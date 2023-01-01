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Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января

В канун Нового года из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В первую декаду января на фронтах будет относительное затишье, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Никаких признаков подготовки украинских сил к масштабным активным действиям сейчас не наблюдается. В то же время, по прогнозам аналитиков, высока вероятность обстрелов, провокаций и ударов беспилотников. 31 декабря в результате обмена из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих. В этот же день президент Владимир Путин наградил орденом Святого Георгия командующего российскими войсками в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. А ВС РФ продолжили наносить удары по украинской инфраструктуре.

Маневр не удастся

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На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Накануне Нового года Владимир Путин вручил командующему объединенной группировкой войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени. Военачальник отмечен наградой «за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга». В этот же день из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих.

В ближайшие дни вряд ли стоит ждать активных действий украинских сил, предполагает военный эксперт Владислав Шурыгин. Тем не менее есть большая вероятность обстрелов, добавил он.

Они попытаются так или иначе испортить праздник, вопрос только — в какой форме: устроят ли они опять обстрел Донецка или мы увидим презентацию украинских беспилотников... Но я не думаю, что они пойдут в большое наступление, потому что в этом случае признаки подготовки были бы давно вскрыты. Такой концентрации войск, как это было несколько месяцев назад на харьковском направлении, я нигде не вижу, — рассказал эксперт «Известиям».

Затишье без бури
Владимир Путин и Сергей Суровикин

Владимир Путин вручил командующему объединенной группировкой войск в зоне СВО генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени

Признаков масштабных и активных маневров не наблюдается, согласен и военный эксперт Василий Дандыкин.

Наступать будут, как сейчас, в направлении Кременной, где они уже понесли большие потери — три ротные тактические группы, танки и так далее. В основном следует ожидать появления беспилотников, возможно, активизируется бандподполье, будут провокации. Только они должны понимать, что в ответ на каждую такую провокацию по украинским объектам будут наноситься удары. Хотя в целом силы для крупного наступления у них иссякли, — отметил он. — Не исключено, что будут обстреливать и новые территории, и Брянщину. Не исключены удары по Донецку. Над Севастополем уже сбили беспилотники. ДРГ пытаются что-то сделать. Так что спокойно там нашим ребятам не будет.

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Наступление продолжается

Днем 31 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре в местных СМИ и соцсетях появились сообщения о работе ПВО и многочисленных взрывах. Они были зафиксированы в Киеве, Запорожье, Хмельницком, Харьковской и Винницкой областях. Местные власти сообщили также о взрывах в промышленной зоне Краматорска в ЛНР, который сейчас контролируется киевским режимом.

В Минобороны России рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На южно-донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Затишье без бури
Военнослужащие РФ

Военнослужащие РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки потери украинских сил здесь составили более 80 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа. Трем ротным тактическим группам Вооруженных формирований Украины (ВФУ) российские войска нанесли поражение на купянском направлении. Потери противника составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, отметили в ведомстве. За сутки на краснолиманском направлении безвозвратные потери ВФУ составили до 140 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

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За два дня в зоне спецоперации уничтожено более 20 украинских артиллерийских орудий, САУ и РСЗО

Кроме того в результате ударов ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников.

Ракетные войска и артиллерия поразили 75 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях. Также уничтожены радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пять американских радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и военная техника в 92 районах сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, две боевые машины РЗСО «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Из них ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов республики. Также выведены из строя четыре американские артиллерийские системы М777 и самоходная гаубица Dana чешского производства.

Истребители ВКС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах Нововасильевки и Новоэкономического в ДНР. Кроме того войска ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников.

Затишье без бури
Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация»

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

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