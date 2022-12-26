Унесенные «Торнадо»: системы залпового огня получили сверхточные ракеты

Самые дальнобойные отечественные установки залпового огня получат новые высокоточные боеприпасы. Для «Торнадо-С» разработана линейка ракет, предназначенных для поражения на удалении в десятки километров как укреплений, так и техники, пехоты и личного состава противника. Эксперты отмечают, что по своим характеристикам тяжелая российская РСЗО превосходит зарубежные аналоги и сейчас приоритетной задачей становится наращивание объемов выпуска для нее современных боеприпасов.

Усиление артиллерии

Как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, разработка новой линейки боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» завершена — ракеты уже поставляются в войска. У них, по словам собеседников издания, заметно увеличилась точность и выросла мощь боевых частей. Обновленные боеприпасы способны поражать технику, укрепления и живую силу противника на дальности в десятки километров. Правда, основные тактико-технические характеристики и принцип работы новых ракет не разглашаются.

В конце июля 2020 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал о разработке для «Торнадо-С» двух новых управляемых снарядов с дальностью свыше 100 км. С их помощью установка одним залпом способна поражать сразу несколько целей, находящихся во многих километрах друг от друга. По его словам, точность по сравнению с РСЗО «Смерч» выросла в 15–20 раз, что позволяет использовать их даже против малоразмерных объектов.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Торнадо-С»

На выставках также демонстрировались боеприпасы с осколочными и кумулятивно-осколочными боевыми элементами, которые пригодны для поражения как личного состава, так и тяжелой бронетехники. Новые «Торнадо-С» сохраняют и возможность использования всего перечня неуправляемых реактивных снарядов для наиболее распространенной сейчас РСЗО «Смерч».

На коллегии Минобороны 21 декабря этого года глава военного ведомства Сергей Шойгу предложил для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий, а также артиллерийские бригады большой мощности. В состав этих соединений могут войти и «Торнадо-С».

По своим техническим характеристикам «Торнадо-С» превосходит пресловутые HIMARS, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— У них выше дальность стрельбы, мощнее боевая часть и больше вариантов ракет, — отметил эксперт. — Задача «Торнадо» — работа по важнейшим целям как в тактической, так и в оперативной глубине обороны, на дальностях, что находятся вне зоны досягаемости ствольной артиллерии. Надо продолжать насыщать войска такими системами, чтобы даже командир дивизии мог оперативно «заказать» удар в интересах своего соединения на максимальную глубину.

Унесённые «Торнадо» РСЗО «Торнадо-С» Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Притом что даже в базовой версии снаряды «Торнадо-С» могут лететь больше чем на 100 км, одной только дальности сегодня недостаточно. Каждый довольно дорогостоящий боеприпас для таких систем должен быть высокоточным, чтобы без промаха поражать назначенную цель. Мощная боевая часть от 300-мм ракет идеальна для разрушения небольших мостов, в том числе понтонных, поражения укреплений и прочных зданий, складов боеприпасов и ангаров, в которых укрывается техника противника. Теперь главная задача — быстро наладить производство новых ракет в таких количествах, чтобы фронт в следующем году ощутил их применение, отметил эксперт.

Преемник «Смерчей»

300-мм РСЗО «Торнадо-С» разработана АО «Научно-производственное объединение «Сплав» им. А.Н. Ганичева» и выпускается компанией «Специальное конструкторское бюро» (СКБ). Решение о разработке модернизированного преемника «Смерчей» было принято в конце 2000-х годов. Первый их бригадный комплект поступил в армию в 2019-м. На следующий год комплексы впервые продемонстрировали публично на параде Победы в Москве.

«Ростех» не сообщает о точном количестве выпущенных РСЗО, но регулярно отчитывается о поставках новой техники в войска. В октябре компания сообщила об увеличении производства «в разы». Очередная партия «Торнадо-С» была отправлена с заводов 16 ноября этого года. По словам гендиректора СКБ Сергея Дядькина, «в связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены».

Внешне новые машины не сильно отличаются от своих предшественников. Они используют то же шасси МАЗ-543М и имеют 12 направляющих, как и «Смерч». Выдают новинку антенны аппаратуры связи, которые и позволяют объединить их в единый контур с другой техникой артиллерии и получать внешнее целеуказание, а также дополнительная кабина для командира расчета, откуда он может управлять наведением и стрельбой системы.

Унесённые «Торнадо» Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Каждый высокоточный боеприпас «Торнадо-С» может получать индивидуальное полетное задание. Корректировка при этом выполняется при помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара.

Одним из важнейших отличий стала увеличенная дальность — 120 км против 70–90 км у «Смерчей». Теперь она не уступает баллистическим ракетам «Точка-У». Минобороны России сообщало, что «Торнадо-С» активно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. С их помощью выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели, находящиеся на большом удалении — свыше 100 км.

Среди основных отличий «Торнадо-С» — модернизированная пусковая установка, оснащенная автоматизированной системой управления огнем. Она позволяет использовать как новые корректируемые боеприпасы, так и неуправляемые ракеты повышенной дальности. Установленная аппаратура позволяет автоматически определять координаты боевой машины и вычислять данные для стрельбы. Она же выполняет точное наведение пусковых в вертикальной и горизонтальной плоскости, что дает возможность расчету не покидать кабины для подготовки к стрельбе.

Министерство обороны ранее сообщало, что новая аппаратура и автоматизированные системы позволяют этим РСЗО обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, быстро наводиться на цель и в считаные минуты покидать позиции, чтобы избежать ответных ударов.