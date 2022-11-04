Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. С документом, опубликованным 4 ноября, можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Изменения дополняет закон о мобилизации в России статьей о прохождении альтернативной службы. Согласно ее тексту, россияне, проходящие гражданскую службу в воинских формированиях РФ, продолжают нести ее при объявлении мобилизации.

При этом россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ и других воинских формирований. Это правило касается тех, кто проходит службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления.

Закон вступит в силу спустя 10 дней с момента опубликования.

Также российский лидер подписал закон, согласно которому в рамках мобилизации можно призывать на службу граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений.

Еще одним законодательным актом глава государства приравнял добровольцев, вступающих в ряды ВС РФ, к военнослужащим со всеми полагающимися льготами и соцгарантиями.

31 октября Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена.

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. Он отмечал, что в рамках частичной мобилизации будет призвано 300 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.