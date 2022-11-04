Путин подписал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон, которым добровольцы приравниваются к военнослужащим и могут рассчитывать на льготы и соцгарантии. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета — в частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.

Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.

Указывается также, что добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 млн рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.

Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

В этот день президентом также был подписан закон, которым разрешается проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Согласно тексту, проходящие альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ и других воинских формирований. Это правило касается тех, кто проходит службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления.

14 июля Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».