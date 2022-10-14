Активность в поиске: мобилизация резко увеличила число «мужских» вакансий

На сайтах по подбору работы после объявления частичной мобилизации возросло число вакансий в «мужских» профобластях, выяснили «Известия». В период с 21 сентября по 11 октября 2022 года поиск персонала в этих сегментах стал активнее в среднем на 74% в сравнении с тем же периодом месяц назад и на 136% — в сравнении с осенью 2021 года. Максимальный прирост отмечается в автобизнесе, IТ, сфере транспорта и логистики и в поиске рабочих. Сервис Superjob также отмечает рост вакансий в авто- и ж/д перевозках, станко- и машиностроении, металлургии и автосервисах. Кроме того, в два раза увеличилось число объявлений с форматом постоянной удаленной работы, сообщили в hh.ru.

Море вакансий

Сервисы по поиску работы отмечают резкий рост числа вакансий в «мужских» профессиях после объявления в России частичной мобилизации, выяснили «Известия». По данным hh.ru, в девяти профобластях, в которых в основном задействованы мужчины, число вакансий в период с 21 сентября по 11 октября 2022 года увеличилось в среднем на 74% в сравнении с периодом с 21 августа по 11 сентября 2022-го.

Активность в поиске Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Так, в автомобильном бизнесе прирост составил 97% (+2,8 тыс. активных вакансий), в IТ — 85% (+26 тыс.), в сфере транспорта и логистики — 83% (+40 тыс.), в области инсталляции и сервиса — 80% (+6 тыс.), в производстве и сельском хозяйстве — 79% (+31 тыс.), в строительстве — 70% (+41 тыс.). Также на 80% (+60 тыс. вакансий) увеличился спрос на рабочий персонал. Объявлений от компаний по добыче сырья и безопасности стало больше на 45 и 46% соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м число вакансий по «мужским» профессиям в среднем выросло на 136%, следует из данных HeadHunter.

В сервисе Superjob также отмечают рост количества вакансий в «мужских» сферах с 21 сентября по 10 октября. На сайте компании за этот период появилось на 12% больше объявлений о работе в автосервисах. В области закупки и снабжения горюче-смазочных материалов прирост составил 10%, в разработке ПО — 8%, в сегментах авто- и ж/д перевозок, логистики — 6% , в сферах станко- и машиностроения, металлургии — 1%.

При этом в целом рынок пока слабо реагирует на проведение частичной мобилизации, считает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. К примеру, с 3 по 9 октября число активных вакансий снизилось на 1%, а число активных резюме выросло на 0,3% по сравнению с первой неделей после объявления мобилизации, добавила она.

Активность в поиске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время за период с 21 сентября по 11 октября 2022-го на hh.ru опубликовано 44,7 тыс. вакансий с постоянным удаленным форматом работы. Это в два раза больше, чем за период с 21 августа по 11 сентября 2022-го, сообщили представители сервиса.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и Минтруд с просьбой прокомментировать возможную нехватку работников в «мужских» областях, а также о влиянии частичной мобилизации на безработицу и экономический рост.

Тенденция продолжится

Рост числа вакансий и рабочих мест в условиях постоянно развивающейся экономики — это нормальное явление , считает основатель и CEO «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин. Сейчас активно развивается импортозамещение, открываются новые предприятия, наращиваются объемы производимой продукции, поэтому работодатели будут всё больше нуждаться в кадрах, добавил он.

При этом в 2022 году роста экономики не предвидится, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития. В этом году ВВП сократится на 4,2% после роста на 4,7% в прошлом.

— Начало текущего кризиса сопровождалось признаками дефицита кадров, а в сфере вакансий с быстрым входом (профессии, не требующие долгого обучения. — «Известия») конкуренция и так уже достаточно низкая. С учетом этого в будущем в некоторых сферах спрос на персонал, вероятно, будет расти вне зависимости от того, «мужская» это профессия или нет, — отметила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Ситуация с наполненностью рынка труда отличается от региона к региону, поэтому кадровый голод будет ощущаться везде по-разному, продолжила она. Там, где нехватка будет особенно острой, наверняка постараются стимулировать внутреннюю миграцию, подчеркнула эксперт.

Активность в поиске Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Кроме того, большую популярность может получить модель аренды кадров и аутстаффинга — выведения персонала за штат компании , добавила Анастасия Ускова. По ее словам, будет расти процент вторично занятых специалистов, совмещающих несколько позиций, а также поднимется спрос на фрилансеров и временных сотрудников.

«Мужские» профессии будут заполнять те специалисты, которые активны на рынке труда в моменте, указала эксперт. В их число войдут и женщины , исключая сегменты, где замещение персоналом женского пола невозможно по ТК РФ, подчеркнула она. Например, в IТ женщины привлекаются довольно активно, особенно на курирующие позиции типа тестировщика и проектного менеджера, добавил Виталий Зарубин.