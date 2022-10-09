Едет «Магадан»: как новое поколение «Варшавянок» изменит возможности флота

В ближайшее время боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России пополнит новая единица — неатомная подводная лодка проекта 06363 «Магадан». Строительство серии из шести субмарин этого проекта для ТОФ началось в 2017 году на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. «Магадан» — уже третья подлодка, которая уйдет на Дальний Восток. А следом за ней достроят и четвертую — «Уфу». Как эти подводные корабли изменят боевые возможности флота и какие у них особенности?

Давняя история

«Магадан» и «Уфа» были заложены на «Адмиралтейских верфях» одновременно — 1 ноября 2019 года. К подлодкам проекта 06363 двоякое отношение. С одной стороны, их часто называют «черной дырой в океане» — за то, что их очень сложно обнаружить. С другой, высказывается мнение, что 06363 морально устарел — ведь все эти подлодки относятся к семейству проектов «Варшавянка», строительство которых было начато еще в СССР в 1980-е годы.

СССР, а затем и Россия, — один из крупнейших производителей и эксплуатантов неатомных подлодок в мире. В советское время именно они составляли достаточно большую долю подводных сил. Причем еще в 1990-е годы в составе флота можно было встретить весьма экзотические варианты лодок, разработанных в 1950–1960-е годы. К 2010-м годам в строю остались только корабли 1980–1990-х годов постройки, которые можно отнести в большому семейству лодок проектов 877 / 636. В СМИ их часто называют «Варшавянка». Это так называемые большие лодки — более крупных неатомных субмарин сейчас никто в мире не строит, так как в этом нет смысла. Лодки большего размера сейчас все несут атомную энергетическую установку.

Едет Магадан_1 Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» «Магадан» на стапеле завода «Адмиралтейские верфи» на торжественной церемонии спуска на воду. 26 марта 2021 года Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Создание большой дизель-электрической подводной лодки самого совершенного по тем временам типа было начато по тактико-техническому заданию, утвержденному ВМФ СССР в 1974 году. Проектирование велось конструкторским бюро «Рубин» из Ленинграда под руководством главного конструктора Юрия Кормилицына. Закладка головной лодки Б-248 проекта 877 состоялась 16 марта 1980 года в Комсомольске-на-Амуре. В сентябре 1980 года ее спустили на воду, а 31 декабря 1980 года — сдали Тихоокеанскому флоту.

Ввод в строй и испытания продолжались до 1982 года, после чего началось крупносерийное производство сразу на четырех предприятиях. Завод имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре построил 15 лодок этого проекта, «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде — 17, Ленинградское Адмиралтейское объединение — 7 и «Адмиралтейские верфи» — 11. Основное строительство лодок этого семейства в конце 1990-х и в 2000-е годы велось для поставок на экспорт — в Китай, Индию и Иран.

Подводный экспорт

Интересно, что именно «Варшавянкой» назывались только экспортные подводные лодки проекта 877, а точнее проекта 877Э («экспортный»), которые выпускались начиная с 1985 года и были поставлены в страны Варшавского договора, — в Польшу (Б-351 / Orzel) и Румынию (Б-801 / Delfinul). Для продажи за границу в разные годы и на разных заводах выпускались усовершенствованные лодки проекта 877М («модернизированный»), аналогичные им по своим возможностям и техническому устройству лодки проекта 636 и «экспортный коммерческий» вариант 877ЭКМ. Последний поставляли в Алжир, Индию, Китай и Иран. Лодки этого типа были адаптированы к тропическим условиям эксплуатации и вооружены крылатыми ракетами экспортного комплекса Club-S, которые применялись из торпедных аппаратов.

Едет Магадан_2 Военнослужащие ВМФ РФ на торжественной церемонии подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан» Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В 2000-е годы проект 636 был кардинально переработан в части оборудования и комплекса вооружения, получил все лучшие разработки своего времени. На 636М установили новейший инерциальный навигационный комплекс, перископ с каналом ночного видения, ТВ-каналом и лазерным дальномером, новый комплекс вооружения с возможностью применения крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Несколько лодок проекта 636М были поставлены в Китай, Алжир и Вьетнам.

Наконец, после довольно длительного перерыва было принято решение о строительстве для ВМФ России неатомных подводных лодок проекта 06363, который является улучшенной модификацией 636М. В 2010 году на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге начато строительство первой серии из шести лодок для Черноморского флота России. На сегодняшний день все лодки этой серии построены, введены в состав флота и даже приняли участие в операциях против террористов в Сирии. С 2017 года ведется строительство аналогичной серии в шесть лодок для Тихоокеанского флота.

Оборона ареалов

Одна из основных задач современных тихоокеанских «Варшавянок» будет состоять в обороне «ареалов» своего флота, например, районов патрулирования стратегических атомных подводных лодок. По шумности и своим боевым возможностям современные неатомные лодки могут соперничать с атомными ударными лодками, а при решении оборонительных задач — когда не требуется совершать длинные скоростные перегоны под водой — такие лодки могут бороться с лодками потенциального противника на равных.

Едет Магадан_3 Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» на Кронштадском рейде на Главном военно-морском параде в День ВМФ Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» позволяет применять из торпедных аппаратов крылатые ракеты для поражения любых наземных целей на дальности до 2500 км. А кроме того — использовать современные противокорабельные крылатые ракеты, которые могут эффективно работать по авианосным ударным группам при одновременном ударе с разных направлений — проект 06363 может применять такой вариант «Калибров» на дальность не менее 500–700 км.