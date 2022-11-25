Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО

Модернизация вооружения России по итогам специальной военной операции затронет все системы — от высокоточных ракет до динамической защиты танков, объяснили «Известиям» эксперты. 24 ноября на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ президент страны Владимир Путин поставил задачу не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики. В Минобороны в этот день рассказали, что массовые ракетные удары накануне сорвали подвоз резервов украинским формированиям на фронте.

Преимущества и недостатки

В четверг по видеосвязи Владимир Путин провёл совещание с членами созданного в октябре этого года Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

— Мы запустили этот механизм, чтобы кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий — и в целом, но и по выполнению гособоронзаказа, по снабжению специальной военной операции , — напомнил президент.

К ключевым направлениям, необходимым, для Вооружённых Сил глава государства отнёс экипировку, снаряжение, медицину, денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях и специальную военную технику.

Боевое качество_1 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Владимир Путин призвал по каждому из этих направлений сформировать целевые задания с чёткими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого.

— Нам важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику, — отметил президент.

По словам Владимира Путина, на предстоящей вскоре коллегии Минобороны обсудят тесную совместную работу ВС и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, постановке перспективных задач перед промышленностью.

В 2023 году государственная программа вооружений будет корректироваться , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Модернизации и улучшению подвергнутся множество типов вооружения, — отметил он. — Перечислять их даже нет смысла — в программе есть слово «все». Спецоперация показала преимущества и недостатки всего нашего оружия и выявила современные тенденции. СВО продемонстрировала, что в конфликтах будет использоваться в большем количестве высокоточное оружие. Поэтому особое внимание уделят повышению точности, дальности оружия, автоматизации процессов целеуказания и боевого управления. Процесс модернизации коснется буквально всех систем. Например, той же динамической защиты танков, которую в зоне СВО проверили на прочность всеми возможными противотанковыми средствами.

Отрезали резервы

В четверг в Минобороны РФ рассказали подробности массированных ракетных ударов 23 ноября по Украине. Их нанесли по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Для этого были задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевое качество_2 Одна из улиц Киева после удара ВС РФ по критической инфраструктуре Украины Фото: REUTERS

По словам генерала, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах столицы.

Как писали «Известия», 23 ноября были временно обесточены все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС. Полностью или частично без электроэнергии оказались Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Хмельницкий и многие другие населенные пункты. В некоторых районах отмечались перебои со светом, мобильной связью и водой.

Атаки остановлены

Также в Минобороны сообщили, что 24 ноября после переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих. Они будут доставлены самолетами военно-транспортной авиации ВКС в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Вооруженные силы России продолжают вести бои с украинскими формированиями в зоне проведения военной операции.

На купянском направлении сорвана попытка подразделений ВФУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60 военнослужащих , одна боевая бронированная машина и два пикапа.

Боевое качество_3 Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» шестой армии Западной группировки войск РФ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На красно-лиманском пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка в ЛНР. Украинские формирования потеряли более 15 человек, одну боевую машину пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

На южно-донецком направлении сорваны попытки ВФУ контратаковать к населённым пунктам Владимировка, Павловка и Времевка. Пресечена и атака противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Всего противник потерял более 50 убитыми и ранеными , один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления 3-й танковой бригады ВФУ и 57-й горно-штурмовой бригады, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 152 района сосредоточения войск.

Боевое качество_4 Военная техника ВС РФ на запорожском направлении Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена установка РСЗО «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средства ПВО за сутки сбили четыре беспилотника в районах населенных пунктов Благовещенка в ДНР и Новопокровка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Отвага Оксаны Воронковой

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе СВО мужество и самоотверженность.

Медицинский отряд Оксаны Воронковой двигался в составе колонны подразделения десантников в заданный район . Когда командиру отряда поступила информация, что ведутся ожесточенные бои с противником, он принял решение направить в туда подвижную медицинскую группу.

Ночью военные медики прибыли в заданный район и начали оказывать помощь раненым десантникам. Националисты нанесли огневой удар по объекту. Часть снарядов упала рядом с временным медицинским пунктом, в результате чего здание частично обрушилось. Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после чего продолжила оказывать медицинскую помощь.

Боевое качество_5 Медик и военнослужащий в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции Фото: РИА Новости

— За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу», — рассказали в Минобороны.



Лейтенант Алексей Тимошенко проводил разведку направления возможного наступления противника, когда обнаружил движение штурмового отряда противника. Завязав бой, Алексей остановил движение штурмовой группы, что позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне. Противник, понеся значительные потери, отступил, бросив технику. Оперативные и грамотные действия лейтенанта Тимошенко позволили нанести значительные потери противнику и не допустить потерь среди его подчиненных, рассказали в военном ведомстве.