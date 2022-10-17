Время юных: доля работающей молодежи снизилась до исторического минимума

Численность работающей молодежи в России во II квартале впервые упала до 10,55 млн человек, что составило 14,7% от всех занятых и стало историческим минимумом. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Во ВНИИ труда «Известиям» пояснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом 90-х. По оценкам экспертов, ситуация нормализуется во второй половине 2020-х годов, по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в 2000-х.

Ждем младших

Во II квартале численность работающей молодежи (до 30 лет) уменьшилась в годовом выражении на 10,1% и впервые упала до 10,55 млн. Это 14,7% от всех занятых, что является историческим минимумом, говорится в исследовании FinExpertiza, которое основано на данных Росстата. Сильнее количество молодых работников сокращалось только в разгар пандемии коронавируса: во II квартале 2020 года на 11,4%, или на 1,5 млн человек. 10 лет назад доля молодых работников оценивалась в 23,6% от всех занятых.

Снижение доли молодых работников связано с демографической ямой 90-х годов — особенно заметно уменьшилась численность сотрудников, рожденных в кризисные 1992–1997 годы, отмечается в документе. Работники в возрасте 25–29 лет — это значимая для экономики категория молодых специалистов, успевших приобрести профессиональный опыт и обладающих высокой работоспособностью.

— Количество работников младше 30 лет планомерно уменьшается с начала 2010-х годов, когда из этой возрастной группы стали выбывать родившиеся в 1980-х, а им на смену начало приходить немногочисленное поколение 1990-х. Всего за последние 10 лет численность молодых работников уменьшилась на 6 млн человек, или на 36,3%. При этом за то же время общее число занятых выросло на 1,85 млн, — сообщила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Время юных Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Особенно заметно во II квартале 2022 года снизилось количество специалистов в возрасте 15–29 лет в Пензенской области — на 23,9%, Забайкальском крае — на 22,5%, Москве — ­­­­на 22,1%, а также в Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Калужской области, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Костромской и Московской областях.

Тем не менее Москва и область лидируют среди регионов по абсолютной численности молодых специалистов — в столичной агломерации трудится 11% всех работающих россиян младше 30 лет. Регионами-рекордсменами по доле занятых младше 30 лет стали Чечня — 24,4% от всех занятых в субъекте, Дагестан — 21,2%, Республика Алтай — 18,5%. «Известия» направили запросы в администрации указанных регионов.

В пресс-службе губернатора и правительства Алтайского края «Известиям» рассказали о реализации госпрограмм в отраслевом разрезе, которые включают меры поддержки для привлечения молодых специалистов. Всего в регионе более 60 форм — это выплаты, премии, гранты, субсидии, социальная помощь на обустройство, а также нефинансовые меры.

Число молодых специалистов может начать расти во второй половине 2020-х годов, когда рынок в значительной мере пополнится представителями поколения 2000-х, более многочисленного по сравнению с родившимися в 1990-е, считает Елена Трубникова.

Время юных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Доля молодых

Во ВНИИ труда «Известиям» подтвердили обусловленность тренда снижения численности занятых до 30 лет демографическим спадом в период 1990-х. Ситуация нормализуется по мере вступления в эту возрастную когорту более многочисленного поколения детей, рожденных в 2000-х.

— С учетом этого сейчас усилия правительства сконцентрированы на том, чтобы помогать молодым людям в поиске работы, обеспечивать условия для успешного выхода на рынок труда и закрепления в профессии. Наблюдаем устойчивую динамику снижения уровня безработицы в молодежных группах, принимаемые меры будут работать на усиление этой тенденции, — отметили во ВНИИ труда.

Кроме того, Минтруд России реализует программу содействия занятости молодежи на период до 2030-го. Также в следующем году продолжит работу программа по субсидированию найма молодых специалистов, которая позволит ежегодно охватить 350 тыс. человек прямыми мерами и 5 млн — косвенными.

— У нас сейчас выдающийся уровень безработицы — примерно 4%. Частичная мобилизация не повлияет на занятость, поскольку произойдет отток сотрудников из экономической сферы в оборонительную, — подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Время юных Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Частичная мобилизация и миграция граждан в будущем сократят численность этой категории рабочей силы до 200 тыс. человек, это не критично для экономики, несмотря на то что объем человеческого капитала в стране сокращается, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее оценкам, молодежь обращает внимание на баланс работы и личной жизни, поэтому не готова официально трудиться полный рабочий день, предпочитая временную занятость, фриланс и самозанятость.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что продолжающееся сокращение численности молодых специалистов приводит к замедлению темпов экономического роста и негативно сказывается на производительности труда. Демографическая яма создает долгосрочные структурные проблемы для российской экономики. Возрастная группа до 30 лет — специалисты, которые в ближайшие годы станут двигателем экономических процессов в стране.

По прогнозу Минэкономразвития на 2023–2025 годы, в этом году безработица составит 4,2%, а в следующем — 4,4%. ВВП в этом году сократится на 2,9%, а в следующем — на 0,8%.