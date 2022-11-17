 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Армия
Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн
/

Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины

Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все ракеты, выпущенные в ходе массированного удара 15 ноября, попали точно в назначенные объекты. Об этом на следующий день заявили в Минобороны России. Целью высокоточных ударов была система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. В ведомстве подчеркнули, что удары по Киеву не наносились, а все разрушения в городе произошли от падения украинских зенитных ракет. Эксперты отмечают, что ПВО противника продемонстрировала низкую эффективность и не способна отражать подобные атаки. В зоне проведения специальной военной операции российские подразделения продолжают удерживать оборону, а под Донецком — продвигаться вперед.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
Высокоточным оружием атакованы объекты в большинстве регионов страны

Все поражены

В среду в Минобороны России подвели итоги масштабных ракетных ударов по объектам на Украине, нанесенным днем ранее.

— 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены, — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось, а все продемонстрированные разрушения в жилых кварталах украинской столицы стали прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО, размещенных в черте города.

В ведомстве подчеркнули, что публикованные вечером 15 ноября в Польше снимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами ОПК как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. «Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы», — заявили в Минобороны.

123

Фото: REUTERS
Место падения ракеты

Украинская ПВО продемонстрировала очень слабый ответ на удар, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Потенциал эффективных комплексов С-300 и «Бук-М1», которые могут сбивать крылатые ракеты, явно на исходе. У Киева не хватает ракет, да и последние удары явно снизили количество боеготовых машин. Для действий из засад по авиации их ещё достаточно, но для отражения массированных ракетных налётов — нет. Ведь на перехват крылатой ракеты ПВО должно по нормативам применить две зенитные. Немногочисленные зарубежные комплексы погоды не сделали.

Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка
В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

Регулярные удары по критически важным объектам по всей Украине не позволяют сосредоточить все украинские средства ПВО вдоль линии фронта. Украинское командование вынуждено держать их даже в западной части страны. Именно оттуда прилетела накануне в Польшу ракета С-300. Такое рассредоточение облегчает задачу нашим ВКС на передовой.

Обращение к западным союзникам проблему Украины не решит, — считает эксперт. — У тех просто нет в достаточном количестве современных комплексов, которыми можно заменить десятки дивизионов «советского наследия» и прикрыть и линию фронта, и стратегические объекты в глубине страны. Массово, но не слишком быстро, они могут поставить только глубоко устаревшие ЗРК Hawk и различные модели малой дальности, по возможностям примерно соответствующим советским «Осам» и «Стрелам». Такой техникой полноценную систему ПВО всей страны не создать.

Как сообщали «Известия», днем во вторник в соцсетях появились многочисленные видео пролетов крылатых ракет над городами Украины. После массированного удара высокоточным оружием в большинстве регионов начались перебои с электричеством. Об отключении электроэнергии сообщали из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов.

На следующий день Вооруженные силы России продолжали наносить ракетные удары по военным объектам Украины. Как сообщили в военном ведомстве, за сутки российские самолеты и вертолеты, а также ракетные войска и артиллерия поразили семь пунктов управления ВФУ, склад боеприпасов, 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и 185 районов сосредоточения войск.

Цели достигнуты
Ракеты
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две артиллерийские системы М777 (США), украинская самоходная артиллерийская установка «Акация» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Удерживая оборону

Российские подразделения в среду продолжали отбивать атаки украинских формирований.

На купянском направлении удары армейской авиации ВКС России сорвали попытки наступления трех ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери украинских формирований — более 80 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки.

На красно-лиманском направлении отражены две попытки атак ротных тактических групп к населенному пункту Коломыйчиха в ЛНР. В результате ВФУ потеряли более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

На донецком российские войска продолжали наступать, ВФУ безуспешно пытались остановить их продвижение. Как сообщили в Минобороны, украинские формирования были рассеяны. Они потеряли более 160 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами.

Цели достигнуты
пво
Фото: РИА Новости

На южно-донецком направлении пресечена атака батальонной тактической группы ВФУ. Наступающие были отброшены на исходные позиции. Их потери составили более 65 военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области.

Средства ПВО за сутки сбили три БПЛА, 11 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнил Игорь Конашенков.

В упорных боях

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Цели достигнуты
сво
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Вызвать снаряд: почему удары по украинской артиллерии стали эффективнее
Российские войска всё активнее используют высокоточные и барражирующие боеприпасы в ходе СВО

Сержант Валерий Сибирских с подчиненными охранял расположение подразделения, когда обнаружил в лесополосе вооруженную группу боевиков. Вступив в бой, Валерий грамотно выстроил систему огня и определил сектора обстрела. Шквальным огнем российские военнослужащие уничтожили огневые точки, разгромив группировку боевиков. «Мужественные и самоотверженные действия сержанта Сибирских, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений», рассказали в Минобороны.

Штурмовая группа ефрейтора Ярослава Череванева освобождала населенный пункт от украинских формирований. Ярослав находился на передовых позициях и корректировал огонь артиллерии. Он оперативно и точно передавал координаты военной техники противника, благодаря чему российским войскам удалось освободить населенный пункт.

В ходе марша в район выполнения задач, колонна батальонной тактической группы сержанта Сергея Четина была атакована. «Сергей вывез технику связи из-под обстрела и укрыл в лесном массиве. Сержант доложил командованию о нападении и местоположение позиций боевиков. По ним был нанесен артиллерийский удар, что позволило колонне продолжить движение и прибыть в заданный район», отметили в ведомстве.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022