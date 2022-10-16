Дело бремени: продолжат ли банки повышать ставки по кредитам

Банки начали повышать ставки по потребкредитам после принятия законов о кредитных каникулах для мобилизованных и списании долгов погибших. Условия частично ухудшились и для ипотечников. При этом кредитного шока в целом не видно, отмечают эксперты. Как долго будет сохраняться повышенная ставка и какие факторы будут на нее влиять — в материале «Известий».

Премия за риски

С 29 сентября по 6 октября средние ставки по потребкредитам в двадцатке крупнейших банков выросли на 1,29 п. п., до 19,29% годовых, по сравнению с неделей до этого. Многие крупные банки, включая системно значимые, уже изменили условия.

После объявления частичной мобилизации проценты в банках выросли, но далеко не по всем кредитным продуктам , рассказала «Известиям» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. По потребительским кредитам ставки по-прежнему начинаются от минимальных за последние десять лет показателей — 4,5–5%.

— Но стоит отметить, что в условиях продуктов есть процентный коридор, его верхнюю границу раньше определял размер полной стоимости кредита, которую устанавливал Центробанк (плюс 1/3 к средним ставкам по сектору за квартал). Сейчас банки продолжают пользоваться послаблением регулятора, поэтому максимальные ставки по потребительским кредитам достигают 25–30% с весны 2022 года, — отметила эксперт.

Дело бремени Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Банк устанавливает ставку каждому заемщику индивидуально в кредитном договоре, оценив свои риски кредитования. Сейчас они увеличились, поэтому средние ставки по вновь выдаваемым займам составляют 19–20%. Кредиты со ставками ниже 10% сейчас одобряют реже, чем в сентябре, добавила эксперт.

— Нельзя говорить о том, что решение банкиров основывается только на психологической реакции. Они умеют считать, а банковский риск-менеджмент создавался десятилетиями. В системы оценки ведущих кредиторов интегрирован искусственный интеллект, чтобы непредвзято рассчитать любую риск-модел ь, — говорит Ирина Андриевская.

По поводу возможных потерь банков из-за льгот для мобилизованных эксперт ориентируется на оценку, сделанную главой думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. Это порядка 1–2% от прибыли сектора.

Как обстоят дела с другими кредитами

Условия частично ухудшились и для ипотечников. Согласно аналитике «Дом.РФ», с 1 по 8 октября сразу семь банков из топ-20 скорректировали ставки. Таким образом, ипотечные ставки на новостройки поднялись на 0,41 п.п. (до 10,50% годовых), на готовое жилье — на 0,45 п.п. (до 10,65%), рефинансирование — на 0,31 п.п. (до 10,51%). Ставки по «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» сохранили прежними.

— Действительно, банки подняли ставки по собственным ипотечным программам на 0,5–1,5%. Вместе с тем по ипотеке с господдержкой кредитные организации продолжают снижать проценты, чтобы сохранить спрос заемщиков, — комментирует Ирина Андриевская.

Дело бремени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Повышение ипотечных ставок по собственным программам и на рефинансирование значительно, отмечает эксперт. Но показатели всё-таки ниже, чем были в июле 2022 года и тем более весной во время начала турбулентности на рынке.

— Если на рынок не будут влиять новые геополитические шоки, а Центробанк не начнет повышать ключевую ставку, то есть вероятность, что в течение месяца уровень кредитных процентов вернется к показателям сентября, — полагает собеседница «Известий».

Сохранится ли рост

Долгосрочную динамику определяют общий уровень ставок в экономике, на который влияет прежде всего ключевая ставка ЦБ , говорит аналитик PFL Advisors Федор Наумов. В ближайшие месяцы на фоне прекратившей замедляться инфляции ЦБ как минимум перестанет снижать, а как максимум — немного повысит ключевую ставку, полагает собеседник. Вместе с ней вырастет и общий уровень ставок в экономике. Премии за риск будут сохраняться, пока не уйдут причины, связанные с геополитикой.

— Но можно говорить и о позитиве: сейчас ставка ЦБ не 20%, а 7,5%. Кредитного шока в целом не видно. И экономика всё же держится довольно хорошо, совсем не так, как ждали весной . Поэтому небольшое повышение ставок экономика и бизнес переживут, — считает Федор Наумов.

Дело бремени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков делает еще более оптимистичный прогноз. По его мнению, в течение двух недель всё придет в норму, «психологическая реакция пройдет», и вскоре банки отыграют назад, вернувшись к тем процентным ставкам, которые были еще недавно.

Кредитное поведение россиян

Горизонт финансового планирования заметно сократился, из-за чего россияне сменили потребительскую модель поведения на сберегательную. Люди меньше тратят и меньше берут кредиты. По данным Центробанка, розничный кредитный портфель банковского сектора за восемь месяцев 2022 года вырос на 1,1 трлн рублей, что в три раза ниже динамики 2021 года.

— Мы прогнозируем, что рынок кредитования ждет новая волна замедления из-за частичной мобилизации , — говорит аналитик «Выберу.ру» Ирина Андриевская. — Онлайн-спрос на кредитные продукты уже начал падать в сентябре, хотя еще в июле и августе количество запросов росло на 12–15%. В результате в первый месяц осени ипотека потеряла 1,5% онлайн-спроса по сравнению с прошлогодним показателем.

Популярность кредитов упала значительнее. После небольшого подъема (9%) по количеству онлайн-запросов в августе уже в сентябре суммарный показатель упал на 18%.

Дело бремени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— За три недели после объявления частичной мобилизации мы зафиксировали падение количества онлайн-просмотров каталога с ипотечными программами на треть к данным второй декады сентября. Аналогичную динамику мы наблюдаем и по кредитам, сокращение запросов людей также снизилось больше чем на треть, — сообщила собеседница.

В сентябре поведение россиян и самих кредиторов стало более осторожным. Однако говорить о критически низких показателях в части интереса россиян к заемным средствам не приходится , считает генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. По его данным, с 21 сентября по сравнению с началом месяца количество заявок на потребительские кредиты и микрозаймы снизилось лишь на 5%. Если сравнивать с февралем, то тогда количество заявок снизилось на более чем 15%. Таким образом, ситуация выглядит более стабильной.

— По факту она существенным образом не сказалась на потребительских настроениях граждан в основной своей массе, так как уже ранее россияне перешли на сберегательную модель поведения и заявки на ссуды подавались из расчета необходимости, а не сиюминутных желаний, — заключил Африканов.