешными были и бои на киевском и харьковском направлениях в начале СВО. В дальнейшем морские пехотинцы отметились при штурме населенного пункта Павловка в Донбассе.

На сегодня указами президента России Владимира Путина почетный титул «гвардейская» получила 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. А 336-я бригада Балтийского флота удостоена ордена Жукова. Восемь морских пехотинцев заслужили звание Героя России, к сожалению, некоторые из них — посмертно. Бесспорно, морские пехотинцы, их мужество и подготовка стали одним из открытий СВО. Можно только пожалеть, что в настоящее время не практикуется присвоение почетных титулов за освобождение того или иного населенного пункта, а то имеется информация, что военный совет Черноморского флота подал заявку о присвоении 810-й бригаде почетного наименования «Мариупольская».

Морскими темпами
Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота работает по позициям ВСУ на Херсонском направлении

Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота работает по позициям ВСУ на Херсонском направлении

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Морские пехотинцы (МП) — по сути, солдаты трех стихий, способные действовать в высадке с моря, с воздуха и на суше. Такие возможности дает им усиленная боевая подготовка, а история морской пехоты России служит хорошей мотивацией «не уронить славу предков».

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В советское время их основным формированием была бригада. Такое соединение в то время состояло из десантно-штурмового и разведывательных батальонов, трех батальонов морской пехоты (один из них был кадрированный), танкового — на плавающих ПТ-76 — и мощной артиллерийской компоненты. Всего бригад было четыре. Но также существовала и 55-я дивизия морской пехоты во Владивостоке. Ее основной задачей была сухопутная оборона полуострова Муравьева-Амурского, на котором стоит Владивосток. Бригады же морской пехоты были ориентированы в первую очередь на операции начала возможной войны с НАТО — захваты проливных зон в Балтийском море и турецких проливов для обеспечения вывода сил ВМФ СССР из закрытых морских районов Балтийского и Черного морей.

В конце советской эры шел процесс адаптации частей морской пехоты, как и других береговых частей ВМФ СССР, к новым реалиям — так называемая реформа генерала Ивана Скуратова. В ходе нее, в частности, планировалось вдвое увеличить мощь этого рода войск — создать в их составе второй десантно-штурмовой батальон и развернуть еще пару батальонов морской пехоты. Сами же батальоны становились более крупными единицами в составе четырех рот с двумя артиллерийскими батареями. На вооружение частей МП должны были прийти новые танки. Однако распад СССР помешал этим планам, более того, началось масштабное сокращение. В результате в начале первой чеченской войны основное подразделение 61-й бригады Северного флота — десантно-штурмовой батальон — имело некомплект в 80% личного состава. Но это не помешало командованию Северного флота доукомплектовать и подготовить батальон. В результате морпехи Северного флота сумели себя достойно проявить в штурме Грозного и, в частности, дворца Дудаева.

Морскими темпами
морская пехота
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С 1991 года постоянно шел процесс реформирования, сокращений и оптимизации частей морской пехоты ВМФ России, особенно в ходе реформ так называемых нового и новейшего обликов. В принципе к 2017 году структура частей устоялась в бригадной форме (разведывательный и десантно-штурмовой батальоны, один или два батальона морской пехоты, артиллерийский дивизион, танковый батальон или рота, роты снайперов и беспилотников, а также другие части).

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В 2018 году в Каспийске был создан 177-й полк морской пехоты. В его состав входят три батальона, разведывательно-десантная рота, рота беспилотников, артиллерийские и другие подразделения. Скорее всего, именно на нем и обкатывается перспективная полковая структура морской пехоты.

Перспективные изменения

К началу СВО морская пехота включала в себя пять бригад и один полк. В ходе операции было сформировано определенное число батальонов из добровольцев и мобилизованных, прошедших подготовку на базе формирований МП. Так, известно не менее чем о трех батальонах «Тигр», сформированных в Приморье на базе 155-й гвардейской бригады.

Происходящие в настоящее время мировые тектонические события требуют существенного усиления в первую очередь именно частей морской пехоты ВМФ России. 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о планах формирования пяти дивизий МП.

