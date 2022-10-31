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Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Частичная мобилизация в России завершена, заявил президент РФ Владимир Путин 31 октября после трехсторонних переговоров в Сочи. Он отметил, что не уверен, нужен ли специальный указ об этом.

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«Откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он.

Российский лидер добавил, что 260 тыс. человек из числа мобилизованных граждан не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В этот же день Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что прекращается подготовка и вручение повесток, а военкоматы возвращаются к функционированию по прежнему назначению.

14 октября президент России предположил, что все мобилизационные мероприятия завершатся в течение примерно двух недель. В тот же день его пресс-секретарь Дмитрий Песков, исходя из этих слов главы государства, пришел к выводу, что частичная мобилизация закончится до конца октября.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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