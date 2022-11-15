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Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка

В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Минобороны 14 ноября рассказали об успехах российских подразделений на угледарском направлении: в результате упорных боев они взяли под контроль село Павловка. Эксперты отмечают, что в этом районе особенно отличились подразделения морской пехоты, подготовленные к действиям в населенных пунктах. До этого в военном ведомстве уже отмечали действия там же 155-й бригады МП. На других направлениях российские войска продолжают удерживать оборонительные рубежи, нанося потери наступающим украинским формированиям.

«Черные береты»

На прошлой неделе в Минобороны раскрыли подробности о боях под Угледаром. По словам военных, подразделения 155-й бригады морской пехоты более 10 суток к тому времени вели эффективные наступательные действия на угледарском направлении против украинской армии и иностранных наемников. «Продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до 5 км в глубину украинских оборонительных позиций. За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй», — заявили тогда в оборонном ведомстве.

Вводные ресурсы
Военнослужащий морской пехоты
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Павловка находится южнее Угледара, который стал важным узлом обороны ВФУ, и примерно в 50 км юго-западнее Донецка. В боях на этом направлении отметились подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

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Морская пехота России, особенно Тихоокеанского флота в лице 155-й и 40-й бригад, демонстрирует в спецоперации фантастические мужество и героизм, — отметил он. — На мой взгляд, пора рассмотреть вопрос о присвоении им почетных наименований, как это было в годы Великой Отечественной войны. «Черные береты» — хорошо подготовленные и высокомотивированные подразделения, натренированные вести бой в городе, что считается сложнейшим видом боевых действий. Это по-настоящему элитная пехота, без кавычек.

Эксперт отметил, что в Павловке и рядом с ней украинские формирования создали два десятка сильных опорных пунктов, каждый из которых пришлось зачищать с упорными боями. Сейчас на этом направлении российские войска пытаются ударами через Павловку и Водяное окружить город Угледар. ВФУ предпочитают не оставаться в «котлах» и при угрозе окружения будут вынуждены оставить этот важный город. Затем можно будет продолжить наступление в сторону Кураховского водохранилища, рассказал Дмитрий Болтенков.

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Удерживая рубежи

Российские подразделения в понедельник продолжали отбивать атаки украинских формирований.

На купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам генерала, потери украинских формирований составили более 120 военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей.

Вводные ресурсы
украинская армия сво
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

На краснолиманском направлении отражена атака двух мотопехотных рот ВФУ, усиленных иностранными наемниками. Потери ВФУ за сутки составили до 90 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов, рассказали в военном ведомстве.

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На южно-донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВФУ атаковать в сторону Новоселки Донецкой Народной Республики. Украинские формирования потеряли более 80 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля, сообщили в Минобороны.

Высокоточными ударами

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления ВФУ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, склад вооружения и военной техники, хранилище топлива для военной техники ВФУ, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 174 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены две батареи РСЗО HIMARS и «Ольха».

Вводные ресурсы
РСЗО HIMARS
Фото: TASS/Zuma/Armed Forces of Ukraine

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть БПЛА, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

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Огонь по диверсантам

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В составе противотанкового дивизиона старший прапорщик Роман Николаев поддерживал обороняющихся мотострелков, когда украинские националисты атаковали позиции наших войск.
Отражая атаку диверсантов, экипаж Романа уничтожил один танк, одну БМП и девять националистов. В результате противник спешно покинул огневые позиции и отступил.

— Благодаря мужеству и профессионализму старшего прапорщика Николаева, а также слаженной работе подчиненного личного состава попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск была сорвана, — подчеркнули в военном ведомстве.

Вводные ресурсы
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» ВС РФ
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Старший лейтенант Владислав Журавлев поддерживал огнем российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт. Украинские националисты попытались восстановить над ним контроль и атаковали. В ходе обороны экипаж Владислава отразил нападение противника, имеющего численное превосходство. Прицельным огнем подразделение Журавлева уничтожило большое количество националистов, в том числе иностранных наемников, и сожгло четыре боевые машины.

Батальонная тактическая группа старшего прапорщика Романа Калашникова освобождала населенный пункт. Экипаж организовывал устойчивую связь с командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями. Находясь на позиции, Роман обнаружил группу украинских диверсантов, планирующих атаковать район расположения наших войск. Вместе с подчиненными он открыл прицельный огонь по противнику, уничтожив до 20 националистов.
Смелые и решительные действия старшего прапорщика Романа Калашникова позволили сорвать готовящиеся националистами диверсии и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских радикалов, отметили в Минобороны.

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