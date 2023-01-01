Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января

В первую декаду января на фронтах будет относительное затишье , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Никаких признаков подготовки украинских сил к масштабным активным действиям сейчас не наблюдается . В то же время, по прогнозам аналитиков, высока вероятность обстрелов, провокаций и ударов беспилотников . 31 декабря в результате обмена из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. В этот же день президент Владимир Путин наградил орденом Святого Георгия командующего российскими войсками в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина . А ВС РФ продолжили наносить удары по украинской инфраструктуре.

Маневр не удастся

Накануне Нового года Владимир Путин вручил командующему объединенной группировкой войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени . Военачальник отмечен наградой «за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга». В этот же день из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих .

В ближайшие дни вряд ли стоит ждать активных действий украинских сил, предполагает военный эксперт Владислав Шурыгин. Тем не менее есть большая вероятность обстрелов, добавил он.

— Они попытаются так или иначе испортить праздник, вопрос только — в какой форме : устроят ли они опять обстрел Донецка или мы увидим презентацию украинских беспилотников... Но я не думаю, что они пойдут в большое наступление, потому что в этом случае признаки подготовки были бы давно вскрыты. Такой концентрации войск, как это было несколько месяцев назад на харьковском направлении, я нигде не вижу , — рассказал эксперт «Известиям».

Затишье без бури Владимир Путин вручил командующему объединенной группировкой войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени

Признаков масштабных и активных маневров не наблюдается, согласен и военный эксперт Василий Дандыкин.

— Наступать будут, как сейчас, в направлении Кременной , где они уже понесли большие потери — три ротные тактические группы, танки и так далее. В основном следует ожидать появления беспилотников, возможно, активизируется бандподполье, будут провокации . Только они должны понимать, что в ответ на каждую такую провокацию по украинским объектам будут наноситься удары. Хотя в целом силы для крупного наступления у них иссякли, — отметил он. — Не исключено, что будут обстреливать и новые территории, и Брянщину. Не исключены удары по Донецку. Над Севастополем уже сбили беспилотники. ДРГ пытаются что-то сделать. Так что спокойно там нашим ребятам не будет.

Наступление продолжается

Днем 31 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога . Вскоре в местных СМИ и соцсетях появились сообщения о работе ПВО и многочисленных взрывах. Они были зафиксированы в Киеве, Запорожье, Хмельницком, Харьковской и Винницкой областях. Местные власти сообщили также о взрывах в промышленной зоне Краматорска в ЛНР, который сейчас контролируется киевским режимом.

В Минобороны России рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации .

— На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области . Уничтожено до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Затишье без бури Военнослужащие РФ Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки потери украинских сил здесь составили более 80 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа. Трем ротным тактическим группам Вооруженных формирований Украины (ВФУ) российские войска нанесли поражение на купянском направлении. Потери противника составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в ведомстве. За сутки на краснолиманском направлении безвозвратные потери ВФУ составили до 140 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

Кроме того в результате ударов ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников .

Ракетные войска и артиллерия поразили 75 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях. Также уничтожены радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пять американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и военная техника в 92 районах сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две боевые машины РЗСО «Град» , самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Из них ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов республики. Также выведены из строя четыре американские артиллерийские системы М777 и самоходная гаубица Dana чешского производства.

Истребители ВКС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах Нововасильевки и Новоэкономического в ДНР. Кроме того войска ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников.

Затишье без бури Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.