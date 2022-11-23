С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»

Бойцы «группы Вагнера» в эти дни в пригородах Артемовска, где им удалось закрепиться на позициях вместе с подразделениями российских войск. Группа на этом направлении не отступала, а, наоборот, стабильно продвигается вперед . В огневой налет вместе с бронегруппой одного из отрядов отправился корреспондент «Известий». Он узнал, что такое «карусель» и «коробочка», увидел работу артиллеристов «Вагнера» и взвесил трофейное оружие образца 50-х годов.

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Мы едем на головной машине в колонне боевых машин пехоты (БМП). Целиком группу мы не видим. Все заранее знают задачу и огневые точки, стабильно работает связь, и необходимости в визуальном контакте между всеми машинами вроде бы и нет.

— Подъезжаем к Бахмуту и начинаем сейчас «накладывать» по скоплениям украинских боевиков , — рассказывает план участник группы, пока машины на скорости идут по трассе.

С машиной боевой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Современные БМП-3, объясняет он, вооруженные 100- и 30-миллиметровыми пушками, для огневых налетов бывают эффективнее танков. Две пушки на каждой машине позволяют выбрать необходимый вид боеприпаса для конкретной цели и в сумме имеют большой боезапас. Против укреплений это один из лучших вариантов.

Первая БМП-3 выходит на позицию, мимо, не задерживаясь, пролетает еще одна «коробочка» группы, уходя на свою огневую точку. Мы высаживаемся из своей машины и уходим в укрытие у дороги.

Первая БМП, на которой мы ехали, будет работать по укреплениям, а остальные машины — вести огонь по другим целям. Такая одновременная работа экипажей требует не только навыков и опыта, но и стабильной связи. Для точной стрельбы на больших дистанциях нужна постоянная корректировка с беспилотников или от наблюдателей. Это сложный маневр, но в группе чередуют различные приемы, не давая врагу приспособиться.

С машиной боевой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Когда возьмем Бахмут, он снова будет Артемовском, — шутит сотрудник «Вагнера» по поводу путаницы в названиях между старыми и новыми картами. Имеется в виду недавнее переименование города в рамках украинской кампании по декоммунизации.

Пирамиды за горизонтом

— Идут тяжелые бои, пехота и артиллерия работают постоянно. Мы выезжаем, перезаряжаемся, снова выезжаем. Работаем постоянно, с утра до ночи, и в ночное время тоже, — уточняет боец бронегруппы.

Долгого разговора не получается, доклад о готовности всех машин поступает быстро, и начинается «карусель». Первая БМП-3 очень быстро провела пристрелку и размеренно бьет по целям в глубине обороны. После серии из нескольких 100-миллиметровых снарядов экипаж ждет доклада по результатам поражения. Из посадки дальше от нас начинает очередями работать другая машина, прикрывая коллег огнем 30-миллиметровой автоматической пушки. Видно, как трассирующие снаряды пролетают через поле.

С машиной боевой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Наблюдатели докладывают, что цель поражена, и вместо новой серии выстрелов машина начинает выходить на дорогу. Звучит команда грузиться на броню.

На обратной дороге хорошо видна возведенная здесь линия обороны: за горизонт уходит множество рядов противотанковых бетонных заграждений в виде пирамид. Бойцы группы говорят, что спокойнее иметь за спиной такую сеть инженерных укреплений. Но они верят, что отходить за нее им не придется.

«Вагнер» на этом направлении не отступал, он, наоборот, стабильно продвигается вперед. Все наши собеседники сходятся во мнении, что таких подготовленных в инженерном отношении позиций видеть еще не приходилось, даже у противника, готовившегося к боевым действиям годами.

Вернувшись, обсуждаем скорость и плавность хода машин БМП-3. Бойцы группы хвалят эту машину, хотя до начала СВО о ней спорили. Сейчас она стала одной из самых востребованных в войсках.

С машиной боевой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Здесь важнее всего обслуживание, объясняют нам. Экипажи должны заниматься своей техникой после каждого выезда, чтобы она всегда была в идеальном состоянии. Тогда получается раскрыть ее большой потенциал целиком.

Трофейные раритеты

На прифронтовом полигоне бойцы «Вагнера» показывают нам трофейное оружие, захваченное в боях под Артемовском. Один из них чистит редкий советский пулемет ДПМ времен ВОВ. Тот немного легче своих современных аналогов и может быть полезен даже сегодня. Еще один раритет — американская винтовка М14 50-х годов прошлого века. Бывалое оружие в идеальном состоянии. Судя по всему, до этого года оно не покидало склад армейского резерва США. Это оружие украинских мобилизованных и территориальной обороны.

Иначе выглядит современный американский пулемет М240, которым были вооружены украинские националисты или действующие с ними иностранные наемники. Эта модификация самого распространенного натовского единого пулемета снабжена креплениями для прицелов и приборов. На корпусе дополнительные обозначения — это значит, что оружие было в действующей армейской части США, а не на складе резерва.

С машиной боевой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Пока мы рассматриваем трофеи, недалеко несколько раз проходят штурмовики Су-25 в черной расцветке. Постоянная обработка укреплений противника авиацией не прекращается. За ревом авиамоторов пропускаем первые пуски ракет «Града» и бежим смотреть, как работают артиллеристы «Вагнера». Следует новая пристрелочная серия из трех ракет. Почти одновременно с тем, как мы слышим разрывы, расчет подбегает, чтобы внести поправки. И только после очередной пристрелки следует полный залп, как его называют, «пакет». Боевая машина сразу же уходит, за ней из укрытия отправляется грузовик, в который запрыгивают бойцы со специальным артиллерийским прибором — буссолью.