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Изменить статус: добровольцев СВО приравняют к ветеранам

Какие льготы и пенсии положены добровольным участникам защиты Донбасса
Фото: РИА Новости
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Депутаты во втором чтении поддержали законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Ранее к ветеранам наряду с военнослужащими ВС РФ приравняли пограничников и гражданский персонал ВС, оказавшийся в зоне боевых действий. На какую помощь и защиту могут рассчитывать ветераны боевых действий, выясняли «Известия».

Кому положен статус ветерана боевых действий

Перечень конфликтов, участники которых имеют право на статус ветерана боевых действий, очень широк. Согласно приложениям к федеральному закону № 5-ФЗ «О ветеранах», теперь в него входят и все участники СВО: мобилизованные военнослужащие, добровольцы, контрактники и пограничники, а также гражданский персонал.

Как пояснила «Известиям» депутат Госдумы Тамара Фролова, выполнение задач, возложенных на добровольцев в ходе спецоперации, сопряжено с особым риском для жизни и здоровья. В то же время они наравне со всеми «героически стоят на защите нашей Родины», поэтому им необходимо оказывать всестороннюю помощь.

Изменить статус
мобилизованные
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Чтобы получить статус ветерана боевых действий, нужно:

  • нести службу в зоне конфликта
  • гражданским лицам — получить ранение в зоне боевых действий или награду за помощь Вооруженным силам

Как получить удостоверение ветерана боевых действий

За удостоверением необходимо обращаться в комиссию при Министерстве обороны РФ или в департаменты труда и соцзащиты. Для получения статуса ветерана может быть достаточно одного документа — например, если военнослужащий получил государственную награду за участие в СВО. Но также могут потребоваться:

  • выписка из военного билета или из личного дела об участии в выполнении боевых задач в зоне спецоперации
  • справки о ранениях, травмах и контузиях, полученных во время службы
  • две фотографии размером 30 на 40 мм
  • гражданским сотрудникам потребуются командировочные документы в зону СВО
Изменить статус
жкх
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Какие льготы положены ветеранам боевых действий

Ветераны боевых действий и члены их семей получат компенсацию в 50% от оплаты услуг ЖКХ. В льготу включены услуги по управлению жилым домом, взносы на капремонт и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также ветеранов освободят от налога на часть имущества: одну квартиру, один дом или один гараж и от земельного налога на участок в шесть соток. Но за более крупные участки налог придется заплатить.

В дальнейшем на работе ветераны боевых действий получают право брать отпуск в удобное для них время и дополнительный отпуск в 35 дней без сохранения зарплаты. Кстати, аналогичные отпускные льготы положены по закону и женам военнослужащих: они имеют право отдыхать в даты, совпадающие с отпуском мужа.

Изменить статус
поликлиника
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Что касается медицинского обслуживания, то ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а также по выходе на пенсию могут обслуживаться в тех же военных поликлиниках, больницах и госпиталях, к которым были прикреплены в дни службы. Также воинам предоставляются бесплатное протезирование или компенсация за самостоятельно приобретенные протезы (исключение — зубные протезы).

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Тем, кто готов будет после военных действий продолжить учебу, полагается бесплатное профессиональное обучение или дополнительное образование: за него заплатит работодатель.
Бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте и в пригородных электричках для ветеранов не установлен на федеральном уровне, однако действует в большинстве регионов. Кроме того, один раз в году ветераны могут бесплатно добраться до санатория и обратно.

Какие выплаты и пенсии положены ветеранам боевых действий

Добровольных участников СВО приравняли к военнослужащим в ноябре. С этого момента им полагаются не только льготы, но и выплаты на время участия в конфликте. При этом суммы не могут быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Напомним, минимальные выплаты рядовым воинам составляют 195 тыс. рублей, командирам взвода — от 225 тыс. рублей, а командирам батальонов — от 245 тыс. рублей.
Еще одна инициатива защитила от списания кредиторами боевые выплаты, которые положены участникам СВО.

Изменить статус
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Согласно федеральному закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», ветераны боевых действий получают право на досрочное назначение страховой пенсии, если общий срок службы достиг 25 лет у мужчин и 20 у женщин. В этом случае мужчины могут рассчитывать на страховую пенсию с 55 лет, а женщины — с 50 лет.

Выходя в запас, военнослужащие со статусом ветерана боевых действий получат единовременное пособие. В среднем оно составляет в 2022 году 5215 рублей. Ветераны боевых действий получают ежемесячную доплату. С февраля 2022 года сумма составляет 3418 рублей. Также им положены бесплатный проезд, путевки в санатории дважды в год и бесплатные лекарства. Есть опция отказаться от этих льгот и увеличить сумму ежемесячного пособия. Надбавка к пенсии для ветеранов составляет 32% дополнительно к сумме страховой или социальной пенсии. Индексируют выплаты ежегодно 1 февраля.

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