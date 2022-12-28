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Ствол накрыт: российская армия уничтожает артиллерию ВФУ

За один день в зоне СВО выведено из строя 13 украинских дальнобойных орудий и САУ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Перед Минобороны РФ поставлены задачи на ближайшее время. Об этом 27 декабря заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. В следующем году, подчеркнул он, будет продолжен курс на поступательное развитие и повышение боевых возможностей ВС РФ. В этот же день в зоне проведения спецоперации в ходе контрбатарейной борьбы было уничтожено две артсистемы M777 американского производства, три РСЗО, две САУ и шесть гаубиц противника. Эксперты отмечают, что работа артиллерии сейчас не только обеспечивает надежную оборону, но и готовит почву для новых ударов российских войск.

Задачи поставлены

27 декабря в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу провел итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Глава военного ведомства заслушал доклады руководящего состава об итогах деятельности войск в уходящем году, о выполненных и запланированных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Ствол накрыт
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время заседания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Также Сергей Шойгу сообщил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием Верховного главнокомандующего Владимира Путина были подведены итоги уходящего 2022 года и поставлены задачи перед ведомством на ближайшее время.

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Он добавил, что в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. В конце совещания Сергей Шойгу поздравил коллег из МЧС с их профессиональным праздником.

«Ураган» притих

В Минобороны 27 декабря рассказали о том, как идет контрбатарейная борьба в зоне проведения военной спецоперации. В частности, в районе населенного пункта Нетайлово была вскрыта и уничтожена огневая позиция вместе с расчетом артиллерийской системы М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка.

Еще одну артиллерийскую систему М777 поразили в районе Преображенки в Запорожской области.

— В районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Недалеко от Красногоровки и Пречистовки в ДНР уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика».

Ствол накрыт
ВС РФ СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В районах Купянска в Харьковской области, Великой Новоселки в ДНР и Новогригоровки в Херсонской области уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

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Контрбатарейная борьба вышла на первый план на фоне позиционных боев на большинстве участков, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Без подавления и уничтожения вражеской артиллерии невозможно никакое наступление, — пояснил эксперт. — Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше. Украина за счет поставок из-за рубежа в значительной мере восстановила потери своей артиллерии, и теперь ее приходится вновь выбивать. Радует, что успехи тут у нас есть, и весьма существенные. Даже противник признает, что российская артиллерия его «перестреливает».

Интенсивные артиллерийские дуэли продолжаются не только под Артемовском и Марьинкой, но и по всей линии фронта, на основном протяжении которой бои приняли позиционный характер, напомнил Дмитрий Болтенков.

— Выбивание украинской артиллерии на таких участках ослабляет ВФУ и их огневые возможности, готовит почву для новых ударов российских войск, в том числе на неожиданных для противника направлениях, — резюмировал эксперт.

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Минус командный пункт

На купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное ЛНР уничтожено до 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три автомобиля, сообщили в Минобороны подробности боев 27 декабря.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны. Потери противника за сутки составили более 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Ствол накрыт
армия украины сво
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника за сутки уничтожено более 70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

Ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВФУ, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 89 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО РФ за сутки сбили три беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе города Дебальцево в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Командир «реактивщиков»

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В первый день спецоперации подразделения 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны совершили стремительный марш к Новой Каховке. Они сходу заняли и удерживали плацдарм на правом берегу Днепра вблизи населенного пункта Веселое.

Огневую мощь бригады обеспечивал реактивный артиллерийский дивизион под командованием подполковника Михаила Ермолина. Залпы 18 машин «Град» не раз накрывали противника.

Подразделения бригады успешно продвигались в Херсонской области. 2 марта они совершили марш от Веселого Херсонской области до Вознесенска Николаевской области, во время которого колонна попала в засаду.

Ствол накрыт
ВС РФ СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мотострелки продолжили движение, чтобы выполнить поставленную задачу, а части «реактивщиков» и тыловиков попали в оперативное окружение. Михаил Ермолин выдвинулся на небронированном грузовике «Урал», чтобы вывести из окружения более 35 человек. Благодаря его смелым и мужественным действиям удалось сохранить жизни военнослужащих и эвакуировать раненых. В ходе боя он получил смертельное ранение. Тело героя удалось вернуть во время одного из обменов, и сейчас он похоронен на Родине. У Михаила остались жена, сын, сестра, родители.

В одном из боев матрос Никита Шомин под обстрелами доставил людей и боеприпасы на позиции, а после вывез в безопасный район раненых российских военнослужащих.

Спустя несколько дней он сопровождал на БМП рекогносцировочную группу. При подъезде к населенному пункту его боевая машина была обстреляна противником. В результате экипаж и личный состав получили тяжелые ранения.

Никита оказал первую помощь себе и товарищам, взял командование группой на себя и эвакуировал всех в ближайшую лесополосу. Там он занял выгодную позицию и организовал оборону. Под сильным огнем группа Шомина в течение шести часов отбивала атаки противника, заставив его отступить.

В ходе боя с украинскими националистами старший прапорщик Валерий Шмидт оказывал неотложную помощь раненым в местах обстрела, после чего эвакуировал их с поля боя. Валерий лично вынес из-под огня противника восемь раненых, не способных самостоятельно передвигаться, чем спас им жизнь. После окончания боя Валерий обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Старший прапорщик также не раз оказывал медицинскую помощь мирному населению, пострадавшему от обстрелов с украинской стороны.

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