Морскими темпами
морская пехота
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На Камчатке 40-я Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная бригада — практически единственное формирование, способное противостоять попыткам вероятного противника овладеть этой удаленной территорией. В связи с развитием имеющихся у него десантных кораблей и транспортных самолетов лучше иметь в этом регионе более крупные части, чем сейчас. В нынешнем виде 40-я бригада включает в себя, по сути, два боевых батальона, что явно недостаточно. При этом рядом с Камчаткой еще находятся Курильские острова, и надо иметь силы и для их обороны.

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В Приморье 155-я гвардейская бригада — также, по сути, единственное крупное соединение в районе Владивостока, способное вести защиту региона и участвовать в контрдесантных операциях на острове Сахалин и на Курилах. В ближайшие годы Тихоокеанский флот (ТОФ) пополнится минимум одним, а то и двумя универсальными десантными кораблями проекта 23900 «Иван Рогов» и двумя десантными кораблями проекта 11771. Соответственно, возможности проекции десантной силы увеличатся и потребуется соединение несколько большего размера, чем нынешнее.

На севере, на Кольском полуострове, у России в настоящее время есть всего три бригады: 61-я Киркенесская Краснознаменная МП, 200-я мотострелковая и арктическая бригады. Швеция и Финляндия окончательно решили порвать со своим нейтралитетом и войти в НАТО. Соответственно, России придется укреплять свои северные рубежи. Недавно министр обороны сообщил, что в мотострелковые дивизии будут переформированы несколько бригад, включая и 200-ю мотострелковую. Но, помимо этого, у России протяженная граница по Северному Ледовитому океану. Учитывая креативность наших западных вероятных противников, ничего не мешает им организовать какое-нибудь «освободительное движение» где-нибудь на Ямале, потом объявить о независимости от России и попросить иностранную военную помощь. Что-то похожее мы уже наблюдаем в странах Азии и Африки. Поэтому Россия должна иметь свободные мобильные силы, которые можно быстро перебросить по морю или воздуху в любой район наших арктических владений. Так что и на севере также нужна дивизия МП.

Морскими темпами
морская пехота
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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В Калининградском эксклаве развернуты 336-я гвардейская орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригада и ряд других частей береговых войск Балтийского флота. Эксклав находится в окружении максимально враждебных к России государств НАТО — Польши и балтийских лимитрофов. Причем в последнее время Польша количественно и качественно усиливает свои вооруженные силы. Отсюда прямая необходимость России укреплять свои формирования в этом отдаленном регионе, в том числе и подразделениями, способными вести десантные операции.

В Крыму развернута 810-я гвардейская ордена Жукова бригада. В составе войск ДНР есть формирования, которые могут быть отнесены к морской пехоте, — это 9-й Мариупольско-Хинганский полк МП. В 2023 году стоит ожидать интеграции частей ДНР и ЛНР в состав Вооруженных сил России. Не исключено, что черноморская дивизия морской пехоты и будет развернута на базе этих частей. Да и в общем ситуация на украинском направлении на долгие годы потребует наличия мощных сил, способных также проводить и морские десантные операции.

Не стоит забывать и тот факт, что на боевых кораблях и вспомогательных судах в дальних походах находятся группы морских пехотинцев для обороны самих этих единиц от вражеских диверсантов. С увеличением флотского корабельного состава и интенсификации несения ВМФ РФ боевой службы требуется и больше морских пехотинцев для обороны наших кораблей.

Морскими темпами
морская пехота
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Таким образом, в настоящее время есть прямая потребность для России увеличить численность и мощь ее морских десантных ударных соединений. Уже и сейчас идет такая работа. Так, например, в составе бригад морской пехоты ТОФ, действующих в Донбассе, наблюдаются 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт», ранее на вооружении частей МП не состоявшие. Сами же дивизии, предположительно, будут выглядеть следующим образом: два полка морской пехоты, танковый и разведывательный батальоны, артиллерийский полк, батальон с беспилотниками. И в целом боевая мощь этих частей вырастет в разы.

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