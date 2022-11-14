Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных

Евросоюз запустит к концу ноября миссию по подготовке 15 тыс. украинских военных . Об этом по итогам встречи глав МИД стран ЕС сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель . По его словам, в общей сложности Брюссель потратил €8 млрд на военную помощь Киеву и продолжит оказывать ему поддержку. Новые санкции против России ЕС не анонсировал . Хотя глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и продолжает утверждать, что Брюссель рано или поздно введет порог цен на нефть. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в настоящий момент в объединении назрел кризис консенсуса . При этом, по их мнению, отсутствие новых мер против Москвы и заявления ряда стран о необходимости сохранения диалога с РФ не говорят о смене риторики в ЕС .

Долг поддержки

14 ноября в Брюсселе состоялась неформальная встреча глав МИД ЕС. Некоторые из них выступили с осторожными призывами не отказываться от диалога с Россией. Глава австрийской дипломатии Александр Шалленберг заявил, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой . По его словам, Россию невозможно отменить . Одновременно он отметил и то, что пока время для такого диалога не пришло.

Определились с солдатами Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Франции Эммануэль Макрон в этот день также призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров . Причем, как сообщают СМИ, лидер Пятой республики планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину после завершения саммита G20 в Индонезии. Однако в целом в Европе считают, что только Киев может определить условия переговоров. «Украина решит, что делать. Наш долг — поддержать ее», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом замглавы МИД России Александр Грушко 14 ноября заявил, что Россия не наблюдает никаких дипломатических усилий Парижа и Вены, а их призывы к переговорам с Украиной — «это риторика» .

В то же время ЕС сейчас не собирается принимать новый пакет санкций против России . «Сегодня этого не произойдет. Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь четкую легальную базу», — сказал Жозеп Боррель. Однако он отметил, что ЕС «не остановился» и члены объединения продолжают выступать с предложениями. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в Брюсселе, что его страна ждет от европейских институтов ответ на предложения по девятому пакету.

Напомним, ранее ЕС обсуждал возможность введения потолка цен на российские нефть и газ. Однако согласия страны блока не достигли . Как объяснил 12 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц, причина тому — зависимость многих государств от поставок российских энергоносителей .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам 14 ноября, что ЕС готов работать над дальнейшим воплощением в жизнь введения потолка цен на нефть. При этом она сообщила, что предполагаемый уровень цен на российскую нефть в Евросоюзе не определили.

Определились с солдатами Фото: REUTERS/Tatiana Meel

— Всерьез говорить об изменении риторики в Брюсселе не приходится . Предыдущий опыт взаимодействия в ЕС показывает, что, когда у них появляется возможность прийти к взаимовыгодному компромиссу внутри сообщества, они могут вводить дополнительные ограничения. Другой вопрос, что сейчас они достигли определенного переговорного предела внутри ЕС , — сказала «Известиям» декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

По ее словам, долгие годы компенсационный механизм позволял обеспечивать консенсус в объединении. Сейчас же он находится в фазе сбоя . Вопрос о том, как именно придется компенсировать потери в сфере энергетики разным странам ЕС и насколько хватит этого механизма, сейчас открыт, отмечает эксперт. «Так что причина отказа от новых санкций сейчас объясняется экономической ситуацией и институциональными особенностями. Это может быть параллельно упаковано как приглашение к переговорному процессу, но ценность его невелика », — добавила Анастасия Лихачева.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил «Известиям», что уже введенные санкции против РФ в сфере энергетики и так почти свели на нет кооперацию в этой области.

— В рамках существующего режима санкций, включая нефтяное эмбарго, дальнейшие шаги для сворачивания сотрудничества в энергетической сфере и не требуются . Также газовые поставки из РФ в Европу уже нарушены из-за диверсий на «Северных потоках». Вероятно, именно поэтому о дальнейших шагах открыто ЕС пока и не говорит, — добавил депутат.

Определились с солдатами Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

На пресс-конференции Жозеп Боррель отметил: ЕС никогда не рассчитывал, что санкции позволят закончить конфликт на Украине. По его мнению, они прежде всего показывают поддержку украинскому народу. Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что Брюссель намерен и дальше изолировать РФ на международном уровне и оказывать как на нее, так и на ее сторонников экономическое давление.

На поле боя

Центральной темой встречи 14 ноября стала миссия ЕС по подготовке 15 тыс. украинских военных . Главы МИД договорились запустить ее в течение двух недель. «Новости с фронта подтверждают, что стратегия ЕС по оказанию обширной военной помощи Украине является правильной», — считает Жозеп Боррель.

По его словам, миссия EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine) может заработать до конца ноября . Решение о ее создании было принято еще 17 октября. На нее будет выделено €106,7 млн . Согласно информации немецкого издания Welt am Sonntag, мандат миссии продлится два года.

Определились с солдатами Фото: REUTERS/Andy Commins

Основные тренировочные базы EUMAM Ukraine будут расположены на территории Польши , часть учений будет проходить в Германии. Франция также объявила о том, что примет на обучение до 2 тыс. украинских военнослужащих.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва отрицательно оценивает инициативу ЕС о тренировочной миссии для украинских военных, но «не удивлена этому» .

Отметим, ряд стран объединения, хотя и поддерживает идею EUMAM Ukraine, воздерживается от прямого участия. В частности, это касается Австрии и Венгрии . В то же время некогда нейтральная Финляндия не исключает, что будет обучать украинских солдат на своей территории. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Кайкконен.

Военный эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков отметил в беседе с «Известиями», что программы по подготовке украинских военных идут в том числе в странах Европы почти с самого начала СВО.

— Цель тренировочной миссии — как пополнение ВСУ, так и курсы повышения квалификации частей , находящихся на переформировании. У ЕС также стоит задача обучить использованию поставляемых вооружений, но это не главное, — отметил эксперт.

По его словам, европейцы планируют повысить боеспособность ВСУ, но не собираются подтягивать их к стандартам НАТО , последнее — во многом бюрократический, а не практический вопрос.



Возможные сроки подготовки 15 тыс. военных зависят от программы и задействованной инфраструктуры, а также от количества участвующих в миссии стран, добавил он. «Это можно сделать и за три месяца. Но не стоит забывать, что это в любом случае не первая партия украинских военных, которая проходит обучение в странах альянса. Общая цифра довольно крупная », — заключил Ермаков.

Определились с солдатами Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak