Вооруженные силы России взяли штурмом крупный укрепленный район перед поселком Невельское. Подразделения знаменитой 100-й бригады, сформированной в ДНР, смогли зачистить позиции и отразить две попытки контратаки. В данный момент до стратегически важного поселка Невельское остается всего 800 метров . О том, как российские подразделения освобождали поселок и какая тактика оказалась эффективной — в репортаже корреспондента «Известий».

«Основная группа на броне заходила с фланга и отрезала лесополосу...»

— Это стратегическая высота, находящаяся перед населенным пунктом Невельское , — рассказывает офицер НМ ДНР «Чак» о важности штурма, который завершила 100-я бригада. — Укрепрайон противника получил название «Бассейн», поскольку построен на месте водонакопителей системы орошения. Используя имевшиеся земляные валы, украинские войска смогли создать там большой по площади и крайне тяжелый для штурмовых действий каскад позиций.

НМ ДНР 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По словам «Чака», взять подобные укрепления в лоб практически нереально . Успех здесь обеспечили с помощью ударов с нескольких направлений и слаженной работой штурмовых групп и бронетехники.

— Задействованы были три группы. Основная группа на броне заходила с фланга и отрезала лесополосу, через которую шли поставки. Вторая группа шла в северном направлении, впрямую на укрепрайон. Третья группа шла за броней первой, — рассказывает «Чак» о тактике штурма. Пока вторая группа имитировала штурм укрепрайона в лоб, первая и третья, разделившись, отрезали пути снабжения и непосредственно штурм «Бассейна».

НМ ДНР 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Основная часть гарнизона в ходе штурма была уничтожена. 100-я бригада смогла блокировать пути отхода и быстро провести зачистку этого крупного укрепленного района. После чего занять оборону на огневых точках и встретить контратаки противника. Несмотря на массированное применение артиллерии, бойцы 100-й бригады устояли и смогли закрепиться на этой важнейшей высоте.

На Авдеевку

Стоит отметить, что в отличие от обороны «Бассейна», в которой украинские войска в большом количестве использовали резервистов, в контратаки шли специальные подразделения ВФУ. И если оборонявшие укрепрайон ВСУшники бросали тела и раненых, то контратаковавшие забрали своих при отходе. Не исключено, что такое не характерное для нынешних украинских войск поведение связано с наличием наемников из иностранных государств.

Большие потери личного состава украинских войск на Авдеевском направлении можно оценить по многим признакам, которые становятся известны при продвижении русской армии вперед. В поселке Опытное среди оборонявшихся не было обнаружено офицеров. Их нехватку подтверждали также и радиоперехваты . В районе «Бассейна» ВСУ были вынуждены задействовать артиллеристов, потерявших свои орудия, в качестве пехоты — еще один признак кадрового голода.

НМ ДНР 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Артиллерия — это специалисты. Задействовать их в качестве пехоты — вынужденная мера, по-другому и не скажешь. Можно сделать вывод, что у них не хватает сил и средств для обороны, раз они привлекают артиллерию , — рассказывает о своих наблюдениях «Чак».