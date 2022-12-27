Под лед нормально: российские субмарины испытали в условиях Арктики

Подводные «черные дыры» — так на флоте называют дизельные подлодки проекта 636.3 — прошли проверку на Северном морском пути (СМП). Минобороны провело испытание этих субмарин в арктических условиях. В ходе маневров уникальные субмарины тренировались бороться как с подводными, так и с надводными целями. В частности, были проведены пуски крылатых ракет «Калибр». Теперь подводные лодки этой серии смогут успешно прикрывать СМП. По словам экспертов, подобных маневров в северных морях не проводилось в течение многих десятилетий. Подробности испытаний — в материале «Известий».

Проверено Арктикой

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время субмарины проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике — в том числе и на Северном морском пути. Решение принято в конце осени нынешнего года — после анализа результатов действий подводной лодки этой серии на северо-востоке России. Проверка прошла в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022».

В сентябре по итогам учений в Минобороны сообщали, что в ходе экспедиции «Умка-2022» подводные крейсеры с крылатыми ракетами «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота (ТОФ), находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс».

За последние годы Минобороны провело уже несколько таких мероприятий. Так, в прошлогодней экспедиции приняли участие силы и средства Северного флота. В нынешнем же году действия в северо-восточных арктических регионах отрабатывали военнослужащие ТОФ. Участвовала в испытаниях и подводная лодка «Магадан».

Выслали Магадан_2 Военнослужащие ВМФ РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Магадан» был передан флоту в октябре прошлого года. За прошедшее время экипаж осваивал свои задачи, проводил испытания, и в итоге лодка прошла Северным морским путем на Тихий океан. В этом походе корабль и выполнил учебно-боевые задачи в полярных широтах

Изначально корабли 636-й серии разрабатывались для экспорта в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов по проекту и его модификациям строились лодки для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем было принято решение закупить такие субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии эти лодки отличаются лучшими ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, наличием автоматизированной системы управления, современным навигационным комплексом.

Дорога жизни

— В прошлый раз дизель-электрические подводные лодки переходили по Севморпути в 50-е годы прошлого века, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это был непростой переход — переводили большой отряд кораблей, часть лодок застряла. И сейчас, впервые за многие десятилетия, дизель-электрическая подводная лодка совершила переход по СМП на Тихоокеанский флот.

Это значимое событие. Ни в 1980-е, ни в 1990-е, ни в последние десятилетия такие корабли Севморпутем не ходили — это делали только атомные подводные лодки. И во время перехода субмарина решала определенные задачи, связанные с учениями «Умка-22», которые проходили в Арктике. Заодно корабль обкатали в северных морях. Теперь при необходимости лодки этого проекта смогут действовать в Заполярье — к примеру, патрулировать Севморпуть, вести разведку, добавил эксперт.

Последнее время Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских. В прошлом году отряд кораблей Северного флота в ходе маневров тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

— Северный морской путь исторически принадлежит России, — напомнил «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Ранее это оспаривалось, но не в агрессивной форме, а в политической и правовой. А сейчас оспаривается в агрессивной форме . И чтобы агрессивные претензии не воплотились в жизнь, нам надо утверждать свое присутствие в Арктике. А кроме того, Северный морской путь ведет из Европы на Дальний Восток и в юго-восточную Азию, так что его значение трудно переоценить. Думаю, что по мере постепенного потепления в мире будет открываться всё больше возможностей по использованию Северного морского пути.

Невидимые и бесшумные

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали черными дырами. Эти субмарины способны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование или разведку.

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все эти корабли были направлены для службы на Черное море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. На данный момент построено три корабля серии. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, и в прошлом году в состав ВМФ вошла лодка «Магадан».

Выслали Магадан_1 Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из состава отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Субмарины проекта 636.3 имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину 74 м, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту он несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».