Столичная повестка: как опыт мобилизации скажется на призывной кампании

Мероприятия по частичной мобилизации в Москве завершились, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Задание на призыв полностью выполнено, а разосланные ранее повестки с 17 октября стали недействительными. Закрылись и временные мобилизационные пункты. Вечером в этот же день об этом заявили и власти Подмосковья. В масштабах страны мероприятия закончатся в течение двух недель. С 1 ноября военкоматы начнут заниматься плановым призывом на срочную службу, сроки которого были перенесены. «Известия» опросили глав других регионов о ходе мобилизации в их субъектах. Эксперты отмечают, что первый за многие десятилетия опыт выявил серьезные проблемы с учетом и обеспечением экипировкой военнообязанных резервистов, которые предстоит срочно решить, но считают, что солдаты-срочники всё же будут обеспечены всем необходимым. В том, с какими трудностями столкнулись граждане за последний месяц и распространятся ли эти «недостатки» на осенний призыв в РФ, разбирались «Известия».

«Всё произошло внезапно»

По словам Сергея Собянина, задания Минобороны выполнены в полном объеме. Пункты сбора призванных граждан закрылись 17 октября в 14:00. Повестки, уже разосланные в ходе мобилизации по месту жительства и на предприятия, прекращают свое действие, заявил столичный мэр.

Об аналогичном решении к вечеру понедельника сообщили и в Подмосковье. «Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Столичная повестка Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сергей Собянин подчеркнул: мобилизация стала огромным испытанием для многих московских семей. Однако благодаря ответственности и патриотизму жителей города все поставленные задачи были выполнены.

«Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких », — заявил мэр.

Общее число призванных по мобилизации в Москве не уточняется. Столичный градоначальник в понедельник заявил лишь о «тысячах семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию».

Некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что, несмотря на заявление мэра города, в метро сотрудники полиции и люди в форме продолжали останавливать мужчин — в основном молодых — для проверки документов. «Известия» проверили некоторые станции и убедились, что правоохранителей явно больше, чем обычно, но никаких действий они не предпринимают. Женщина-охранник на проходной в Музей Москвы, где с сентября начал работу временный пункт мобилизации, сообщила, что с сегодняшнего (17 октября) дня он закрыт.

— С какого часа закрыт, не знаю. Всё произошло внезапно, — сказала она.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя сообщения о случаях принудительной мобилизации, заявлял о недопустимости «облав» на россиян. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт» ,— отметил сенатор.

Столичная повестка1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За свой счет

Указ о проведении в России частичной мобилизации 21 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в войска должно быть направлено 300 тыс. резервистов. Заявлялось, что под призыв подпадают в первую очередь люди с боевым опытом, а также с востребованными на фронтах военно-учетными специальностями. Однако эти критерии соблюдались не всегда, с мест поступали многочисленные сообщения о нарушениях и вручении повесток тем, кому по законодательству положена бронь.

14 октября Владимир Путин сообщил, что даст поручение Совбезу проинспектировать, как идет подготовка мобилизованных граждан, и охарактеризовал случаи ошибочной мобилизации как «бестолковщину». По словам президента, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Сейчас информационная база обновляется на современной основе и будет максимально достоверной.

Также глава государства рассказал, что в войска направлены уже 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс., 33 тыс. мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тыс. уже выполняют боевые задачи. Частичная мобилизация по всей стране должна завершиться в течение двух недель, уточнил тогда Владимир Путин.

Мобилизационная кампания вскрыла несколько проблем, которые необходимо было оперативно решать, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В военкоматах я лично наблюдал отсутствие компьютеров, — рассказал эксперт. — У тех, кто ведет учет, работа идет по карточкам, с советского времени ничего не поменялось. Никакой электронной системы нет. Базы данных не обновляются, военнообязанные не ходят в военкоматы и не сообщают об изменениях своего места жительства, места работы или семейного положения. В итоге информация о человеке в военкомате есть только на момент его увольнения из армии. В результате получалось, что призывали человека, который не подлежит призыву — например, у него несколько детей. Кроме того, в части обеспечения мобилизованных наблюдался, я бы сказал, беспредел. Люди вынуждены были покупать экипировку за свой счет. Надо отдать должное, когда начались скандалы, многие главы регионов оперативно реагировали, взяли на себя вопросы снабжения. Но так поступили не все. В итоге человек должен был идти в магазин и покупать всё за свой счет, а коммерсанты из-за высокого спроса подняли цели в несколько раз.

Столичная повестка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Срочный призыв

Частичная мобилизация проводится в России впервые за многие десятилетия, и у сотрудников военкоматов не было опыта ее проведения. Из-за нагрузки на эти учреждения в этом году был перенесен на месяц вперед плановый осенний призыв на срочную службу. Он начнется 1 ноября и должен завершиться к Новому году. Военнослужащие по призыву отправке в зону проведения военной операции не подлежат.

— Мобилизацию и призыв специально развели по времени, чтобы они не помешали друг другу, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Обычно осенняя кампания начинается с 1 октября. А сейчас к массовому поступлению в войска призывников мобилизованные уже закончат подготовку и будут отправлены в зону СВО.

При этом эксперт не сомневается, что призывники будут обеспечены всем необходимым, несмотря на проблемы, которые возникли при частичной мобилизации.

— Мобилизация стала чрезвычайным событием, никогда толком не отрабатывавшимся на практике в современной России. Естественно, там сразу обнаружилось множество проблемных мест. А два ежегодных призыва — процедура для государства рутинная и отработанная до автоматизма. Под них заранее закладывают запасы всего необходимого, включая обмундирование, высвобождают казармы для приема пополнения, транспорт , — пояснил он .

И всё же Дмитрий Болтенков не исключил возникновения проблем из-за совмещения призыва, специальной военной операции и частичной мобилизации, но они, по его мнению, будут скорее локальными, а не системными.

Столичная повестка3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Условия СВО не помешали успешно провести в этом году весенний призыв, а планы по количеству призываемых осенью в этом году гораздо меньшие, всего 120 тыс. человек , — отметил эксперт.

Субъектные итоги

Москва и Подмосковье стали не первыми регионами, которые отчитались о завершении частичной мобилизации. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, возглавлявший призывную комиссию, сообщил «Известиям» о выполнении плана еще к 26 сентября.

— Мы уже давно сделали всё, что нам предписывали руководящие документы. Все мобилизованные были направлены в войска, — пояснил глава субъекта.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион выполнил все задачи по мобилизации 5 октября. Астраханская область также сообщила «Известиям» о выполнении плана кампании.

В Дагестане рассказали, что уже готовятся подводить итоги частичной мобилизации.

— Как вы все знаете, в самом начале у нас в республике, как и в других регионах страны, она проходила не без определенных вопросов к организаторам на местах. В ближайшее время мы эту работу полностью завершим, будем ждать наших ребят домой с победой и заботиться об их семьях, — отметили в пресс-службе главы региона.

Другие опрошенные субъекты о ходе процесса рапортуют сдержанно. Так, начальник отдела военного комиссариата Тульской области Александр Карташов и глава Орловской области Андрей Клычков рассказали, что всё будет сделано в срок, рисков невыполнения задачи нет.

В Курской области сообщили, что мобилизация идет по графику.

Столичная повестка4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вопросы, которые касаются обеспечения наших мобилизованных, глава региона Роман Старовойт держит на личном контроле. Организована горячая линия для военнослужащих , — заверили «Известия» в региональном управлении информационного обеспечения комитета информации и печати..

Мобилизованным выдается дополнительная экипировка: всё упаковано в удобные рюкзаки, добавили там.