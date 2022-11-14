Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте

В минувшие выходные российские войска успешно продвигались на донецком направлении. В частности, был полностью освобожден поселок Майорск. На других участках бойцы сдерживали атаки украинских формирований. Российскими высокоточными ударами в эти дни был уничтожен арсенал авиационных средств поражения, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства. Эксперты отмечают, что на данный момент донецкое направление стало основным, и прогнозируют дальнейшие успехи в этом районе.

Главное направление

Вооруженные силы России 12 и 13 ноября продолжали вести бои с украинскими вооруженными формированиями.

— На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На южно-донецком направлении в субботу и воскресенье ВФУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Все контратаки отражены, украинские силы рассеяны, заявили в Минобороны. При этом ВФУ потеряли более 145 военнослужащих и иностранных наемников, бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами, семь боевых бронированных машин и пять пикапов.

— В текущей обстановке донецкое направление стало основным, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но всё может поменяться, потому что противник тоже будет использовать резервы, и у него есть свои планы. Сейчас он занял правый берег Днепра, у него освободились силы, и они будут где-то использованы.

По мнению эксперта, в ближайшие недели российские подразделения будут продвигаться дальше на донецком направлении.

Равнение на Донецк Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Сейчас, когда стало понятно, что мы не будем наступать на Николаев, что в районе нижнего течения Днепра никаких действий не будет, надо ожидать, что основное появление резервов будет сосредоточено вокруг Донецка. Думаю, этот донецкий «серп» будет спрямляться к Днепру, от Запорожья и выше, — пояснил эксперт.

В воскресенье, 13 ноября, на купянском направлении ВФУ силами двух ротных тактических групп, усиленных боевиками, дважды безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск. В результате огневого поражения они понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции.

В этот же день были сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп ВФУ в направлении населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР.

В субботу на этом тактическом направлении также была отбита атака двух батальонных тактических групп. Кроме того, огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВФУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери украинских формирований за двое суток составили около 270 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков, шесть автомобилей и 13 боевых бронированных машин.

На краснолиманском направлении в воскресенье были отражены две атаки ВФУ, которые наступали силами до ротной тактической группы. Они были остановлены в 2 км от переднего края обороны российских войск и отброшены к исходному рубежу. Также пресечена атака подразделений ВФУ в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.

Днем ранее на этом направлении были отражены атаки четырех ротных тактических групп ВФУ. Украинские формирования потеряли более 190 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

Равнение на Донецк Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР ВФУ силами до ротной тактической группы, усиленной иностранными наемниками, пытались атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Подразделения были вытеснены на минное поле и рассеяны, потери составили свыше 70 военнослужащих и боевиков, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Высокоточными ударами

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины, рассказали в воскресенье в Минобороны.

Помимо этого, за двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 120 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады, склад вооружения и военной техники и 419 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Кроме того, в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США, рассказали в Минобороны.

Истребительной авиацией ВКС России сбито два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Ясная Поляна Запорожской области и Песчаное Днепропетровской области.

Равнение на Донецк Фото: Министерство обороны РФ

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 12 беспилотников и 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Чаплинка, Новая Каховка и Новая Маячка Херсонской области, а также Житловка, Стаханов в ЛНР и Волноваха в ДНР.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Надежная связь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе боев по обороне города подполковник Сергей Фомин обеспечивал бесперебойной связью группировку российских войск. Он своевременно развернул узел связи на пункте управления и обеспечил его работу. Благодаря этому командование провело перегруппировку войск в соответствии с планами, укрепило оборону и не допустило прорыва сил ВФУ на своем участке фронта, рассказали в военном ведомстве.

Колонна старшего прапорщика Ивана Курушина на марше попала под обстрел. Иван, рискуя жизнью, вывел комплексную аппаратную из-под огня. Он обеспечил устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием, что позволило организовать оборону, грамотно скоординировать силы в бою и отразить атаку боевиков, отметили в Минобороны.

Равнение на Донецк Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Батальонной тактической группе сержанта Дмитрия Разинкина поставили задачу организовать оборону на подступах к одному из освобожденных населенных пунктов. Боевики неоднократно пытались прорывать рубежи и взять поселок под свой контроль. Дмитрий с подчиненными отражал атаки. Российские военные сдержали натиск и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили украинские формирования, рассказали в ведомстве.

После обстрела пункта управления одного из подразделений российских войск часть оборудования и линий связи вышла из строя. Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин вместе со взводом оперативно устранил повреждения. Это позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями, заявили в Минобороны.

Подразделение старшины 2-й статьи Александра Сахно вытесняло боевиков из населенного пункта. Александр обнаружил в заброшенном здании и лично задержал украинского диверсанта-разведчика, который выдал сведения о месте дислокации, численности и командире своей разведывательно-диверсионной группы.

— Грамотные и самоотверженные действия старшины 2-й статьи Сахно позволили предотвратить диверсионную деятельность противника на данном направлении, избежать гибели личного состава и уничтожения российской военной техники, — рассказали в Минобороны.

Сержант Алексей Фоменко обнаружил в лесополосе опорный пункт ВФУ. Он обошел укрепления с фланга, занял выгодную позицию и снайперским огнем уничтожил пулеметный расчет и трех боевиков. Всего в ходе боя отделением Алексея было уничтожено более 10 боевиков. Благодаря профессиональным действиям сержанта Алексея Фоменко украинскому вооруженному формированию был нанесен значительный урон, рассказали в ведомстве.