Вызвать снаряд: почему удары по украинской артиллерии стали эффективнее

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 8 ноября проинспектировал командный пункт Объединенной группировки, выполняющей задачи на Украине. Он заслушал доклад командующего Сергея Суровикина и наградил отличившихся военнослужащих . В этот день российская авиация и артиллерия наносили удары по украинским зенитным системам и позициям артиллерии. Эксперты отмечают, что такие удары в последнее время усилились и напрямую подрывают наступательные возможности украинских сил.

Доклад Суровикина по обстановке

Министр обороны во вторник заслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина по оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на разных операционных направлениях. Отдельно Суровикин доложил об обеспечении призванных по мобилизации граждан всеми видами довольствия.

После этого Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды, рассказали в Минобороны.

Вызвать снаряд Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Сергей Суровикин (слева) на совещании в командном пункте российской группировки в зоне спецоперации Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в этот день продолжали удары по военным объектам на Украине.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия России уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США. Кроме того, поражены четыре пункта управления ВФУ, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 192 района сосредоточения войск, сообщили в российском военном ведомстве.

В последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Это связано с тем, что на фронт потоком пошли барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды, которые позволяют охотиться за украинской артиллерией, ключевыми системами вооружений на большой дальности и с высокой эффективностью, — пояснил он. — Отрабатывается то, что называется разведывательно-ударным контуром — когда мы ведем постоянный поиск целей с беспилотников и не только и при обнаружении тут же наводим на них высокоточные боеприпасы. После этого мы сразу увидели немало уничтоженных гаубиц М777, самоходных артустановок и зенитных систем. Осталось только увидеть горящие дальнобойные HIMARS.

Вызвать снаряд Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу награждает военнослужащего в командном пункте российской группировки в зоне спецоперации Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Такие удары серьезно сказываются на наступательных возможностях ВСУ, добавил эксперт.

— Собирать группировку для наступления на Херсон в условиях таких потерь становится всё труднее. Вооружение Украина получает исключительно из-за границы, свое почти закончилось. А поставки не идут сплошным потоком, они как бы волнами приходят. И если одну волну уничтожают до того, как пришла другая, возникают серьезные проблемы, — заключил Владислав Шурыгин.

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Российские подразделения в зоне СВО продолжают удерживать оборонительные рубежи в разных районах.

— На купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары армейской авиации поразили две ротные тактические группы ВФУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. За сутки украинские формирования потеряли здесь более 160 военнослужащих убитыми и ранеными , два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВФУ, их потери — свыше 100 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля.

На южно-донецком направлении украинские формирования дважды пытались контратаковать, были остановлены и рассеяны. Как заявили в Минобороны, уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа.

Вызвать снаряд Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России Фото: РИА Новости

На николаево-криворожском направлении российские подразделения пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВФУ в тыловые районы обороны. При этом уничтожены более 50 военнослужащих и националистов , семь боевых бронированных машин и 10 автомобилей, заявили в военном ведомстве.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, РЛС украинского ЗРК С-300, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 192 района сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВФУ. Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области, рассказали в ведомстве.

Войска ПВО сбили семь БПЛА, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка в ДНР, Антоновка, Чернобаевка, Крынки и Масловка Херсонской области. Также был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Угледар в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и других боевых бронированных машин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

В ожесточенных боях

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Расчет зенитного ракетного комплекса рядового Никиты Евдощенко прикрывал российскую батальонную тактическую группу (БТГ) от воздушного нападения. Позиции российских военнослужащих оказались под обстрелом. Отражая атаки, Никита заметил ударный беспилотник, который в результате был уничтожен на подлете к объектам БТГ, рассказали в ведомстве.

Расчет боевой машины старшего лейтенанта Станислава Дубинина подавлял огнем объекты ВФУ. Военнослужащими были уничтожены три взвода гаубиц и до 30 боевиков. Понесенные потери заставили украинские формирования отойти вглубь своей обороны.

Вызвать снаряд Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Продвигаясь на танке вглубь обороны ВФУ, лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил группу боевиков, сходу атаковал и уничтожил их. Далее Магомедов со своим взводом укрепились в заданном районе для последующего наступления. В этот момент позиции подразделения обстреляли из минометов. Офицер оперативно вывел свой взвод из-под огня, но получил тяжелое ранение в руку. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил наступление, по итогам которого населенный пункт был освобожден.

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества, рассказали в Минобороны.