 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии сообщили о возможности обеспечить треть спроса на газ зимой
Общество
В Минстрое предложили привлечь безработных к работе на стройке
Мир
В Белом доме заявили об эффективности мер по борьбе с инфляцией в США
Мир
Около ста парламентариев попросили вынести вотум недоверия Трасс
Мир
Украинские СМИ сообщили о пожаре на складе ГСМ в Николаеве
Мир
Страны Персидского залива поддержали решение о сокращении добычи нефти
Мир
Зеленский призвал жителей Украины сократить энергопотребление
Мир
В ЦПВС рассказали о ликвидации 20 боевиков ИГ
Армия
Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной
Мир
Президент Ирана обвинил администрацию Байдена в разжигании хаоса
Мир
В Германии заявили о риске закрытия больниц из-за энергокризиса
Мир
Саудовский министр обороны отверг обвинения США в поддержке РФ
/

Время юных: доля работающей молодежи снизилась до исторического минимума

Из-за чего сокращается количество сотрудников до 30 лет и когда ждать роста
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность работающей молодежи в России во II квартале впервые упала до 10,55 млн человек, что составило 14,7% от всех занятых и стало историческим минимумом. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Во ВНИИ труда «Известиям» пояснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом 90-х. По оценкам экспертов, ситуация нормализуется во второй половине 2020-х годов, по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в 2000-х.

Ждем младших

«Будущее у нас хорошее с такой молодежью»
Глава платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров — о новых возможностях для российской молодежи

Во II квартале численность работающей молодежи (до 30 лет) уменьшилась в годовом выражении на 10,1% и впервые упала до 10,55 млн. Это 14,7% от всех занятых, что является историческим минимумом, говорится в исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. Сильнее количество молодых работников сокращалось только в разгар пандемии коронавируса: во II квартале 2020 года на 11,4%, или на 1,5 млн человек. 10 лет назад доля молодых работников оценивалась в 23,6% от всех занятых.

Снижение доли молодых работников связано с демографической ямой 90-х годов — особенно заметно уменьшилась численность сотрудников, рожденных в кризисные 1992–1997 годы, отмечается в документе. Работники в возрасте 25–29 лет — это значимая для экономики категория молодых специалистов, успевших приобрести профессиональный опыт и обладающих высокой работоспособностью.

— Количество работников младше 30 лет планомерно уменьшается с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной группы стали выбывать родившиеся в 1980-х, а им на смену начало приходить немногочисленное поколение 1990-х. Всего за последние 10 лет численность молодых работников уменьшилась на 6 млн человек, или на 36,3%. При этом за то же время общее число занятых выросло на 1,85 млн, — сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Время юных
время юных
Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Особенно заметно во II квартале 2022 года снизилось количество специалистов в возрасте 15–29 лет в Пензенской области — на 23,9%, Забайкальском крае — на 22,5%, Москве — ­­­­на 22,1%, а также в Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Костромской и Московской областях.

Графика

С юных смет: несовершеннолетних самозанятых стало почти вдвое больше
Кем работают подростки в 14–17 лет

Тем не менее Москва и область лидируют среди регионов по абсолютной численности молодых специалистов — в столичной агломерации трудится 11% всех работающих россиян младше 30 лет. Регионами-рекордсменами по доле занятых младше 30 лет стали Чечня — 24,4% от всех занятых в субъекте, Дагестан — 21,2%, Республика Алтай — 18,5%. «Известия» направили запросы в администрации указанных регионов.

В пресс-службе губернатора и правительства Алтайского края «Известиям» рассказали о реализации госпрограмм в отраслевом разрезе, которые включают меры поддержки для привлечения молодых специалистов. Всего в регионе более 60 форм — это выплаты, премии, гранты, субсидии, социальная помощь на обустройство, а также нефинансовые меры.

Число молодых специалистов может начать расти во второй половине 2020-х годов, когда рынок в значительной мере пополнится представителями поколения 2000-х, более многочисленного по сравнению с родившимися в 1990-е, считает Елена Трубникова.

Время юных
время юных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Доля молодых

Во ВНИИ труда «Известиям» подтвердили обусловленность тренда снижения численности занятых до 30 лет демографическим спадом в период 1990-х. Ситуация нормализуется по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в 2000-х.

Помогают рублем: как регионы поддерживают талантливую молодежь
На какие премии могут рассчитывать проявившие себя школьники и студенты

— С учетом этого сейчас усилия правительства сконцентрированы на том, чтобы помогать молодым людям в поиске работы, обеспечивать условия для успешного выхода на рынок труда и закрепления в профессии. Наблюдаем устойчивую динамику снижения уровня безработицы в молодежных группах, принимаемые меры будут работать на усиление этой тенденции, — отметили во ВНИИ труда.

Кроме того, Минтруд России реализует программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Также в следующем году продолжит работу программа по субсидированию найма молодых специалистов, которая позволит ежегодно охватить 350 тыс. человек прямыми мерами и 5 млн — косвенными.

— У нас сейчас выдающийся уровень безработицы — примерно 4%. Частичная мобилизация не повлияет на занятость, поскольку произойдет отток сотрудников из экономической сферы в оборонительную, — подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Время юных
время юных
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Активность в поиске: мобилизация резко увеличила число «мужских» вакансий
Какие изменения произошли на рынке труда после 21 сентября

Частичная мобилизация и миграция граждан в будущем сократят численность этой категории рабочей силы до 200 тыс. человек, это не критично для экономики, несмотря на то что объем человеческого капитала в стране сокращается, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее оценкам, молодежь обращает внимание на баланс работы и личной жизни, поэтому не готова официально трудиться полный рабочий день, предпочитая временную занятость, фриланс и самозанятость.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что продолжающееся сокращение численности молодых специалистов приводит к замедлению темпов экономического роста и негативно сказывается на производительности труда. Демографическая яма создает долгосрочные структурные проблемы для российской экономики. Возрастная группа до 30 лет — специалисты, которые в ближайшие годы станут двигателем экономических процессов в стране.

По прогнозу Минэкономразвития на 2023–2025 годы, в этом году безработица составит 4,2%, а в следующем — 4,4%. ВВП в этом году сократится на 2,9%, а в следующем — на 0,8%.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022