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Под лед нормально: российские субмарины испытали в условиях Арктики

Дизель-электрическая лодка проекта 636.3 приняла участие в учениях, которые не проводились на Севморпути несколько десятилетий
Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Подводные «черные дыры» — так на флоте называют дизельные подлодки проекта 636.3 — прошли проверку на Северном морском пути (СМП). Минобороны провело испытание этих субмарин в арктических условиях. В ходе маневров уникальные субмарины тренировались бороться как с подводными, так и с надводными целями. В частности, были проведены пуски крылатых ракет «Калибр». Теперь подводные лодки этой серии смогут успешно прикрывать СМП. По словам экспертов, подобных маневров в северных морях не проводилось в течение многих десятилетий. Подробности испытаний — в материале «Известий».

Проверено Арктикой

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Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время субмарины проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике — в том числе и на Северном морском пути. Решение принято в конце осени нынешнего года — после анализа результатов действий подводной лодки этой серии на северо-востоке России. Проверка прошла в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022».

В сентябре по итогам учений в Минобороны сообщали, что в ходе экспедиции «Умка-2022» подводные крейсеры с крылатыми ракетами «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота (ТОФ), находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс».

За последние годы Минобороны провело уже несколько таких мероприятий. Так, в прошлогодней экспедиции приняли участие силы и средства Северного флота. В нынешнем же году действия в северо-восточных арктических регионах отрабатывали военнослужащие ТОФ. Участвовала в испытаниях и подводная лодка «Магадан».

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Военнослужащие ВМФ РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан»

Военнослужащие ВМФ РФ на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Магадан» был передан флоту в октябре прошлого года. За прошедшее время экипаж осваивал свои задачи, проводил испытания, и в итоге лодка прошла Северным морским путем на Тихий океан. В этом походе корабль и выполнил учебно-боевые задачи в полярных широтах

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Изначально корабли 636-й серии разрабатывались для экспорта в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов по проекту и его модификациям строились лодки для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем было принято решение закупить такие субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии эти лодки отличаются лучшими ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, наличием автоматизированной системы управления, современным навигационным комплексом.

Дорога жизни

— В прошлый раз дизель-электрические подводные лодки переходили по Севморпути в 50-е годы прошлого века, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Это был непростой переход — переводили большой отряд кораблей, часть лодок застряла. И сейчас, впервые за многие десятилетия, дизель-электрическая подводная лодка совершила переход по СМП на Тихоокеанский флот.

Это значимое событие. Ни в 1980-е, ни в 1990-е, ни в последние десятилетия такие корабли Севморпутем не ходили — это делали только атомные подводные лодки. И во время перехода субмарина решала определенные задачи, связанные с учениями «Умка-22», которые проходили в Арктике. Заодно корабль обкатали в северных морях. Теперь при необходимости лодки этого проекта смогут действовать в Заполярье — к примеру, патрулировать Севморпуть, вести разведку, добавил эксперт.

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Северный морской путь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Последнее время Россия активно строит инфраструктуру в Арктике и размещает силы для прикрытия Севморпути. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», по статусу равное военному округу. На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских. В прошлом году отряд кораблей Северного флота в ходе маневров тренировал высадку морского десанта вдоль Северного морского пути. В разных районах полярные берега штурмовали подразделения морской пехоты и арктических мотострелков.

Северный морской путь исторически принадлежит России, — напомнил «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Ранее это оспаривалось, но не в агрессивной форме, а в политической и правовой. А сейчас оспаривается в агрессивной форме. И чтобы агрессивные претензии не воплотились в жизнь, нам надо утверждать свое присутствие в Арктике. А кроме того, Северный морской путь ведет из Европы на Дальний Восток и в юго-восточную Азию, так что его значение трудно переоценить. Думаю, что по мере постепенного потепления в мире будет открываться всё больше возможностей по использованию Северного морского пути.

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Невидимые и бесшумные

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали черными дырами. Эти субмарины способны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование или разведку.

Первая серия из шести подлодок проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все эти корабли были направлены для службы на Черное море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. На данный момент построено три корабля серии. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, и в прошлом году в состав ВМФ вошла лодка «Магадан».

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Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из состава отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил

Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из состава отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Субмарины проекта 636.3 имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину 74 м, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту он несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Тихоокеанский флот в постсоветские годы длительное время оставался без внимания. Новые корабли шли преимущественно в Арктику, на Балтику и на Черное море. Однако в последние годы в Минобороны России всерьез взялись за обновление корабельного состава ТОФ. В конце 2020 года в его состав вошел корвет «Гремящий» — головной корабль проекта 20385, способный применять ракеты «Калибр» и «Оникс». Одновременно в строй встал корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также была завершена глубокая модернизация большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». После установки противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и был переквалифицирован во фрегат. Кроме того, в состав ТОФа в 2020 году вошел новый базовый тральщик «Яков Баляев».

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