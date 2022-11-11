Береговая оборона: в чем сложность вывода группировки из-за Днепра

В Минобороны России 10 ноября сообщили о ходе маневра группировки с николаево-криворожского направления на подготовленные позиции на левом берегу Днепра . Приказ об отходе отдал министр обороны Сергей Шойгу накануне. Вывести гарнизон с правобережья Херсонской области с минимальными потерями — задача нетривиальная и требует провести целый комплекс мероприятий, отмечают эксперты: необходимо организовать прикрытие, обеспечить скрытность операций, не оставлять врагу боекомплект и технику. На других направлениях в этот день российские войска отбили все атаки украинских формирований.

На подготовленные позиции

В четверг российские войска на николаево-криворожском направлении осуществляли маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, рассказали в Минобороны. Как отметили в ведомстве, войска действуют «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Накануне командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил Сергею Шойгу о проблемах со снабжением войск на правом берегу Днепра из-за постоянных обстрелов и переправ. На фоне угрозы для жителей города и опасности изоляции российской группировки в Херсоне было принято решение организовать оборону на левом берегу Днепра.

Береговая оборона: Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин (слева) Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра, что все земли региона получится отстоять. «Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации» , — сказал он. Врио главы области отметил, что ситуация в регионе сейчас неспокойная и руководство вынуждено принимать тяжелые решения.

Вывод войск — сложнейшая операция, которая требует от командования проводить целый комплекс мероприятий, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Конечно же, это непросто. Как правило, выделяются силы, которые прикрывают отход, — объяснил он. — Классическая операция по отходу была в 1941 году во время эвакуации Одесского оборонительного района, когда генерал Эрих фон Манштейн вышел к Крыму. Части, которые прикрывали, уходили последними. У нас был также опыт вывода целой 58-й армии из Афганистана. Последним, как вы помните, уходил командарм. Это большая кропотливая работа . Там, где нужно, наносится огневое поражение, если противник ведет себя соответствующим образом. Ведь уходят не только люди, но и техника. Такие маневры требуют управления колоннами, работы комендатур, военной полиции, работы инженерных служб.

Необходимо обеспечить скрытность передвижений, сохранить личный состав и технику. Если что-то невозможно вывезти, боезапас отстреливается, техника, которую нельзя отремонтировать, уничтожается, добавил эксперт.

— Надо вести воздушную разведку, разведку беспилотниками, ставить минные заграждения, чтобы противник не смог сразу ворваться куда-то. А дальше уже занимают подготовленные рубежи, — заключил Василий Дандыкин.

Удерживая рубежи

На других направлениях спецоперации российские части и подразделения продолжают удерживать оборону.

На купянском направлении ВФУ силами до двух рот, усиленных боевиками нацформирований и иностранными наемниками, безуспешно пытались атаковать в сторону населенного пункта Куземовка ЛНР. Они были остановлены и рассеяны на дальних подступах. Украинские потери составили более 90 украинских военнослужащих и боевиков, танк и четыре боевые бронированные машины.

На краснолиманском направлении российские войска сорвали попытку двух усиленных взводов ВФУ атаковать у населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР. Потери украинских формирований составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и три пикапа, сообщили в военном ведомстве.

— На южнодонецком направлении отражена контратака подразделений ВФУ в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков , один танк и две боевые бронированные машины, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Береговая оборона: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления ВФУ и иностранных наемников в районах города Николаев и населенного пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, скопления пехоты и военную технику в 153 районах.

— В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. В районе населенного пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Новоалександровка Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, — перечислил Игорь Конашенков.

Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины. У пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО за сутки сбили девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики, Никольское и Корсунка Херсонской области, рассказали в Минобороны.

До подхода основных сил

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат и офицеров в ходе специальной военной операции.

Танковый взвод старшего лейтенанта Расула Кашапова оборонял населенный пункт. Украинские формирования предприняли попытку прорвать рубежи в зоне ответственности подразделения. Взвод под управлением Расула Кашапова прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам сковал действия ВФУ и, нанеся урон, заставил отступить на исходные позиции.

Береговая оборона: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Сержант Александр Цуриков занимает должность замкомандира взвода, оборонявшего один из населенных пунктов. Продвигаясь по окрестностям поселка, Александр обнаружил приближающуюся группу боевиков. Сержант решил принять бой, несмотря на численное превосходство противника. В ходе боестолкновения один из подчиненных Цурикова был ранен. «Оценив ситуацию, Александр Цуриков вынес раненого товарища из-под огня боевиков, оказал первую помощь, чем спас жизнь. Мужественно ведя бой, Александр вместе с подчиненными удержали занятые позиции до прибытия подкрепления, после чего, перейдя в контрнаступление, уничтожили вражеских диверсантов . Являясь примером для своих подчиненных, Александр уничтожил четырех боевиков», — рассказали в Минобороны.