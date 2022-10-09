Едет «Магадан»: как новое поколение «Варшавянок» изменит возможности флота
В ближайшее время боевой состав Тихоокеанского флота ВМФ России пополнит новая единица — неатомная подводная лодка проекта 06363 «Магадан». Строительство серии из шести субмарин этого проекта для ТОФ началось в 2017 году на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. «Магадан» — уже третья подлодка, которая уйдет на Дальний Восток. А следом за ней достроят и четвертую — «Уфу». Как эти подводные корабли изменят боевые возможности флота и какие у них особенности?
Давняя история
«Магадан» и «Уфа» были заложены на «Адмиралтейских верфях» одновременно — 1 ноября 2019 года. К подлодкам проекта 06363 двоякое отношение. С одной стороны, их часто называют «черной дырой в океане» — за то, что их очень сложно обнаружить. С другой, высказывается мнение, что 06363 морально устарел — ведь все эти подлодки относятся к семейству проектов «Варшавянка», строительство которых было начато еще в СССР в 1980-е годы.
СССР, а затем и Россия, — один из крупнейших производителей и эксплуатантов неатомных подлодок в мире. В советское время именно они составляли достаточно большую долю подводных сил. Причем еще в 1990-е годы в составе флота можно было встретить весьма экзотические варианты лодок, разработанных в 1950–1960-е годы. К 2010-м годам в строю остались только корабли 1980–1990-х годов постройки, которые можно отнести в большому семейству лодок проектов 877 / 636. В СМИ их часто называют «Варшавянка». Это так называемые большие лодки — более крупных неатомных субмарин сейчас никто в мире не строит, так как в этом нет смысла. Лодки большего размера сейчас все несут атомную энергетическую установку.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» «Магадан» на стапеле завода «Адмиралтейские верфи» на торжественной церемонии спуска на воду. 26 марта 2021 года
Создание большой дизель-электрической подводной лодки самого совершенного по тем временам типа было начато по тактико-техническому заданию, утвержденному ВМФ СССР в 1974 году. Проектирование велось конструкторским бюро «Рубин» из Ленинграда под руководством главного конструктора Юрия Кормилицына. Закладка головной лодки Б-248 проекта 877 состоялась 16 марта 1980 года в Комсомольске-на-Амуре. В сентябре 1980 года ее спустили на воду, а 31 декабря 1980 года — сдали Тихоокеанскому флоту.
Ввод в строй и испытания продолжались до 1982 года, после чего началось крупносерийное производство сразу на четырех предприятиях. Завод имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре построил 15 лодок этого проекта, «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде — 17, Ленинградское Адмиралтейское объединение — 7 и «Адмиралтейские верфи» — 11. Основное строительство лодок этого семейства в конце 1990-х и в 2000-е годы велось для поставок на экспорт — в Китай, Индию и Иран.
Подводный экспорт
Интересно, что именно «Варшавянкой» назывались только экспортные подводные лодки проекта 877, а точнее проекта 877Э («экспортный»), которые выпускались начиная с 1985 года и были поставлены в страны Варшавского договора, — в Польшу (Б-351 / Orzel) и Румынию (Б-801 / Delfinul). Для продажи за границу в разные годы и на разных заводах выпускались усовершенствованные лодки проекта 877М («модернизированный»), аналогичные им по своим возможностям и техническому устройству лодки проекта 636 и «экспортный коммерческий» вариант 877ЭКМ. Последний поставляли в Алжир, Индию, Китай и Иран. Лодки этого типа были адаптированы к тропическим условиям эксплуатации и вооружены крылатыми ракетами экспортного комплекса Club-S, которые применялись из торпедных аппаратов.
Военнослужащие ВМФ РФ на торжественной церемонии подъема Андреевского флага на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Магадан»
В 2000-е годы проект 636 был кардинально переработан в части оборудования и комплекса вооружения, получил все лучшие разработки своего времени. На 636М установили новейший инерциальный навигационный комплекс, перископ с каналом ночного видения, ТВ-каналом и лазерным дальномером, новый комплекс вооружения с возможностью применения крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Несколько лодок проекта 636М были поставлены в Китай, Алжир и Вьетнам.
Наконец, после довольно длительного перерыва было принято решение о строительстве для ВМФ России неатомных подводных лодок проекта 06363, который является улучшенной модификацией 636М. В 2010 году на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге начато строительство первой серии из шести лодок для Черноморского флота России. На сегодняшний день все лодки этой серии построены, введены в состав флота и даже приняли участие в операциях против террористов в Сирии. С 2017 года ведется строительство аналогичной серии в шесть лодок для Тихоокеанского флота.
Оборона ареалов
Одна из основных задач современных тихоокеанских «Варшавянок» будет состоять в обороне «ареалов» своего флота, например, районов патрулирования стратегических атомных подводных лодок. По шумности и своим боевым возможностям современные неатомные лодки могут соперничать с атомными ударными лодками, а при решении оборонительных задач — когда не требуется совершать длинные скоростные перегоны под водой — такие лодки могут бороться с лодками потенциального противника на равных.
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» на Кронштадском рейде на Главном военно-морском параде в День ВМФ
Ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» позволяет применять из торпедных аппаратов крылатые ракеты для поражения любых наземных целей на дальности до 2500 км. А кроме того — использовать современные противокорабельные крылатые ракеты, которые могут эффективно работать по авианосным ударным группам при одновременном ударе с разных направлений — проект 06363 может применять такой вариант «Калибров» на дальность не менее 500–700 км.
Конечно, у атомоходов есть свои преимущества — автономность, скорость, тишина хода на высоких скоростях, условное отсутствие ограничений по количеству ракет и торпед. Но для многих задач это избыточные возможности. Опять же проект 06363 со всей современной начинкой наша промышленность может строить такими темпами, которые нужны флоту именно сейчас. Следом за «Магаданом» завершит испытания «Уфа». Уже достаиваются и две последние лодки, предназначенные для ТОФ, — «Можайск» и «Якутск».