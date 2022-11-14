 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о звуках взрывов в Луганске
Мир
Президент Индонезии призвал смягчить риторику в адрес России на G20
Мир
В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрывах в Стамбуле
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Армия
В Херсонской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле
Армия
Военкор «Известий» показал работу казачьего батальона «Терек» под Угледаром
Спорт
Галактионов стал главным тренером футбольного клуба «Локомотив»
Мир
Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле терактом
Мир
В Киеве и семи областях Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения
Мир
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81
Спорт
Фигурист Гуменник выиграл четвертый этап Гран-при РФ в Москве
/

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте

Эксперты прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск в районе столицы ДНР
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В минувшие выходные российские войска успешно продвигались на донецком направлении. В частности, был полностью освобожден поселок Майорск. На других участках бойцы сдерживали атаки украинских формирований. Российскими высокоточными ударами в эти дни был уничтожен арсенал авиационных средств поражения, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского производства. Эксперты отмечают, что на данный момент донецкое направление стало основным, и прогнозируют дальнейшие успехи в этом районе.

Главное направление

Вооруженные силы России 12 и 13 ноября продолжали вести бои с украинскими вооруженными формированиями.

— На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На южно-донецком направлении в субботу и воскресенье ВФУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Все контратаки отражены, украинские силы рассеяны, заявили в Минобороны. При этом ВФУ потеряли более 145 военнослужащих и иностранных наемников, бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами, семь боевых бронированных машин и пять пикапов.

— В текущей обстановке донецкое направление стало основным, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но всё может поменяться, потому что противник тоже будет использовать резервы, и у него есть свои планы. Сейчас он занял правый берег Днепра, у него освободились силы, и они будут где-то использованы.

По мнению эксперта, в ближайшие недели российские подразделения будут продвигаться дальше на донецком направлении.

Равнение на Донецк
ВС РФ
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Сейчас, когда стало понятно, что мы не будем наступать на Николаев, что в районе нижнего течения Днепра никаких действий не будет, надо ожидать, что основное появление резервов будет сосредоточено вокруг Донецка. Думаю, этот донецкий «серп» будет спрямляться к Днепру, от Запорожья и выше, — пояснил эксперт.

В воскресенье, 13 ноября, на купянском направлении ВФУ силами двух ротных тактических групп, усиленных боевиками, дважды безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск. В результате огневого поражения они понесли большие потери и были отброшены на исходные позиции.

В этот же день были сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп ВФУ в направлении населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР.

В субботу на этом тактическом направлении также была отбита атака двух батальонных тактических групп. Кроме того, огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВФУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери украинских формирований за двое суток составили около 270 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков, шесть автомобилей и 13 боевых бронированных машин.

На краснолиманском направлении в воскресенье были отражены две атаки ВФУ, которые наступали силами до ротной тактической группы. Они были остановлены в 2 км от переднего края обороны российских войск и отброшены к исходному рубежу. Также пресечена атака подразделений ВФУ в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР.

Днем ранее на этом направлении были отражены атаки четырех ротных тактических групп ВФУ. Украинские формирования потеряли более 190 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

Равнение на Донецк
бойцы
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР ВФУ силами до ротной тактической группы, усиленной иностранными наемниками, пытались атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Подразделения были вытеснены на минное поле и рассеяны, потери составили свыше 70 военнослужащих и боевиков, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Высокоточными ударами

Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины, рассказали в воскресенье в Минобороны.

Помимо этого, за двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 120 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады, склад вооружения и военной техники и 419 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Кроме того, в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США, рассказали в Минобороны.

Истребительной авиацией ВКС России сбито два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Ясная Поляна Запорожской области и Песчаное Днепропетровской области.

Равнение на Донецк
СВО
Фото: Министерство обороны РФ

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 12 беспилотников и 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Чаплинка, Новая Каховка и Новая Маячка Херсонской области, а также Житловка, Стаханов в ЛНР и Волноваха в ДНР.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Надежная связь

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе боев по обороне города подполковник Сергей Фомин обеспечивал бесперебойной связью группировку российских войск. Он своевременно развернул узел связи на пункте управления и обеспечил его работу. Благодаря этому командование провело перегруппировку войск в соответствии с планами, укрепило оборону и не допустило прорыва сил ВФУ на своем участке фронта, рассказали в военном ведомстве.

Колонна старшего прапорщика Ивана Курушина на марше попала под обстрел. Иван, рискуя жизнью, вывел комплексную аппаратную из-под огня. Он обеспечил устойчивую связь внутри колонны и с вышестоящим командованием, что позволило организовать оборону, грамотно скоординировать силы в бою и отразить атаку боевиков, отметили в Минобороны.

Равнение на Донецк
связь
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Батальонной тактической группе сержанта Дмитрия Разинкина поставили задачу организовать оборону на подступах к одному из освобожденных населенных пунктов. Боевики неоднократно пытались прорывать рубежи и взять поселок под свой контроль. Дмитрий с подчиненными отражал атаки. Российские военные сдержали натиск и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили украинские формирования, рассказали в ведомстве.

После обстрела пункта управления одного из подразделений российских войск часть оборудования и линий связи вышла из строя. Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин вместе со взводом оперативно устранил повреждения. Это позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями, заявили в Минобороны.

Подразделение старшины 2-й статьи Александра Сахно вытесняло боевиков из населенного пункта. Александр обнаружил в заброшенном здании и лично задержал украинского диверсанта-разведчика, который выдал сведения о месте дислокации, численности и командире своей разведывательно-диверсионной группы.

— Грамотные и самоотверженные действия старшины 2-й статьи Сахно позволили предотвратить диверсионную деятельность противника на данном направлении, избежать гибели личного состава и уничтожения российской военной техники, — рассказали в Минобороны.

Сержант Алексей Фоменко обнаружил в лесополосе опорный пункт ВФУ. Он обошел укрепления с фланга, занял выгодную позицию и снайперским огнем уничтожил пулеметный расчет и трех боевиков. Всего в ходе боя отделением Алексея было уничтожено более 10 боевиков. Благодаря профессиональным действиям сержанта Алексея Фоменко украинскому вооруженному формированию был нанесен значительный урон, рассказали в ведомстве.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022