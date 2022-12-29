Сломать системы: ВС России активизировали контрбатарейную борьбу в Донбассе

Вооруженные силы РФ активизировали контрбатарейную борьбу в зоне военной спецоперации. За сутки уничтожено более 10 РСЗО, САУ и артиллерийских систем, включая гаубицы 777, произведенные в США , сообщили 28 декабря в Минобороны РФ. Успехи в борьбе с украинской артиллерией обеспечили новые комплексы, позволяющие моментально засечь координаты орудий противника, отмечают эксперты. В течение дня российская армия продолжала наносить массированные огневые удары по позициям, командным пунктам, складам и районам сосредоточения войск противника.

Комплексы против пушек

В районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка , сообщили в Минобороны РФ.

— В районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». В районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое ДНР и Чернобаевка Херсонской области уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка ДНР уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30 , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сломать системы Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Днем ранее, как уточнили в Минобороны РФ, в зоне СВО было разбито 13 реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и самоходных артиллерийских орудий, включая две гаубицы М777 американского производства. За два дня ВФУ потеряли более 20 орудий, РСЗО и САУ.

Украинские формирования активно используют тактику «блуждающих» батарей, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Бороться с артиллерий в этом случае очень трудно, — отметил он. — Их РСЗО и орудия не стоят на месте, а, нанеся удар, тут же покидают позиции. Е ще недавно на линии соприкосновения было мало специальных комплексов контрбатарейной борьбы, поэтому мы не справлялись с обнаружением артиллерии противника. Но за время проведения СВО российская промышленность провела великолепную работу и создала несколько систем, которые были доставлены на линию боевого соприкосновения в достаточном количестве. Новая техника позволяет вовремя засечь позиции противника и передать их координаты ударным артиллерийским и авиационным подразделениям. Это объясняет большие потери среди украинских артиллеристов — их начали ловить во время ведения огня и уничтожать.

Эксперт напомнил, что противник использует артиллерийские системы и РСЗО для обстрела мирных городов и их инфраструктуры.

— Эти обстрелы иначе как террористическими назвать нельзя, — отметил он. — И уничтожение украинской артиллерии спасет жизни многим мирным жителям.

Невезучие М777

В Минобороны 28 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля, — рассказал Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ, а также 103-й бригады теробороны. Уничтожены более 170 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

Сломать системы Вертолет Ка-52 Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

На донецком направлении за сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих , один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На южно-донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВФУ и иностранных наемников. Уничтожены более 70 военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Кроме того, ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа ВФУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка в ДНР.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВФУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, склад с вооружением и военной техникой, 97 районов сосредоточения войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танка и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7792 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Удачная контратака

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Продвигаясь в район боевых действий, старший матрос Артур Гарифуллин обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Завязался бой, в котором БМП Артура подбили противотанковой ракетой. Он получил ранения и контузию, но смог покинуть загоревшуюся машину, эвакуировав из нее раненых товарищей.

Укрыв их в безопасном месте, Артур продолжил бой, уничтожил пять боевиков. Понеся потери, группа украинских диверсантов бежала. Артур оказал первую медицинскую помощь раненым и организовал их эвакуацию.

— Оставшаяся часть группы отправилась на помощь подразделению в заданный район. Благодаря личному мужеству и выдержке Артура Гарифуллина удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, — отметили в военном ведомстве.

Сломать системы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В составе штурмовой группы сержант Виктор Боженов прикрывал основные силы подразделения. Несмотря на ожесточенное сопротивление, наши военнослужащие без потерь овладели опорным пунктом противника.

На следующий день подразделения ВФУ начали атаку, открыв артиллерийский огонь по позициям наших войск. Вытащив из-под огня раненого товарища, Виктор оказал ему первую медицинскую помощь, а после вступил в бой с противником . В ходе столкновения сержант обнаружил вражеский квадрокоптер и метким огнем уничтожил его.

Лишенные возможности корректировать огонь боевики прекратили обстрел, после чего российские военнослужащие перешли в контратаку и отбросили противника на исходные позиции. «Благодаря высокому профессионализму, мужеству и самоотверженности Виктора Боженова нашему подразделению удалось отбить атаку», — подчеркнули в Миноброны.